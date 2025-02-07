Мы привыкли к тому, что «Иди вон» звучит не очень приятно. Но в тот день всё было иначе…

Дом друга

Лазарь из Вифании был одним из наиболее преданных учеников Христа. С первой встречи со Христом Лазарь глубоко поверил в Него. Его любовь и преданность Спасителю оказались взаимными. Именно ради Лазаря Христос совершил величайшее из всех чудес.

Иисус часто отдыхал в доме Лазаря. У Спасителя не было Своего жилища. Он пользовался гостеприимством друзей и учеников. Часто, устав и истосковавшись по дружескому общению, Он с радостью приходил в этот мирный дом, подальше от подозрений и зависти злобных фарисеев. Здесь Ему были искренне рады, с этим семейством Его связывала чистая и святая дружба. Тут Он мог говорить просто и совершенно свободно, зная, что Его слова поймут и примут всем сердцем.

«Кого ты любишь, болен»

И вот в гостеприимный дом, в котором Иисус любил отдыхать, пришло горе. Лазарь слёг от неожиданной болезни, и его сёстры Марфа и Мария послали к Спасителю сказать: «Господи! вот, кого Ты любишь, болен» (Евангелие от Иоанна 11:3). Они видели, что брат их серьёзно занемог, но ведь Христос в силах исцелить любую болезнь. Они думали, что Он немедленно откликнется и, как только доберётся до Вифании, сразу придёт к ним.

Промедление

С нетерпением они ожидали весточки от Иисуса. Пока искра жизни теплилась в их брате, они молились и ожидали Господа. Но Лазарь умер, и их охватило горькое разочарование.

Услышав о болезни Лазаря, Христос сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через неё Сын Божий» (Евангелие от Иоанна 11:4). Его сильная привязанность к этой семье в Вифании была хорошо известна ученикам, и они удивились, что Иисус не ответил на печальное известие.

В течение двух дней Христос, казалось, и не думал об этом. Он даже не упоминал о Лазаре. Ученики вспомнили об Иоанне Крестителе, Предтече Иисуса. Они удивлялись, почему Иисус, обладая властью совершать удивительные чудеса, допустил, чтобы Иоанн томился в темнице и умер насильственной смертью. Почему Христос, обладая такой силой, не спас жизнь Иоанну? Спаситель предупреждал Своих учеников об испытаниях, утратах и преследованиях, но неужели Он и их оставит в беде? Некоторые даже задавались вопросом: не ошиблись ли они в Нём? Все были глубоко озабочены.

Иду разбудить

Через два дня Иисус сказал ученикам: «Пойдём опять в Иудею» (Евангелие от Иоанна 11:7). Ученики вновь недоумевали: «Почему, если Иисус собирался отправиться в Иудею, медлил два дня?» Христос ответил им: «Лазарь, друг наш, уснул, но Я иду разбудить его» (Евангелие от Иоанна 11:11). Какие трогательные слова! Сколько в них сочувствия! Христос не забыл осиротевшую семью из Вифании. Он помнил Своих страдающих друзей.

«Ученики Его сказали: Господи! если уснул, то выздоровеет. Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он говорит о сне обыкновенном» (Евангелие от Иоанна 11:12, 13). Своим верующим детям Иисус представляет смерть в виде сна. Они будут покоиться до тех пор, пока не протрубит последняя труба при Втором пришествии Христа.

«Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер; и радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы вы уверовали; но пойдём к нему» (Евангелие от Иоанна 11:14, 15). Христос видел всё, что происходило и после того, как умер Лазарь. Иисус видел терзания сердец сестёр, когда их брат сражался с сильным врагом — смертью. Он вместе с Лазарем переживал смертные муки, когда говорил ученикам: «Лазарь умер». Но Христу приходилось думать не только о близких Его сердцу в Вифании. Он должен был заботиться и о воспитании Своих учеников — ведь им предстояло нести благую весть миру, чтобы благословения Отца распространились на всех. Он позволил Лазарю умереть. Если бы Он лишь исцелил его от болезни, то чудо — самое убедительное свидетельство Его Божественности — не было бы совершено.

