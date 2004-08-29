Большинство из нас хорошо знают историю Рождества Христова, историю о Вифлеемских пастухах и ангеле, который сказал им: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям; ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь. И вот вам знак: Вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях» (Луки 2:10—12). Спустя некоторое время, в момент вознесения Иисуса на Небеса, ангелы посетили апостолов на Елеонской горе. Апостолы также были своего рода пастухами, так как были призваны Главным Пастырем, чтобы заботиться о Его овцах, «пасти Его паству». Слова, обращенные к ним, звучали так: «Мужи Галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деяния 1: 11).

Итак, оба раза, при Его пришествии и вознесении на небеса, ангелы приносили благую весть. В первом случае – о том, что родился Спаситель, во втором случае — радостное известие о том, что Спаситель вернется.

Господь Сам неоднократно говорил ученикам о Своем возвращении: «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обитателей много, а если бы не так, Я сказал бы вам: «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтоб и вы были, где Я» (Иоанна 14:1-3).

В ответ на вопрос о том, когда Он вернется, Господь заверил учеников, что предупредит людей о Своем возвращении обилием знамений на небе и на земле, чтобы тот день никого не застиг врасплох. После этого Христос сказал им, что они увидят «Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою» (Матфея 24:30).

Итак, ученики были хорошо знакомы с Его обетованием о возвращении. И когда они стояли, смотрели на Его величественное вознесение, доколе Он не скрылся из их виду, явились ангелы с заверением, что Иисус никогда не забудет их и обязательно однажды вернется снова.

Ученики сошли с горы и, войдя в Иерусалим, поднялись в верхнюю горницу одного из домов; их сердца были преисполнены уверенностью и святой радостью. Они не только видели, как их любимый Господь вознесся на небо, они слышали из уст ангелов Его обещание вернуться снова.

Не удивительно, что в Своем возвещении благой вести они соединили вместе Его воскресение с Его Вторым пришествием. Христос, воскресший из мертвых; Христос, грядущий вновь, как Царь царей и Господь господствующих,— такова была благая весть, которую они несли людям своего времени. Неудивительно, что она пронеслась через всю Римскую империю подобно пожару в степи. Она перевернула весь мир!

Эти две истины встречаются вместе все снова и снова в посланиях Нового Завета.

Апостол Павел писал к Коринфянам: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его» (1 Коринфянам 15:21-25).

Фессалоникийской церкви апостол Павел написал следующее: «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним… потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде» (1 Фессалоникийцам 4:4—16).

Обратите внимание, как апостол соединил воскресение Христа с Его возвращением во славе. Два великих учения неразделимы. Воскресение Христа – это фундамент нашей надежды на встречу с Ним для вечной жизни, как и подчеркнул об этом Павел: «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Коринфянам 15:13—15). Послание к Евреям содержит ту же самую весть: «Так и Христос, однажды принесши Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение» (Евреям 9:28).

В следующей главе содержится увещание к читателям:

«Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние… Ибо еще немного, очень немного и Грядущий придет и не умедлит» (Евреям 10:35—37).

Такие веские новозаветные истины естественно нашли себе место в символах веры христианства. Например, апостольский Символ Веры, который датируется примерно третьим веком после Р. X., звучит следующим образом: «Верую во Единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, и всего видимого и невидимого. И во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, от Отца рожденного прежде всякого времени, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не сотворенного, единосущного Отцу, через Которого все произошло. Нас ради человеков и нашего ради спасения пришедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и вочеловечившегося. Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего и погребенного. И воскресшего в третий день по Писанию и восшедшего на небеса, и воссевшего одесную Отца. Который опять придет во славе судить живых и мертвых, Его же царству не будет конца…»

Этот Символ Веры исповедуется христианами различных церквей по всему миру. Даже большинство из тех, кто не пользуется им в ходе своих богослужений, согласны с каждым его словом. Сегодня христианам стоит задуматься над тем, чтобы эти фундаментальные истины были действительно основанием их веры.

Ожидание пришествия Иисуса Христа уже почти 20 столетий является блаженным упованием христиан. Происходящие в мире события свидетельствуют, что время ожидания почти пришло к концу. «Тот же Иисус» готов вскоре вернуться. Тот, Кто любит бедных, больных и нуждающихся; Тот, Кто проявлял доброту к грешникам, сочувствие к скорбящим, доброту и нежность к детям. Кто всегда думал о других и никогда о Себе; Тот, Кто разоблачал лицемеров, стоял за справедливость и настойчиво утверждал истину; Тот, Кто успокаивал море, изгонял бесов и воскрешал мертвых; Самый добрый. Самый милостивый, Самый понимающий Человек, когда-либо живший на земле, — вернется снова на эту землю, увенчанный славой и честью. Придет, чтобы утвердить Свое царство справедливости, мира и любви. Придет, чтобы царствовать вечно.

Он грядет. Что за чудесная весть!

Н. Воронина

“Видите ли Вы в современном мире знамения, говорящие о скором пришествии Христа, и какие?”

Волошин Сергей, пилот гражданской авиации, г. Мирный, Саха (Якутия):

Знамений, говорящих о скором пришествии Христа, с каждым днем становится все больше: в природе, в человеческом обществе. Но более, чем природные катаклизмы, повсеместные военные конфликты, техногенные катастрофы и ухудшающаяся экология, для меня свидетельством скорого пришествия Христа является перемена человеческих характеров, людских сердец.

Духонина Ирина, техник, г. Бугульма, Татарстан:

Да, я вижу эти знамения. Часто можно наблюдать, как сбывается пророчество «и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь» (Матфея 24:12). Страх и недоверие берут верх над милостью. Часто можно увидеть, как человек лежит на улице, и никто не поможет ему. Все проходят мимо. Зачем помогать наркоману или пьянице? А можно ли вообще ставить так вопрос? Это ведь тоже люди. И может быть они – те, которые “вперед всех войдут в Царствие Божие”. Я вижу эти знамения и в глазах молодых ребят, одурманенных наркотиками, обозленных на весь мир и ошибающихся в том, что они являются хозяевами своей жизни.

Михеева Клавдия, учитель, г. Йошкар-Ола:

В настоящее время мы переживаем кризис во многих сферах жизни, и, в первую очередь, резкое падение нравственности. То, что еще совсем недавно считалось предосудительным, сегодня является нормой (например, гражданский брак). Если раньше средства массовой информации были призваны сеять исключительно разумное, доброе, вечное, то нынче из уст ведущих телепрограмм можно запросто услышать нецензурные выражения. Я не говорю уже о том, что бранные слова в общении используют даже школьники начальных классов.

Работать в школах педагогам становится все труднее. Дети все чаще выходят из-под контроля, открыто выражают пренебрежение к старшим. Одним словом, на глазах сбывается пророчество Библии: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны…» (2 Тимофею 3:1-3).

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» август 2004 г.