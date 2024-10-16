Что происходит с человеком после смерти, и разговаривают ли с нами умершие?

Мне часто вспоминается одна женщина из Шотландии. Во время войны ей прислали извещение, что её муж пропал без вести. Прошло несколько месяцев — и никаких добрых вестей она не получила, — значит, действительно погиб. Друзья уговорили её пойти на спиритический сеанс, и она согласилась, надеясь хоть как-то утешиться.

После первой встречи с духом, которого она признала духом своего мужа, несчастная женщина стала частым посетителем этих сеансов. Она была убеждена, что слышит голос мужа и говорит с ним.

Но спустя несколько месяцев без всякого предупреждения парадную дверь дома открыл муж — живой и невредимый — он не был даже ранен. Стоит ли удивляться, что эта женщина в порыве разочарования озлобилась на всякую религию. Слишком жестоким был обман!

Мир духов — это мир обмана и лжи. Но нет большего заблуждения, чем думать, что самое страшное в нём — мошенничество. Сам Иисус предупреждал нас: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных» (Евангелие от Матфея 24:24).

Нет большей опасности, чем поверить, что спиритизм — всего лишь мошенничество, надувательство и обман, который всегда можно разоблачить, стоит только захотеть. Настанет день, и с человеком, рассуждающим так, может произойти нечто необъяснимое, — он окажется в дьявольской западне.

Сегодня многие романтизируют смерть или смеются над ней. Взять хотя бы собирающий миллионы людей Хэллоуин. Не заигрывание ли с потусторонним? «Мы не воспринимаем этот праздник всерьёз. Просто дурачимся», — скажут многие. Но нет ли опасности в таком лёгком и шуточном отношении к бесовщине, когда она начинает восприниматься как что-то доброе и невинное?

Наше поколение, как и все предыдущие, продолжает играть в опасные игры со смертью. Впрочем, есть в них нечто новое. Со всех сторон раздаются голоса тех, кто якобы пережил смерть и вернулся назад, чтобы поведать о её тайнах. Не удивлюсь, если вам тоже приходилось слышать подобные рассказы. Они на редкость схожи. Дух отделяется от тела, летит сквозь тёмные и длинные тоннели. Затем, вырвавшись на свободу, видит поросшие травой склоны и сияющее существо. Возвращаться в тело не хочется и т. д.

Были ли эти люди мертвы? Или всего лишь находились при смерти? Ясно одно: необратимые изменения в их организме не наступали, потому что все они были реанимированы. Очевидно, их переживания объясняются простым расстройством сознания. Многие подобные случаи витания вне тела описаны в литературе по наркомании.

Но если в предсмертном состоянии происходит расстройство сознания, почему у всех оно протекает почти одинаково? Есть в этом что-то удивительное и странное, не так ли? Не потому ли выявлен у многих людей одинаковый предсмертный опыт, что некая внешняя сила, некая разумная и высокоорганизованная сущность вторгается в эти ослабленные и расстроенные умы и подчиняет их себе? И если так, что же это за сила? От кого или от чего она исходит?

Рассуждая об этом, многие приходят к выводу, что описанные переживания свидетельствуют о существовании потусторонней жизни. Но можно ли принимать эти рассуждения всерьёз, если их авторы в действительности не умирали?

Кое-кто утверждает, что эти опыты подтверждают истинность Библии. Только о каком подтверждении может идти речь, если подобные заявления фактически ей противоречат? Причём, противоречие заключается в самом описании состояния после смерти. Библия учит: «Живые знают, что умрут, а мёртвые ничего не знают… И любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли…» (книга Екклесиаста 9:5, 6).

Не менее убедительно звучат и слова: «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою: в тот день исчезают [все] помышления его» (Библия, книга Псалтирь 145:3, 4).

Итак, согласно Библии, мёртвые ничего не знают. Мысли их исчезают. Ясно, что общение с теми, кто ничего не знает и не способен мыслить, просто невозможно. Согласно Библии, мёртвые безмятежно спят в своих могилах. Они останутся в них до дня воскресения, когда Иисус воскресит их к вечной жизни. Кроме того, Библия учит, что люди не получают воздаяния сразу после смерти. Напротив, умершие воскреснут все вместе в день пришествия Господнего.

Воскресение — светлая надежда каждого верующего христианина. Вот что написал об этом апостол Павел: «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдёт с неба, и мёртвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» (Библия, 1 послание фессалоникийцам 4:16, 17).

Радостный день воскресения! Друзья и любимые, которых однажды разлучила смерть, снова будут вместе и теперь уже навсегда. Малышей ангелы принесут и вручат матерям. Чудный день! Что может быть лучше? Захочется ли после этого одиноко сиротствовать на каких-нибудь травянистых склонах? Ведь, если верить новейшим «мудрецам», всех умирающих ожидает одна участь. Все окажутся на одном и том же поросшем травой склоне. Неважно, как ты прожил жизнь — всё равно будешь там. В этом — весь спиритизм: и за добро, и за зло — одно воздаяние. Ни суда, ни следствия.

Никто, оказавшись на травянистых склонах, не видел ни Бога, ни Иисуса. Там — некое светящееся существо. Говорят, что это существо даже смеялось над людскими грехами. Давайте задумаемся: стал бы Иисус смеяться над этим? Ведь за наши грехи Он претерпел мучительную смерть на кресте!

Нетрудно догадаться, кого встречают на зелёном холме. Откроем Библию: «И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света» (2 послание коринфянам 11:14).

Надеюсь, теперь вы понимаете, на чьей философии замешаны рассуждения «побывавших» там. Увы, тысячи людей попадают в дьявольские сети!

Спиритизм, как чума, захлёстывает мир. Миллионы верят бессовестной лжи. Сатана знает, что обречён. И он решил вслед за собой увлечь в погибель весь род человеческий — если удастся, конечно. Вот почему и нашему поколению он внушает мысль, что смерть не так уж страшна и в действительности никто и не умирает.

Послушайте! Неужели вам ничего не хочется, кроме эдакой зелёной полянки в конце длинного мрачного тоннеля? Не лучше ли небо, которое приготовил для нас Господь? Небо, где нет греха, смерти, нет скорби и слёз. Небо, где вас окружают святые ангелы, а друзья и влюблённые не разлучаются никогда.

И это ещё не всё! Там не вянут цветы, не опадают листья. Красота — неописуемая. Беспредельные возможности путешествовать к иным мирам, изучать и исследовать тайны безграничного Божьего творения. Всё будет способствовать вашему счастью!

Этих преимуществ и этого неба лишён Люцифер. Ему там не жить никогда. Поэтому, мучимый завистью, он решил сделать всё возможное, чтобы и вы там не были. Падший ангел готов на всё, на любую подлость и ложь — лишь бы вы оступились. Не ведитесь на его обман. Только Библия может помочь отличить истину от заблуждения. Изучайте Божью книгу, чтобы противостоять сатанинской лжи, которая становится всё утончённее по мере приближения пришествия Христа.

«И когда скажут вам: “обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям”, — тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? спрашивают ли мёртвых о живых?» (Библия, книга пророка Исаии 8:19).

Подготовил Михаил Руканов