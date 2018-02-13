Иисус Христос: мужчина из стали и бархата

Некоторые художники изображают Христа худосочным, изнеженным, физически слабым и застенчивым человеком. В действительности Он был полной противоположностью такого образа. У Него было достаточно сильное тело, чтобы выгнать из храма меновщиков и выполнять мужскую работу, требующую физической силы.

Настоящий мужчина — это мужчина из стали и бархата. При правильном объединении стальные и бархатные качества образуют идеального мужчину. Это можно сравнить с большими сильными руками, мастерски играющими на скрипке. Силы этих рук достаточно, чтобы раздавить инструмент в щепки. Но этого не произойдёт в то время, когда нежные прикосновения с мягкостью и любовью к искусству рождают прекрасную музыку. Чтобы получился великолепный характер, необходимы как сталь, так и бархат.

Только те мужчины, которые достигли баланса в сочетании стали и бархата, надёжно стоят на непоколебимом пьедестале. На вершине этой сравнительно небольшой группы личностей находится

Иисус Христос, Который является воплощением всех добрых и сильных качеств. Он не имел недостатка ни в какой области.

Сталь

Иисус Христос никогда не упускал из виду Своей ответственности за то дело, для выполнения которого Он был призван: «Ибо Сын Человеческий пришёл взыскать и спасти погибшее» (Матфея 18:11).

Он хранил Свою преданность этому делу до того самого момента, когда Он произнёс: «Совершилось». Он не отступил, даже зная, что для спасения людей Ему придётся отдать Свою жизнь: «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим, и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть» (Матфея 16:21).

Он был лидером, верным Своим убеждениям вплоть до смерти. У Него была моральная смелость, чтобы внедрять идеи и стандарты, шедшие вразрез с популярными учениями того времени: «И дивились Его учению, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники» (Марка 1:22).

Он посвятил Свою жизнь служению и спасению других, поднимая людей на более высокие уровни мышления и жизни. Он был строителем общества. Он обладал мужеством, смелостью, решительностью, бесстрашием: «И вошёл Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей» (Матфея 21:12).

Он проявлял блестящие способности, справляясь с трудными ситуациями, никогда не боялся противостать жестокости Своих противников: «Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось на неё камень… Они же, услышав [то] и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди» (Иоанна 8:7, 9).

Бархат

Однако наряду со всей Его силой и смелостью в Нём была мягкость, которая притягивала к Нему женщин и детей. Женщины плакали у Его ног, а дети гурьбой окружали Его: «Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился; ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное» (Матфея 19:13, 14).

У Него был характер, основанный на высочайших моральных принципах и стандартах совершенства. Он светился жизнерадостностью и энтузиазмом, заявляя: «Я пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Иоанна 10:10).

Вместе со всем этим Он имел удивительное смирение, хотя Он был Сыном Божьим: «Но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Филиппийцам 2:7, 8).

Однако вместе со смирением было и чувство собственного достоинства, вызывающее уважение. Стоя перед судом, Он отважно воспринимал ложные обвинения. Он проявлял наивысшее достоинство перед лицом издевающейся толпы: «Когда Он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: так отвечаешь Ты первосвященнику? Иисус отвечал ему: если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьёшь Меня?» (Иоанна 18:22, 23).

Сильный и нежный, добрый и решительный, Иисус Христос — Образец совершенного характера для каждого мужчины, независимо от того является он христианином или нет.

Подготовила Анастасия Пачина

По книге Обри Анделин «Мужчина из стали и бархата»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (250) февраль 2018 г.