Иисус любил останавливаться в Капернауме, и этот город стали называть «Его городом». Ранее Христос исцелил сына местного царедворца, явив Своё могущество. Теперь царедворец и всё его окружение с радостью свидетельствовали о своей вере. Когда стало известно, что великий Учитель находится среди них, весь город пришёл в движение.

Проповедь Христа

Толпы стекались к Иисусу. В субботний день синагога была переполнена, многие стояли на улице, не сумев попасть внутрь. И все слушающие Спасителя дивились учению Его, ибо слово Его было со властью. «Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи» (Евангелие от Матфея 7:29). Учение книжников и старейшин, холодное и формальное, напоминало заученный урок. Божественная энергия не проникала ни в их сердца, ни в сердца слушателей.

Иисус не касался различных спорных вопросов в иудаизме. Его делом было проповедовать истину. Его слова проливали яркий свет на учение патриархов и пророков, и Писание представало перед людьми новым откровением. Прежде никто и не подозревал, что Слово Божье исполнено столь глубокого значения.

Иисус обращался к людям на доступном им языке. Истина в Его устах была прекрасной, потому что Он излагал её прямо и просто.

Пленник сатаны

В синагоге Иисус говорил о Царстве, которое Он пришёл установить, и о Своей задаче освободить пленников сатаны. Внезапно Его прервал ужасный крик. Сумасшедший бросился к Нему из толпы с воплем: «Оставь; что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришёл погубить нас; знаю Тебя, кто Ты, Святой Божий» (Евангелие от Луки 4:34).

Всех охватили смятение и тревога. Внимание народа было отвлечено от Иисуса. Для этого сатана и привёл свою жертву в синагогу. Но Иисус запретил бесу, сказав: «Замолчи и выйди из него. И бес, повергнув его посреди [синагоги], вышел из него, нимало не повредив ему» (Евангелие от Луки 4:35).

Ум этого несчастного был помрачён сатаной, но в присутствии Спасителя рассеялся мрак. Больной хотел освободиться от власти сатаны, но демон противился силе Христа. Когда человек попытался обратиться к Иисусу за помощью, злой дух заговорил его устами, и он закричал, мучимый страхом. Одержимый бесом отчасти понимал, что рядом с ним Тот, Кто в состоянии освободить его, но, попытавшись приблизиться к этой всемогущей руке, был остановлен иной волей, и другие слова прозвучали из его уст. Противоборство между сатаной и человеком, рвущимся к свободе, было ужасающим.

Освобождение

Демон изо всех сил пытался сохранить власть над жертвой. Уступить — значило отдать победу Иисусу, и казалось, что мученик должен расстаться с жизнью, — так силён враг. Но вот уверенным повелением Спасителя пленник освобождён. Человек, который только что находился во власти беса, стоял перед поражённым народом, счастливый, свободный и владеющий собой. Даже демон признал Божественную силу Спасителя.

Человек возносил хвалу Богу. Взгляд, только что сверкавший безумным огнём, стал осмысленным, из глаз лились слёзы благодарности. Народ онемел от изумления, а как только к людям вернулся дар речи, они начали восклицать: «Что это? что это за новое учение, что Он и духам нечистым повелевает со властью, и они повинуются Ему?» (Евангелие от Марка 1:27).

Следствие греха

Причина недуга этого человека, превратившегося в страшное зрелище для друзей и сделавшегося бременем для себя самого, крылась в его собственном поведении. Он был пленён греховными удовольствиями и хотел превратить свою жизнь в непрекращающийся праздник. Ему и в голову не приходило, что он может стать ужасом для этого мира и поношением для своей семьи. Казалось, не будет конца невинным забавам, но едва вступил он на путь, ведущий вниз, как быстро утратил точку опоры. Невоздержание и распущенность исказили его характер, и сатана полностью овладел им.

Раскаяние пришло слишком поздно. Когда он осознал необходимость восстановить утраченный человеческий облик, то был уже беспомощным пленником злого духа. Он вступил на территорию врага и оказался в безраздельной власти сатаны. Соблазнив множеством пленительных картин и завладев душой несчастного, враг рода человеческого проявил неимоверную жестокость. Его нападки стали ужасными. Так будет со всеми, кто подчиняется злу. Чарующим наслаждением начинается этот путь, оканчивается он мраком отчаяния и безумием погибающей души.

Сопротивление слову Божьему

Годы служения Христа людям оказались периодом величайшей активности сил царства тьмы. Веками сатана и его злые ангелы стремились овладеть телами и душами людей, ввергнуть их в грех и страдание, обвиняя во всех этих несчастьях Бога. Иисус же являл людям характер Бога. Он разрушал власть сатаны и освобождал его пленников. Новая жизнь, любовь и сила небесная преображали сердца людей, и князь тьмы вынужден был отстаивать своё превосходство. Сатана собрал все свои силы и на каждом шагу противостоял Христу.

Иисус побеждал лукавого только Словом Божьим. Правители Израиля объявляли себя толкователями Божьего Слова, но изучали его для того лишь, чтобы найти подтверждение своим преданиям и учредить свои, человеческие, порядки. Своими толкованиями они приписывали Богу такие суждения, каких не было и быть не могло. Их мистические интерпретации делали непонятным то, что Он выразил совершенно ясно. Они спорили о ничтожных пустяках, а наиболее существенными истинами практически пренебрегали. Таким образом повсюду насаждалось неверие. Слово Божье пропадало втуне, и злые духи могли навязывать свою волю.

История повторяется. Потрясая Библией и заявляя о своей приверженности её идеалам, многие из религиозных лидеров нашего времени на самом деле разрушают веру в Слово Божье.

Там, где отвергнута сдерживающая сила Слова Божьего и Его Духа, человек может опуститься невообразимо низко. Тайный грех или слепая страсть способны превратить его в такого же беспомощного пленника, каким был одержимый в Капернауме. Но всё-таки положение не безнадежно.

Надежда для каждого

Каждый человек волен выбрать, кому он будет подчиняться.

Никто не пал столь низко и никто не является столь порочным, чтобы невозможно было обрести освобождение во Христе.

Бесноватый вместо молитвы мог произносить только сатанинские слова, но невысказанная мольба сердца была услышана.

Ни один крик души не останется неуслышанным, даже если человек не в состоянии выразить свою просьбу словами.

Те, кто желает вступить в завет с Богом Небесным, не будут оставлены во власти сатаны или в своих немощах.

Духи тьмы будут бороться за ту душу, которая была когда-то в их власти, но ангелы Божьи вступятся за неё и победят. Господь говорит: «Может ли быть отнята у сильного добыча и могут ли быть отняты у победителя взятые в плен? Да! так говорит Господь: и пленённые сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена; потому что Я буду состязаться с противниками твоими и сыновей твоих Я спасу» (Библия, книга пророка Исаии 49:24, 25).

По книге Эллен Уайт «Желание веков»

Вместе с исцеляющим прикосновением деликатное сострадание Иисуса изливалось на утомлённые и огорчённые сердца. Даже в окружении злейших врагов Он сохранял внутренний мир. Красота Его облика, притягательность характера и прежде всего любовь, которая выражалась и во взгляде, и в интонациях, привлекали к Нему всех, кто не был ожесточён в неверии. Именно дух милосердия и любви, который светился в каждом Его взгляде и слове, и привлекал к Иисусу такое огромное количество людей. Страждущие, стекавшиеся к Нему, сразу чувствовали — перед ними верный и чуткий Друг и старались постичь те истины, которым Он учил. Небо приблизилось к людям, и они стремились быть рядом с Ним, чтобы Его любовь всегда утешала их.

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2021 г.