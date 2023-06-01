Христианский кроссворд июнь 2023

- «… мне собрать плодов моих» (Лк. 12:17).
- Гора, к которой пристал Ноев ковчег (Быт. 8:4).
- Древний ударный музыкальный инструмент (Исх. 15:20).
- «Я рассудил быть у вас не знающим …, кроме Иисуса Христа, и притом распятого» (1 Кор. 2:2).
- «Верен Бог, Которым вы призваны в … Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего» (1 Кор. 1:9).
- Мать Тимофея, помощника апостола Павла (2 Тим. 1:5).
- Античный сосуд.
- «И младенец будет играть над норою …» (Ис. 11:8).
- Город в Казахстане.
- «Вот … закона, который заповедал Господь» (Чис. 19:2).
- «Согрешающий против меня наносит … душе своей» (Пр. 8:36).
- «Всякое … познаётся по плоду своему» (Лк. 6:44).
- Хвалебная песнь.
- «Соломон сделал медный …» (2 Пар. 6:13).
Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2023 г.
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