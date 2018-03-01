И воззовёте ко Мне, и Я услышу вас

«Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твоё; да приидет Царствие Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твоё есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь» (Матфея 6:9–13).

«И воззовёте ко Мне, и пойдёте, и помолитесь Мне, и Я услышу вас; и взыщете Меня, и найдёте, если взыщете Меня всем сердцем вашим»(Иеремии 29:12, 13).

«Не заботьтесь ни о чём, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом» (Филиппийцам 4:6).

«Потому говорю вам: всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, — и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши» (Марка 11:24, 25).

«Если же у кого из вас недостаёт мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упрёков, — и дастся ему. Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа» (Иакова 1:5–7).

Газета «Сокрытое Сокровище» № 03 (251) март 2018 г.