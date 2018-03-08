Идеальная женщина

Библейская притча
Кто найдёт добродетельную жену? цена её выше жемчугов;
Уверено в ней сердце мужа её, и он не останется без прибытка;
Она воздаёт ему добром, а не злом, во все дни жизни своей.
Добывает шерсть и лён, и с охотою работает своими руками.
Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой.
Она встаёт ещё ночью и раздаёт пищу в доме своём и урочное служанкам своим.
Задумает она о поле, и приобретает его; от плодов рук своих насаждает виноградник.
Препоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои.
Она чувствует, что занятие её хорошо, и — светильник её не гаснет и ночью.
Протягивает руки свои к прялке, и персты её берутся за веретено.
Длань свою она открывает бедному, и руку свою подаёт нуждающемуся.
Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья её одета в двойные одежды.
Она делает себе ковры; виссон и пурпур — одежда её.
Муж её известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли.
Она делает покрывала и продаёт, и поясы доставляет купцам Финикийским.
Крепость и красота — одежда её, и весело смотрит она на будущее.
Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке её.
Она наблюдает за хозяйством в доме своём и не ест хлеба праздности.
Встают дети и ублажают её, — муж, и хвалит её:
«Много было жён добродетельных, но ты превзошла всех их».
Миловидность обманчива, и красота суетна; но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы.
Дайте ей от плода рук её, и да прославят её у ворот дела её!
Библия, Притчи 31:10–31
На современный лад
Где искать добропорядочную жену? Цена её выше всех акций на бирже. Муж может доверить ей своё имущество.
Она добрая и ласковая, а не злая и сварливая.
Она сажает огород и выращивает экопродукты для своей семьи.
Если она не находит нужные товары в магазине, она закажет их в интернете.
Она встаёт, как только прозвенит будильник, и включает стиральную и посудомоечную машины.
Захочет она сделать ремонт, накопит денег и сделает!
Она занимается фитнесом и поддерживает себя в хорошей форме.
Она трудится весь день, и даже поздно вечером горит свет на её кухне.
Она постоянно что-то шьёт на швейной машинке.
Она всегда подаст бабульке в переходе и угостит пирожками соседских детей.
Гардероб её семьи всегда готов к зиме, потому что она покупает одежду на зиму ещё весной с большими скидками.
Она умеет одеться красиво.
Её муж уважаем в обществе, он также имеет связи с мэром города.
Она не прочь подработать на дому, а своё рукоделие продаёт на Avito.
Она хорошо выглядит и всегда в отличном настроении.
Она не пилит своего мужа и не кричит на детей.
Она содержит свой дом в чистоте и порядке, у неё всегда вовремя приготовлены завтрак, обед и ужин.
Дети слушаются её, а муж просто не нарадуется, что женился на такой женщине!
«Ни у кого из моих друзей нет такой замечательной жены!»
Красота с годами проходит — и косметика не поможет, но доброе сердце, боящееся Бога, — это настоящее сокровище.
Муж, отдай ей свою зарплату и расскажи о её добрых делах всем!