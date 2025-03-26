Какая любовь может испортить ребёнка

Любить и душить своей любовью — это не одно и то же.

На вопрос о смысле жизни очень многие отвечают, что смысл их жизни — в детях. Казалось бы, это так по-человечески и так понятно, но здесь таится опасность. Иметь смысл жизни — это потребность, без удовлетворения которой личность не может нормально функционировать и максимально развивать свои способности. Ответ на вопрос «Для чего я живу?» связан с обоснованием для себя смысла своего бытия, с понятным, практически применимым и положительно оцениваемым самим человеком направлением его действий.

Удовлетворением этой потребности может стать забота о ребёнке. Мать, отец или бабушка начинают считать, что смыслом их существования является уход за ребёнком и его воспитание. Они могут этого не осознавать, однако чувствуют себя счастливыми только тогда, когда нужны.

Но когда дети вырастают и наступает время покидать родительское гнездо, проблема становится очевидной. Мать часто либо впадает в депрессию на фоне образовавшейся пустоты и неспособности занять себя чем-то новым, либо становится невыносимой свекровью или тёщей, не желающей делить ни с кем своё сокровище. Особенно остро это проявляется, если ребёнок у женщины только один.

Такая мама может продолжать мыть пятнадцатилетнего парня, завязывать ему шнурки, писать за него рефераты (чтобы не переутомился)… В результате она чувствует себя нужной и востребованной. Только вот каждое проявление ребёнком самостоятельности преследуется. А то ведь научится обходиться без матери, кому она нужна будет? Вред такого самопожертвования очевиден.

Слепой материнский инстинкт может сыграть злую шутку. Окружая чадо гиперопекой и всегда подсовывая ему лучший кусок, мы зачастую выращиваем ленивого, беспомощного, избалованного человека, с претензиями к миру и к матери.

Если такой гиперопекаемый сын становится зависимым (например, алкоголиком, игроманом, наркоманом), то несложно предположить, что его мать будет созависимой: она будет постоянно вытаскивать сына из всяких передряг, выплачивать за него кредиты, содержать бездельника. У него ведь нет проблем, это у мамы проблемы. Зато у неё есть смысл жизни — спасать своё непутёвое чадо.

А что, если ребёнок по какой-то причине умрёт? Всё, больше жить незачем. Именно поэтому психологи и психиатры настаивают на том, чтобы смысл жизни был непреходящим, то есть таким, чтобы его невозможно было отнять. Например, делать добро людям. Или жить по воле Божьей (для верующих).

Родители часто забывают, что дети — не их собственность: они доверены Богом на время. Многие взрослые будто пытаются прожить вторую жизнь в детях, заставить их добиться того, чего в своё время не удалось добиться им самим. Подобное поведение неосознанно для самих родителей отдаёт эгоизмом. Например, мать мечтала стать певицей, но условий для этого не было, и теперь ребёнку нужно интенсивно учиться музыке.

Какой вывод? Взрослые должны выстраивать личную жизнь, не «паразитируя» на жизни своего чада. Решать личные проблемы нужно вне отношений с ребёнком. Взрослый человек должен иметь свои дела, интересы, увлечения, друзей. Умение отпустить повзрослевшего ребёнка — это жизненно важное умение.

Не стремитесь всё контролировать, не душите своим наблюдением и любовью. Дайте свободу. Да, вы будете переживать, вы будете всегда молиться за свою кровиночку, но вы позволите сыну или дочери жить своей жизнью. Вы не будете постоянно названивать, не станете портить отношения в молодой семье непрошеными советами и вмешательством. Вы протянете руку, если это будет действительно необходимо, но при этом не станете решать те проблемы, которые взрослые дети сами создали и сами должны решить.

Есть ещё одно зло в детско-родительских отношениях. Это так называемая перестановка ролей, когда родители обращаются к маленьким детям за помощью, защитой и эмоциональной поддержкой. Обычно это происходит, когда мы плохо себя чувствуем. В это время наши ресурсы иссякают, и нам самим необходима помощь.

Трудно отдавать другим, когда мы сами опустошены. Когда мы находимся в таком плачевном состоянии, то порой уповаем на то, что ребёнок будет нас утешать, подбадривать, угождать и вести себя как зрелый, взрослый человек. Мы должны понимать, что мать и отец обеспечивают полноценное воспитание и крепкую эмоциональную поддержку ребёнку, а не наоборот. Поэтому, если мы не можем заниматься своими прямыми родительскими обязанностями как следует, нужно стремиться как можно скорее восстановить свои силы. Мы не должны взваливать на детей родительские обязанности. Конечно, они могут помогать нам в меру своих сил, когда мы больны, но не следует ожидать, что они будут источником эмоциональной поддержки.

Необходимо избегать никчёмности в качестве воспитателей. Это значит следить за своим физическим здоровьем (правильно питаться, отдыхать, двигаться), здоровьем духовным и эмоциональным. Нужно найти себе хобби или новые интересы, чтобы избежать депрессии и психического истощения. Конечно, очень важны крепкие супружеские отношения. Не выматывайтесь. Помните: мы сможем гораздо больше дать нашим детям, если будем постоянно пополнять свои духовные, эмоциональные и физические резервы.

Пусть дети наблюдают за счастливыми родителями. Ничто не учит лучше, чем личный пример. Живите свою жизнь и, если хотите, чтобы дети усвоили ваши ценности, живите с искоркой в глазах, со смыслом и пользой.

«Если же у кого из вас недостаёт мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упрёков, — и дастся ему» (Библия, Послание Иакова 1:5).

Подумайте, каков смысл вашей жизни…

Подготовила Ирина Руканова