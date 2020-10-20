Христианский кроссворд ноябрь 2020

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Мамы Библии

Мама, которая спасла своего сына, положив трёхмесячного малыша в корзину и оставив его в тростнике на берегу реки (Исход 2:1–3). Праматерь всех людей на Земле (Бытие 4:1, 2). Женщина, чьи сыновья умерли в молодом возрасте, а невестка заменила ей дочь (Руфь 1:2). Мама, которая вместе с сыном заблудилась в пустыне (Бытие 21:14–19). Мама Иисуса Христа (Луки 1:26–35). Мама, вымолившая сына у Бога (1 Царств 1 гл.). Мама сына, отец которого не мог говорить, пока не дал ему имя (Луки 1:57–64). Мама близнецов, от которых произошли два народа (Бытие 25:21–23). Мама, родившая в 90 лет после долгих лет бесплодия в супружестве (Бытие 21:2). Жена Иакова, родившая ему шесть сыновей (Бытие 35:23).

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Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2020 г.