Как отодвинуть старость

Ему уже хорошо за 60. И у него есть проблема. Когда его останавливают сотрудники ДПС и проверяют документы, им всё время кажется, что водительские права чужие. Как может мужчина, которому пошёл седьмой десяток, выглядеть на 40? Приходится нашему знакомому, лучезарно улыбаясь, делиться своими небольшими секретами. Один из них — вегетарианство и обилие зелени в пище. Никогда не видела, чтобы человек ел столько подножного корма: одуванчики, сныть, мокрица — всё идёт в ход в неимоверных количествах. Другие секреты молодости читайте в подборке наших статей. И путь никто не верит, что вам за…

Как не набрать лишний вес?

Лишний вес, а вместе с ним проблемы с подвижностью, с настроением, да и много с чем ещё… А потом тяжёлая старость. Как не стать в старости неподъёмной обузой? Не набирать лишний вес! https://sokrsokr.net/kak-ne-nabrat-lishnij-ves/

Современный источник молодости

Как бегает этот старичок! В любую погоду и на большие расстояния! Мне, молодой, до него далеко. Может, он читал эту статью? https://sokrsokr.net/sovremennyiy-istochnik-molodosti/

Сколько воды нужно пить пожилым

Почему пожилым для удовлетворения жажды нужно меньше воды, чем молодым? И сколько же воды необходимо выпивать людям преклонного возраста? Очень интересный эксперимент и полезные выводы: https://8doktorov.ru/skolko-vodyi-nuzhno-pit-pozhilyim/

Страничка долгожителя

А вы знаете, где больше всего долгожителей? И почему определенные группы людей живут дольше, чем другие? Вот краткие результаты весьма любопытного исследования: https://8doktorov.ru/stranichka-dolgozhitelya/

Почему болят суставы у пожилых?

С возрастом неизбежно снижается пластичность тканей, суставы становятся малоподвижными, хрящи теряют эластичность, мышцы делаются дряблыми. Такие изменения вызывают боль в тазобедренном, коленном или плечевом суставах, резко усиливающуюся во время движения. Как противостоять заболеваниям суставов, читайте в статье «Почему болят суставы у пожилых?»

Вино: полезно ли для сердца?

Говорят, многие долгожители пьют вино. В вине ли секрет их долголетия?https://sokrsokr.net/vino-polezno-li-dlya-serdtsa/

Питание для пожилых

Если вы перешагнули 50-летний рубеж, то, скорее всего, пора пересмотреть некоторые привычки в питании. Начнём?https://8doktorov.ru/pitanie-dlya-pozhilyih/

Начните день с улыбки

Существуют данные, что смех оказывает такое же влияние на организм, как интенсивные занятия аэробикой. А ещё исследователи сравнивают смех с лечебным массажем. Во время смеха в работу включаются различные группы мышц: грудной клетки, сердца, плечевого пояса, рук, брюшного пресса, диафрагмы и ног. Есть данные, что 20 секунд заливистого смеха сопоставимы с тремя минутами работы на гребном тренажёре. Так что читайте статью и чаще смейтесь от души! https://sokrsokr.net/nachnite-den-s-ulybki/

Сахарный диабет и образ жизни

Диабет можно предотвратить и даже лечить. Пусть простота данных в статье советов не смущает вас. Эти принципы действительно работают! https://sokrsokr.net/saharnyj-diabet-i-obraz-zhizni/

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2019 г.