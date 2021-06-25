Иисус любил останавливаться в Капернауме, и этот город стали называть «Его городом». Ранее Христос исцелил сына местного царедворца, явив Своё могущество. Теперь царедворец и всё его окружение с радостью свидетельствовали о своей вере. Когда стало известно, что великий Учитель находится среди них, весь город пришёл в движение.
Проповедь Христа
Толпы стекались к Иисусу. В субботний день синагога была переполнена, многие стояли на улице, не сумев попасть внутрь. И все слушающие Спасителя дивились учению Его, ибо слово Его было со властью. «Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи» (Евангелие от Матфея 7:29). Учение книжников и старейшин, холодное и формальное, напоминало заученный урок. Божественная энергия не проникала ни в их сердца, ни в сердца слушателей.
Иисус не касался различных спорных вопросов в иудаизме. Его делом было проповедовать истину. Его слова проливали яркий свет на учение патриархов и пророков, и Писание представало перед людьми новым откровением. Прежде никто и не подозревал, что Слово Божье исполнено столь глубокого значения.
Иисус обращался к людям на доступном им языке. Истина в Его устах была прекрасной, потому что Он излагал её прямо и просто.
Пленник сатаны
В синагоге Иисус говорил о Царстве, которое Он пришёл установить, и о Своей задаче освободить пленников сатаны. Внезапно Его прервал ужасный крик. Сумасшедший бросился к Нему из толпы с воплем: «Оставь; что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришёл погубить нас; знаю Тебя, кто Ты, Святой Божий» (Евангелие от Луки 4:34).
Всех охватили смятение и тревога. Внимание народа было отвлечено от Иисуса. Для этого сатана и привёл свою жертву в синагогу. Но Иисус запретил бесу, сказав: «Замолчи и выйди из него. И бес, повергнув его посреди [синагоги], вышел из него, нимало не повредив ему» (Евангелие от Луки 4:35).
Ум этого несчастного был помрачён сатаной, но в присутствии Спасителя рассеялся мрак. Больной хотел освободиться от власти сатаны, но демон противился силе Христа. Когда человек попытался обратиться к Иисусу за помощью, злой дух заговорил его устами, и он закричал, мучимый страхом. Одержимый бесом отчасти понимал, что рядом с ним Тот, Кто в состоянии освободить его, но, попытавшись приблизиться к этой всемогущей руке, был остановлен иной волей, и другие слова прозвучали из его уст. Противоборство между сатаной и человеком, рвущимся к свободе, было ужасающим.
Освобождение
Демон изо всех сил пытался сохранить власть над жертвой. Уступить — значило отдать победу Иисусу, и казалось, что мученик должен расстаться с жизнью, — так силён враг. Но вот уверенным повелением Спасителя пленник освобождён. Человек, который только что находился во власти беса, стоял перед поражённым народом, счастливый, свободный и владеющий собой. Даже демон признал Божественную силу Спасителя.
Человек возносил хвалу Богу. Взгляд, только что сверкавший безумным огнём, стал осмысленным, из глаз лились слёзы благодарности. Народ онемел от изумления, а как только к людям вернулся дар речи, они начали восклицать: «Что это? что это за новое учение, что Он и духам нечистым повелевает со властью, и они повинуются Ему?» (Евангелие от Марка 1:27).
Следствие греха
Причина недуга этого человека, превратившегося в страшное зрелище для друзей и сделавшегося бременем для себя самого, крылась в его собственном поведении. Он был пленён греховными удовольствиями и хотел превратить свою жизнь в непрекращающийся праздник. Ему и в голову не приходило, что он может стать ужасом для этого мира и поношением для своей семьи. Казалось, не будет конца невинным забавам, но едва вступил он на путь, ведущий вниз, как быстро утратил точку опоры. Невоздержание и распущенность исказили его характер, и сатана полностью овладел им.
