Кому поклонишься?

Многие слышали о так называемом начертании зверя и связывают его исключительно с техническими деталями: ИНН, паспорт, чипы и т. д. На самом деле борьба развернётся вокруг поклонения.

В последней книге Библии (Откровение, или Апокалипсис) мы встречаем зверя (и «образ зверя»). Он символизирует власть, восстающую против Бога. Эта богоборческая сила намерена поставить на людях своё начертание. Вот что говорит об этом Библия: «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его» (Откровение 13:15–17).

Сложно? Непонятно? Обратите внимание на выделенный отрывок. Нам пока будет этого достаточно. Мы видим, что разгорится борьба за поклонение. «Образ зверя» будет ставить печать на чело (лоб) и на руку. Лоб символизирует тех, кто осознанно поклоняется зверю. Рука же обозначает, что будут те, кто не очень вникнет в глубинные аспекты происходящего конфликта, но будет действовать заодно с большинством (рука — символ действия). Как видим, не разбирающиеся в происходящем, но плывущие по течению и делающие то, что навязывает власть, получают начертание на руку.

Господь предостерегает от поклонения зверю: «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело своё или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем» (Откровение 14:9, 10).

Неужели вы думаете, что такая участь постигнет тех, кто оформит паспорт нового образца, ИНН или согласится на вакцинацию? Или тех, кто даст разрешение на обработку персональных данных? Это лишь механизмы, которые с большой долей вероятности будут использоваться, чтобы ограничить в правах и свободах тех, кто не пожелает поклониться зверю. Сначала их лишат права покупать и продавать (это будет легко сделать, учитывая массовый переход на безналичный расчёт), а потом повелят убить.

А слышали ли вы, что у Бога тоже есть своя печать? Апостол Иоанн, написавший книгу Откровение, говорит: «И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырём Ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего» (Откровение 7:2, 3).

Примечательно, что печать Божья ставится только на чело. Ещё бы: кому захочется за компанию, не видя в этом смысла, лишиться житейских преимуществ и подвергнуться риску смерти? В великом противостоянии между добром и злом сторону Бога можно занять только осознанно, только по любви. Сейчас в церкви много случайных людей, но наступит день, когда каждому нужно будет определиться, на чьей он стороне. Это расколет мир на две группы.

В чём же состоит Божья печать? Библия отвечает на этот вопрос: «Но твёрдое основание Божие стоит, имея печать сию: “познал Господь Своих”; и: “да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа”» (2 послание Тимофею 2:19). Итак, печать Божью получают отступающие от неправды.

«Всякая неправда есть грех» (Биб­лия, 1 послание Иоанна 5:17).

«Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие» (Библия, 1 послание Иоанна 3:4).

«Законом познаётся грех» (Библия, Послание римлянам 3:20).

Чтобы отступить от неправды (беззакония), нужно обратиться к закону. Знакомы ли вы с Законом Божьим? Знаете ли Десять заповедей, соблюдение которых покажет, на чьей вы стороне в великом противостоянии? Вот как охарактеризованы те, кто получит Божью печать: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (Откровение 14:12). Эти люди не только говорят о вере, но и соблюдают Божьи заповеди. О вере будут говорить и лжехристос, и зверь, и миллионы их последователей. Самые ужасные злодеяния совершаются во имя «веры». Мировая религия будет на стороне врага. Сторону же Бога выберет меньшинство.

Ещё раз повторю: Десять заповедей — именно вокруг них разгорится борьба. Впрочем, борьба эта уже давно идёт. Судите сами. Текст Десяти заповедей. Вы можете самостоятельно найти их в Библии в 20-й главе книги Исход. Обратите особое внимание на вторую и четвёртую заповеди. Главенствующая религия всячески пытается их перефразировать, истолковать по-своему, изменить, наконец. Это было предсказано древним пророком Даниилом: «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у них [праздничные] времена и закон» (Библия, книга пророка Даниила 7:25).

Про вторую (ясную и понятную) заповедь, запрещающую поклонение изображениям, людям внушили, что там совсем не о том, что мы и не поклоняемся вовсе, а почитаем. Четвёртую заповедь о святости субботнего дня всячески пытаются предать забвению. Говорят, что суббота только для евреев, а мы воскресение Христа празднуем. Задам закономерные вопросы: «А Бог вас об этом просил? Он где-то говорил, что надо праздновать воскресный день? Он хоть словом обмолвился о переносе святости с субботы на воскресенье?» Нет, это всё сделали люди, религиозная система, названная в Библии Вавилоном — смешением истины с заблуждением. Кто-то ревностно служит этому Вавилону (печать на чело), а кто-то просто идёт за большинством, не отягчая себя вопросами: «Почему так? А как учит Бог? Что говорит Библия?» (печать на руку).

Дорогие, мы живём в особенное время. На наших глазах сбываются древние пророчества, мы становимся их участниками. Чрезвычайно важно разобраться, где истина, и следовать ей. Не за большинством следовать, а за истиной. «Все заповеди Твои — истина» (Библия, книга Псалтирь 118:86). Господь взывает к миру: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод» (Откровение 14:7). Обратите внимание на выделенные слова. И сатана, и Бог призывают к поклонению. Чью сторону выберете вы? Чью печать получите?

Михаил Руканов

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2023 г.