Дабы вы уверовали

Если бы Христос находился рядом с больным, Лазарь не умер бы, потому что сатана не имел бы над ним власти. Иисус позволил Лазарю оказаться во власти смерти. И страдающие сёстры видели, как их брата положили в гробницу. Когда они смотрели на мёртвое лицо брата — Христос это знал, — их вера в Искупителя переживала суровое испытание. Но Он знал также, что именно благодаря борьбе, которая в них сейчас происходила, их вера воссияет ещё ярче. Вместе с ними Он пережил все страдания, которые выпали на их долю. Его промедление не означало, что Он любил их меньше. Но Он знал, что ради них, ради Лазаря, ради Самого Себя и ради Своих учеников Ему необходимо одержать победу.

Для тех, кто стремится следовать воле Божьей, время глубочайших потрясений окажется временем, когда Божественная помощь ближе всего к ним. Оглядываясь на самые мрачные мгновения своей жизни, они будут вспоминать их с величайшей благодарностью. «Знает Господь, как избавлять благочестивых» (Библия, 2 послание Петра 2:9). Из всех искушений, из всех испытаний Он выведет их, и они обогатятся опытом, и вера их станет ещё твёрже.

Встреча с Марфой

Приблизившись к городу, Иисус послал к сёстрам вестника сообщить о Своём прибытии и не сразу пошёл к их дому, а остановился в уединённом месте у дороги. Пышные, показные похороны, которые устраивали иудеи своим близким, претили Христу. До Него доносились причитания наёмных плакальщиц, и Он не хотел встретиться с сёстрами в этой суете. Среди скорбящих были друзья Марфы и Марии, были их родственники, кое-кто из них занимал ответственное положение в Иерусалиме. Были тут и самые ожесточённые враги Христа. Христос знал их намерения и поэтому не сразу открылся всем.

Весть об Иисусе была передана Марфе так, что её больше никто не услышал. Даже Мария, охваченная глубокой скорбью, не услышала ни слова. Марфа сразу встала и вышла навстречу Господу. Мария же, думая, что сестра пошла к месту захоронения Лазаря, безмолвно сидела, погрузившись в печаль.

Марфа спешила навстречу Иисусу, а в её сердце боролись противоречивые чувства. На Его выразительном лице она прочитала прежнюю нежность и любовь. Она, как и раньше, доверяла Ему, но мысли её занимал брат, которого Иисус тоже любил. С горечью, мучившей сердце, оттого что Христос не пришёл раньше, и одновременно с надеждой на Его утешение она сказала: «Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой» (Евангелие от Иоанна 11:21). Сёстры то и дело повторяли эти слова среди шума и воплей плакальщиц.

С человеческим и Божественным состраданием Иисус взглянул на её печальное, иссушенное заботой лицо. Марфа не желала вспоминать прошлое. Она всё выразила трогательными словами: «Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». Но, видя Его лицо, исполненное любви, она добавила: «Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог» (Евангелие от Иоанна 11:22).

Иисус укрепил её веру, говоря: «Воскреснет брат твой» (Евангелие от Иоанна 11:23). Его ответ не был рассчитан на то, чтобы вызвать надежду на немедленное воскресение. Он обратил мысли Марфы не к теперешнему воскресению её брата, а к воскресению праведных. Он хотел, чтобы в воскресении Лазаря она увидела залог воскресения всех умерших праведников.

Марфа ответила: «Знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день» (Евангелие от Иоанна 11:24). По-прежнему желая дать верное направление её мыслям, Иисус произнёс: «Я есмь воскресение и жизнь!» Христос обладает жизнью — самобытной, незаимствованной, изначальной. «Имеющий Сына [Божия] имеет жизнь» (Библия, 1 послание Иоанна 5:12). «Верующий в Меня, — сказал Иисус, — если и умрёт, оживёт. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрёт вовек. Веришь ли сему?» (Евангелие от Иоанна 11:25, 26).В этих словах Христос имел в виду время Своего Второго пришествия. Тогда умершие праведники восстанут нетленными, а живые праведники будут взяты на небо, не увидев смерти. Чудо, которое готов был совершить Христос, воскресив Лазаря из мёртвых, должно было знаменовать воскрешение всех умерших праведников. Своим словом и делами Он заявил, что является Творцом воскресения. Тот, Кто Сам должен был скоро умереть на кресте, сейчас стоял, имея ключи жизни и смерти. Победитель над смертью утверждал Своё право и власть наделять вечной жизнью.

