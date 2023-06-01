Христианский кроссворд июнь 2023

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Кроссворд декабрь 2017
В чайнворде последняя буква предыдущего слова является начальной буквой последующего слова. Пришлите в редакцию правильные ответы на чайнворд до 15 ИЮЛЯ, и вы станете участником розыгрыша призов. 10 победителей получат в подарок книги на духовные темы.
  1. «… мне собрать плодов моих» (Лк. 12:17).
  2. Гора, к которой пристал Ноев ковчег (Быт. 8:4).
  3. Древний ударный музыкальный инструмент (Исх. 15:20).
  4. «Я рассудил быть у вас не знающим …, кроме Иисуса Христа, и притом распятого» (1 Кор. 2:2).
  5. «Верен Бог, Которым вы призваны в … Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего» (1 Кор. 1:9).
  6. Мать Тимофея, помощника апостола Павла (2 Тим. 1:5).
  7. Античный сосуд.
  8. «И младенец будет играть над норою …» (Ис. 11:8).
  9. Город в Казахстане.
  10. «Вот … закона, который заповедал Господь» (Чис. 19:2).
  11. «Согрешающий против меня наносит … душе своей» (Пр. 8:36).
  12. «Всякое … познаётся по плоду своему» (Лк. 6:44).
  13. Хвалебная песнь.
  14. «Соломон сделал медный …» (2 Пар. 6:13).

Ответы на кроссворд

Правила розыгрыша призов

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2023 г.

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