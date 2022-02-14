Я был на краю обрыва

Дмитрий шёл по наклонной, но однажды понял, что дальше так продолжаться не может.

Я рос живым и дружелюбным ребёнком. В нашем дворе и моём окружении были хорошие ребята, но я почему-то связался с плохой компанией. Мы были ещё мальчишками, даже не подростками, а у нас уже были приводы в милицию за мелкое хулиганство и воровство.

Как раз в это время мой отец, искавший в вере нечто большее, чем обрядовость, стал изучать Библию и посещать церковь. Он брал с собой и меня. Я был очень увлечён и полюбил Бога, как может полюбить мальчишка десяти лет. Много и с удовольствием читал детскую Библию. Принял решение креститься, но отец отговорил меня, ссылаясь на мой возраст и неосознанность в принятии столь серьёзного решения. Тогда постепенно моя вера стала ослабевать, и вскоре я предпочёл Богу компанию друзей.

С возрастом наши увлечения менялись. На смену мальчишеским проказам пришли лёгкий алкоголь, сигареты. Это были 90-е годы, время лихое. Друзья шли по стопам своих пьющих родителей, а я — по стопам друзей. Лёгкие наркотики и токсикомания были для нас привычным занятием.

Отец много молился за меня, я знал об этом. В моём сердце шла борьба. Я видел, как изменился отец, когда уверовал в Бога всем сердцем. Папа был для меня добрым примером. Чем взрослее я становился, тем отчётливее понимал, что веду греховный образ жизни.

Однажды вечером ко мне пришло осознание того, что я на краю обрыва. Ещё немного, и я мог увлечься тяжёлыми наркотиками, потому что ощущения от лёгких были уже не те. Весь вечер я плакал и молился. Молился тому Богу, Которому молился и мой отец. Я понял вдруг, что все мои увлечения — пустое. Этот духовный переворот произошёл в моей жизни буквально за один вечер. С тех пор тяга к наркотическим веществам прошла.

В течение длительного времени отец мягко, но постоянно приглашал меня в церковь. Когда я пришёл, меня тепло приняли, и я практически сразу стал участвовать в молодёжной программе, которая проводилась в интернате недалеко от моего дома. В интересной форме детям рассказывали об опасностях вредных привычек. Я очень проникся этой темой. Встречи были поддержкой для меня.

С тех пор сменился круг моих друзей. Теперь это были верующие люди, которые серьёзно повлияли на моё отношение к жизни. Она обрела смысл. С Богом я нашёл ответы на вопросы «кто я?», «откуда я?», «куда я иду?» Вера в Бога и ежедневное общение с Ним в молитве и изучении Библии избавляют от страхов. Я уверенно вступаю в новый день. В моей жизни сбывается обещание Иисуса: «Мир Мой даю вам».

Кого-то из моих прежних друзей уже нет, кто-то не в первый раз отбывает наказание в местах лишения свободы. Я же по Божьей милости — на добром пути. Выучился на электромеханика, потом — на инженера. Участвую в волонтёрских проектах. Всегда с болью в сердце и сожалением прохожу мимо курящих и пьющих подростков, вспоминаю свою зависимость в юные годы. Хочется порой сказать: «Зачем вы себя губите? Что вы делаете?!» Иногда получается завести диалог и коротко рассказать о пагубности вредных привычек.

Кстати, вспомнил один случай. Он произошёл уже после той вечерней молитвы, но ещё до моего крещения. Я позволил себе купить безалкогольное пиво и шёл с ним по улице, когда увидел возле метро компанию нетрезвых дерущихся людей. Тогда в моей голове ясно прозвучала мысль: «Если ты не прервёшь все связи с дурными привычками, то опять дойдёшь до такого». Я настолько был впечатлён, что с того момента с выпивкой и сигаретами было покончено навсегда!

Слава Богу, отвечающему на искренние молитвы! Спасибо родителям, являющимся добрым примером для своих детей.

Дмитрий Клопов

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2022 г.