На слова Спасителя: «Веришь ли сему?» — Марфа ответила: «Так, Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир» (Евангелие от Иоанна 11:27). Она не понимала всего смысла слов, сказанных Христом, но выразила свою веру в Его Божественность и свою уверенность: Он способен совершить всё, что Ему угодно.

«Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: Учитель здесь и зовёт тебя» (Евангелие от Иоанна 11:28). Марфа постаралась сообщить это как можно незаметнее, потому что священники и старейшины готовы были схватить Иисуса при малейшей возможности. Вопли плакальщиц заглушили её слова.

Услышав эту весть, Мария поспешно встала и с просветлённым лицом вышла из дома. Плакальщицы, думая, что она пошла плакать к гробнице Лазаря, последовали за ней. «Иисус, когда увидел её плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и возмутился» (Евангелие от Иоанна 11:33).

Иисус плачет

«Где вы положили его?» — спросил Он. «Говорят Ему: Господи! пойди и посмотри» (Евангелие от Иоанна 11:34). Они вместе прошли к гробнице. Это была печальная картина. Лазаря очень любили, его осиротевшие сёстры плакали о нём, не скрывая горя, к ним присоединились друзья. Видя, как скорбящие друзья плачут по умершему, в то время как Спаситель мира стоит рядом, Иисус прослезился, тронутый человеческим горем. Хотя Он был Сын Божий, но Он принял на себя человеческую природу и откликнулся на безутешную людскую скорбь. В Его участливом и чутком сердце всегда пробуждается сочувствие к страдающим. Он плачет с плачущими и радуется с радующимися.

Но Иисус плакал не только из человеческого сочувствия к Марии и Марфе. В Его слезах была скорбь, превосходящая скорби людей настолько, насколько небо выше земли. Христос плакал не о Лазаре, ибо Он уже собирался вызвать его из могилы. Он плакал потому, что многие из сокрушающихся о Лазаре вскоре будут замышлять убиение Того, Кто был Воскресением и Жизнью. Но неверующие иудеи не способны были понять, чем вызваны Его слёзы. Кое-кто, не видя никаких других причин для слёз, кроме внешних обстоятельств, расчувствовавшись, говорил: «Смотри, как Он любил его» (Евангелие от Иоанна 11:36). Другие, стараясь заронить семя неверия в сердца присутствующих, сказали с насмешкой: «Не мог ли Сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» (Евангелие от Иоанна 11:37). Если Христос имел силу спасти Лазаря, то почему Он позволил ему умереть?

Христос плакал не только из-за того, что разворачивалось перед Его глазами. Его тяготило горе всех веков. Он видел ужасающие последствия нарушения Божьего Закона. Он видел, что история мира, начиная от смерти Авеля, — это непрерывная борьба между добром и злом. Глядя в будущее, Он снова видел страдания и скорбь, слёзы и смерть, которые суждены человечеству. Его сердце пронизывала боль людей всех веков и всех стран. Горе падшего рода человеческого тяготило Его душу, глаза наполнились слезами, потому что Он жаждал облегчить участь всех.

«Отнимите камень»

«Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу» (Евангелие от Иоанна 11:38). Лазаря положили в пещере, высеченной в скале, и большой камень закрывал вход. «Отнимите камень», — сказал Христос. Думая, что Он хотел только взглянуть на мёртвого, Марфа возразила, говоря, что тело умершего лежит уже четвёртый день и началось разложение. Это свидетельство Марфы, данное ею перед тем, как Он воскресил Лазаря, не позволило врагам Христа обвинить Его в обмане.

До сих пор фарисеи распространяли ложные слухи о самых чудных проявлениях силы Божьей. Когда Христос воскрешал дочь Иаира, Он сказал: «Девица не умерла, но спит» (Евангелие от Марка 5:39). Поскольку она болела непродолжительное время и была воскрешена сразу же после смерти, фарисеи заявили, что девочка и не умирала, — ведь и Сам Христос сказал, что она спит. Они пытались создать впечатление, что Христос не мог исцелять болезни, что Его чудеса — всего лишь ловкая подделка. Но здесь никто уже не мог отрицать, что Лазарь был мёртв.