Раскаяние пришло слишком поздно. Когда он осознал необходимость восстановить утраченный человеческий облик, то был уже беспомощным пленником злого духа. Он вступил на территорию врага и оказался в безраздельной власти сатаны. Соблазнив множеством пленительных картин и завладев душой несчастного, враг рода человеческого проявил неимоверную жестокость. Его нападки стали ужасными. Так будет со всеми, кто подчиняется злу. Чарующим наслаждением начинается этот путь, оканчивается он мраком отчаяния и безумием погибающей души.
Сопротивление слову Божьему
Годы служения Христа людям оказались периодом величайшей активности сил царства тьмы. Веками сатана и его злые ангелы стремились овладеть телами и душами людей, ввергнуть их в грех и страдание, обвиняя во всех этих несчастьях Бога. Иисус же являл людям характер Бога. Он разрушал власть сатаны и освобождал его пленников. Новая жизнь, любовь и сила небесная преображали сердца людей, и князь тьмы вынужден был отстаивать своё превосходство. Сатана собрал все свои силы и на каждом шагу противостоял Христу.
Иисус побеждал лукавого только Словом Божьим. Правители Израиля объявляли себя толкователями Божьего Слова, но изучали его для того лишь, чтобы найти подтверждение своим преданиям и учредить свои, человеческие, порядки. Своими толкованиями они приписывали Богу такие суждения, каких не было и быть не могло. Их мистические интерпретации делали непонятным то, что Он выразил совершенно ясно. Они спорили о ничтожных пустяках, а наиболее существенными истинами практически пренебрегали. Таким образом повсюду насаждалось неверие. Слово Божье пропадало втуне, и злые духи могли навязывать свою волю.
История повторяется. Потрясая Библией и заявляя о своей приверженности её идеалам, многие из религиозных лидеров нашего времени на самом деле разрушают веру в Слово Божье.
Там, где отвергнута сдерживающая сила Слова Божьего и Его Духа, человек может опуститься невообразимо низко. Тайный грех или слепая страсть способны превратить его в такого же беспомощного пленника, каким был одержимый в Капернауме. Но всё-таки положение не безнадежно.
Надежда для каждого
- Каждый человек волен выбрать, кому он будет подчиняться.
- Никто не пал столь низко и никто не является столь порочным, чтобы невозможно было обрести освобождение во Христе.
- Бесноватый вместо молитвы мог произносить только сатанинские слова, но невысказанная мольба сердца была услышана.
- Ни один крик души не останется неуслышанным, даже если человек не в состоянии выразить свою просьбу словами.
- Те, кто желает вступить в завет с Богом Небесным, не будут оставлены во власти сатаны или в своих немощах.
Духи тьмы будут бороться за ту душу, которая была когда-то в их власти, но ангелы Божьи вступятся за неё и победят. Господь говорит: «Может ли быть отнята у сильного добыча и могут ли быть отняты у победителя взятые в плен? Да! так говорит Господь: и пленённые сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена; потому что Я буду состязаться с противниками твоими и сыновей твоих Я спасу» (Библия, книга пророка Исаии 49:24, 25).
По книге Эллен Уайт «Желание веков»
Вместе с исцеляющим прикосновением деликатное сострадание Иисуса изливалось на утомлённые и огорчённые сердца. Даже в окружении злейших врагов Он сохранял внутренний мир. Красота Его облика, притягательность характера и прежде всего любовь, которая выражалась и во взгляде, и в интонациях, привлекали к Нему всех, кто не был ожесточён в неверии. Именно дух милосердия и любви, который светился в каждом Его взгляде и слове, и привлекал к Иисусу такое огромное количество людей. Страждущие, стекавшиеся к Нему, сразу чувствовали — перед ними верный и чуткий Друг и старались постичь те истины, которым Он учил. Небо приблизилось к людям, и они стремились быть рядом с Ним, чтобы Его любовь всегда утешала их.
Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2021 г.