Заповедь, с которой многие не согласны

Есть в Законе Божьем одна заповедь, против которой ополчился почти весь христианский мир. Это заповедь о святости субботнего дня. Кто-то просто игнорирует её, кто-то говорит, что празднует воскресенье вместо субботы: мол, какая Богу разница, какой день я выбрал для поклонения Ему. А разница есть…

Если спросить убеждённого христианина: «Почему нельзя убивать?», то наверняка он сошлётся на Закон Божий. «Есть заповедь “Не убивай”», — скажет он. И будет прав. Но если потом вы спросите: «А как же четвёртая заповедь, говорящая о святости субботы?», то сразу начнутся отговорки: «Мы теперь празднуем воскресенье вместо субботы». Или: «Иисус отменил закон. Он прибил его к кресту».

— Значит теперь можно убивать? — спрашиваю я.

Убивать почему-то по-прежнему нельзя. Прелюбодействовать тоже. И красть. И произносить ложное свидетельство. И завидовать нельзя. И почитание родителей никто не отменял. Даже имя Бога всуе произносить нехорошо. Многие идут дальше и соглашаются даже с тем, что неприемлемо делать изображения для поклонения им. Но потом остаётся одна-единственная заповедь, о которой мало кто может сказать что-то членораздельное. Кроме, разве что, католиков, которые открыто утверждают, что суббота была изменена на воскресенье не Богом, а властью католической церкви.

В книге «Вопросы и ответы» католический автор Е. Г. Ленц подтверждает это: «Соблюдая воскресенье, некатолики всего лишь следуют традиции католической церкви, которой она придерживается вот уже 1800 лет, традиции, а не библейскому установлению».

Действительно, Иисус воскрес в первый день недели (в нашем календаре соответствует воскресенью). Русское слово «воскресенье» звучит по-библейски. Однако во многих других языках это «день солнца», связанный с языческими традициями поклонения великому светилу.

Солнцепоклонником был и император Константин, в правление которого было принято христианство. Чтобы отмежеваться от иудеев, император издал указ о том, чтобы «в достопочтенный день солнца» люди отдыхали. Постепенно воскресенье вытеснило библейскую субботу. При этом никаких намёков на изменение Божьей заповеди мы не находим в самой Библии. Так что, если быть честными, то нужно признать, что:

1. не соблюдающие субботу нарушают Закон Божий;

2. соблюдающие воскресенье вместо субботы тем самым (вольно или нет) ставят авторитет католической церкви выше авторитета Бога и Христа.

Предлагаю вам, уважаемый читатель, с молитвой, честно и беспристрастно, изучить, что говорит Священное Писание о субботе. Ну, а потом останется определиться с тем, чьему слову доверять — человеческому или Божьему.

Оксана Соловьёва

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2019 г.