Христос обратился к Марфе: «Не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию?» (Евангелие от Иоанна 11:40).

Христос мог приказать камню передвинуться, и тот подчинился бы. Он мог повелеть сделать это ангелам, которые были рядом с Ним. По Его слову невидимые руки сдвинули бы камень. Но это надлежало сделать человеческими руками. Так Христос хотел показать: человек должен сотрудничать с Богом. То, что в силах сделать человек, не будет делать Бог. Господь не обходится без помощи человека. Он поддерживает его, сотрудничает с ним в меру того, как человек использует дарованные ему силы и способности.

Повеление исполнено. Камень отвален. Всё делалось явно, без спешки. Всем была дана возможность увидеть, что здесь никакого обмана нет. Вот лежит в каменной гробнице тело Лазаря, холодное и бездыханное. Вопли плачущих прекратились. Все, кто пришёл к гробнице, застыли в ожидании, недоумевая, что же будет дальше.

«Лазарь, иди вон!»

Христос спокойно стоит перед пещерой. Священный трепет охватывает всех присутствующих. Христос подходит ближе к гробнице. Подняв глаза к небу, Он говорит: «Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня» (Евангелие от Иоанна 11:41). Незадолго до этого враги Христа обвинили Его в богохульстве и схватили камни, намереваясь побить Его за то, что Он объявил Себя Сыном Божьим. Они обвиняли Его в том, что Он совершает чудеса властью сатаны. На этот раз Христос снова называет Господа Своим Отцом и совершенно уверенно объявляет Себя Сыном Божьим.

В любом деле Христос сотрудничал со Своим Отцом. Он всегда заботился о том, чтобы засвидетельствовать: Он ничего не делает Сам по Себе. Он совершал чудеса только посредством веры и молитвы. Христос хотел, чтобы все узнали о Его отношениях с Отцом. «Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал [сие] для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня» (Евангелие от Иоанна 11:42). Ученики и народ должны были получить сейчас самое убедительное свидетельство о близости Христа и Бога. Им предстояло убедиться, что утверждения Иисуса не были обманом.

«Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон» (Евангелие от Иоанна 11:43). Его зов, внятный и всепроникающий, доходит до слуха умершего. Когда Иисус говорил эти слова, сквозь Его человеческое естество просияла Божественность. На лице, озарённом славой Божьей, люди увидели доказательство Его власти. Взоры всех прикованы к выходу из пещеры. Все прислушиваются, стремясь уловить хотя бы малейший звук. Напряжённо, с мучительным вниманием все ожидают исхода этого испытания Божественности Христа, испытания, которое или подтвердит Его свидетельство, что Он Сын Божий, или навсегда погубит всякую надежду на Него.

Услышал!

В тишине пещеры послышались шаги. И тот, кто был мёртв, появился у входа. Его движения сковывают погребальные пелены, в которых он лежал в гробнице. И Христос, обращаясь к потрясённым очевидцам воскресения, говорит: «Развяжите его, пусть идёт» (Евангелие от Иоанна 11:44). Он снова подчеркнул, что человек должен сотрудничать с Богом. Люди должны трудиться для людей же.

Лазаря развязали, и вот он стоит перед собравшимися, не истощённый болезнью, не с беспомощно дрожащими руками и ногами — он предстал перед всеми в расцвете сил и здоровья. Его глаза светились умом и любовью к своему Спасителю. Величая Иисуса, он припадает к ногам Его.

Потрясённые очевидцы этого события поначалу утратили дар речи. А затем — неописуемая картина радости и благодарения! Сёстры встречают своего брата, возвратившегося к жизни, как дар Божий, и с радостными слезами, трепеща от волнения, благодарят Спасителя. Но пока сёстры и друзья радуются возвращению Лазаря, Иисус незаметно удаляется. И когда они спохватились и начали искать Подателя жизни, Его нигде не могли обнаружить.

По книге Эллен Уайт «Желание веков»