Яблочная начинка на зиму

С этой начинкой вы приготовите блинчики, вкусные пирожки (можно использовать пресное тесто из первого рецепта), ленивый штрудель (намажьте начинкой тонкий лаваш, сверните, смажьте маслом и отправьте в духовку) и много прочей вкуснятины.

Выбирайте крепкие плоды кисло-сладких сортов.

На 1,5 л готового продукта (3 банки по 0,5 л) потребуется:

1,8 кг яблок (тёртых) = 2,2 кг неочищенных яблок,

200 г сахарного песка.

Не снимая кожицу, измельчаем яблоки на крупной тёрке. Работаем быстро, чтобы яблоки не потемнели. Сразу добавляем сахарный песок и перемешиваем руками. Очень плотно, чтобы не было пустот, укладываем яблочную стружку в стерилизованные банки. Выделившийся сок тоже заливаем в банки.

Прикрываем банки с яблочной стружкой заранее простерилизованными крышками или не полностью закручиваем винтовыми.

На дно кастрюли кладём ткань, затем ставим банки и заливаем в кастрюлю воду (не кипяток) по плечики банок. Помещаем кастрюлю на огонь, доводим воду до кипения, убавляем огонь и стерилизуем заготовки 20 минут. Достаём банки, закручиваем, переворачиваем, укутываем и оставляем до полного остывания. Убираем в прохладное место на хранение.

Подготовила Оксана Соловьёва

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2022 г.