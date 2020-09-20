Христианский кроссворд октябрь 2020

Пришлите в редакцию правильные ответы на кроссворд до 15 НОЯБРЯ, и вы станете участником розыгрыша призов. 10 победителей получат в подарок книги на духовные темы. По горизонтали: 1. Третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы. 5. «И дал ему _____ силу свою и престол свой и великую власть» (Откровение 13:2). 7. Млекопитающее из семейства зайцевых. 8. Всё тщетное, ничтожное, бесполезное, не представляющее истинной ценности. 11. Отсутствие тепла. 15. Общепризнанное значение, влияние. 16. Неприятное чувство человека, вызванное неудовольствием от благополучия и достижений других людей. 19. Действие, возникающее в ответ на какое-либо воздействие. 20. Система общественных взаимоотношений, при которой допускается нахождение человека в собственности у другого человека или государства. 23. «_____ создан по образу Божию» (Бытие 9:6). 25. Государство в Северной Африке. 27. Учреждение среднего профессионального образования. 29. Популярность, знаменитость, слава. 30. Устройство или система, способная выполнять заданную, чётко определённую, изменяемую последовательность операций. По вертикали: 2. Инициатор Реформации. 3. «Погибели предшествует _____, и падению — надменность» (Притчи 16:18). 4. Специалист со средним специальным медицинским образованием. 6. Праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. 9. Основной гормон мозгового вещества надпочечников. 10. Млекопитающее травоядное животное, относящееся к отряду непарнокопытных. 12. Осенний месяц. 13. Пора переходного состояния, перелом. 14. Большое скопление людей. 17. Сознание моральной ответственности за своё поведение перед самим собой и перед другими. 18. Случай, служащий примером для принятия решений в похожих ситуациях в дальнейшем. 21. Вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей. 22. Движение потока воздуха в горизонтальном направлении. 24. Отрицательный ответ на просьбу. 26. Корреспонденция. 28. «Великое _____, уверовав, обратилось к Господу» (Деяния 11:21).

Ответы на кроссворд

Правила розыгрыша призов

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Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2020 г.