Идеальная женщина

Библейская притча

Кто найдёт добродетельную жену? цена её выше жемчугов;

Уверено в ней сердце мужа её, и он не останется без прибытка;

Она воздаёт ему добром, а не злом, во все дни жизни своей.

Добывает шерсть и лён, и с охотою работает своими руками.

Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой.

Она встаёт ещё ночью и раздаёт пищу в доме своём и урочное служанкам своим.

Задумает она о поле, и приобретает его; от плодов рук своих насаждает виноградник.

Препоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои.

Она чувствует, что занятие её хорошо, и — светильник её не гаснет и ночью.

Протягивает руки свои к прялке, и персты её берутся за веретено.

Длань свою она открывает бедному, и руку свою подаёт нуждающемуся.

Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья её одета в двойные одежды.

Она делает себе ковры; виссон и пурпур — одежда её.

Муж её известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли.

Она делает покрывала и продаёт, и поясы доставляет купцам Финикийским.

Крепость и красота — одежда её, и весело смотрит она на будущее.

Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке её.

Она наблюдает за хозяйством в доме своём и не ест хлеба праздности.

Встают дети и ублажают её, — муж, и хвалит её:

«Много было жён добродетельных, но ты превзошла всех их».

Миловидность обманчива, и красота суетна; но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы.

Дайте ей от плода рук её, и да прославят её у ворот дела её!

Библия, Притчи 31:10–31

На современный лад

Где искать добропорядочную жену? Цена её выше всех акций на бирже. Муж может доверить ей своё имущество.

Она добрая и ласковая, а не злая и сварливая.

Она сажает огород и выращивает экопродукты для своей семьи.

Если она не находит нужные товары в магазине, она закажет их в интернете.

Она встаёт, как только прозвенит будильник, и включает стиральную и посудомоечную машины.

Захочет она сделать ремонт, накопит денег и сделает!

Она занимается фитнесом и поддерживает себя в хорошей форме.

Она трудится весь день, и даже поздно вечером горит свет на её кухне.

Она постоянно что-то шьёт на швейной машинке.

Она всегда подаст бабульке в переходе и угостит пирожками соседских детей.

Гардероб её семьи всегда готов к зиме, потому что она покупает одежду на зиму ещё весной с большими скидками.

Она умеет одеться красиво.

Её муж уважаем в обществе, он также имеет связи с мэром города.

Она не прочь подработать на дому, а своё рукоделие продаёт на Avito.

Она хорошо выглядит и всегда в отличном настроении.

Она не пилит своего мужа и не кричит на детей.

Она содержит свой дом в чистоте и порядке, у неё всегда вовремя приготовлены завтрак, обед и ужин.

Дети слушаются её, а муж просто не нарадуется, что женился на такой женщине!

«Ни у кого из моих друзей нет такой замечательной жены!»

Красота с годами проходит — и косметика не поможет, но доброе сердце, боящееся Бога, — это настоящее сокровище.

Муж, отдай ей свою зарплату и расскажи о её добрых делах всем!

Газета «Сокрытое Сокровище» № 03 (251) март 2018 г.