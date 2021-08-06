Иисус и суббота

Многие знают, что у евреев особенное отношение к субботе. Не будем забывать, что Иисус был евреем. Он жил там, где все соблюдали субботу. Христа же несколько раз упрекнули в том, что Он делает в субботу то, чего делать не полагается. Как ответил Господь на эти обвинения?

Суббота была освящена во время творения. «И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Библия, Бытие 1:31). Радуясь завершённому труду, «благословил Бог седьмой день, и освятил его» (Библия, Бытие 2:3). Согласно Библии, суббота является седьмым днём недели, а воскресенье — первым. Господь дал субботу Адаму как день отдыха, как напоминание о делах творения.

Когда Господь повелел Израилю святить Его субботу, Он сказал: «И святите субботы Мои, чтобы они были знамением между Мною и вами, дабы вы знали, что Я — Господь Бог ваш» (Библия, книга пророка Иезекииля 20:20).

Суббота стала составной частью закона, известного нам как Десять заповедей. Но днём отдыха суббота была задолго до этого события. Суббота была дана не только для Израиля, но и для всего мира. Соблюдение субботы имеет такое же непреходящее значение, как соблюдение остальных заповедей. Христос сказал о законе, частью которого является четвёртая заповедь: «Доколе не прейдёт небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдёт из закона» (Евангелие от Матфея 5:18). И до тех пор, пока существуют небо и земля, суббота будет знамением силы Творца. И когда Едемский сад вновь расцветёт на земле, святой день Божьего покоя будет почитаться всеми живущими под солнцем. «Из субботы в субботу» жители славной новой земли будут «приходить… пред лицо Моё на поклонение, говорит Господь» (Библия, книга пророка Исаии 66:23).

К сожалению, со временем вожди еврейского народа обременили день Божьего покоя многочисленными предписаниями. В результате на Бога стали смотреть как на тирана. Христу надлежало исправить все эти ошибочные воззрения.

Урок на пшеничном поле

Однажды в субботу, когда Спаситель с учениками возвращался после богослужения, они проходили через поле колосящейся пшеницы. Ученики срывали колосья и, растирая их руками, ели зёрна. В любой другой день это не вызвало бы никаких возражений, потому что всякий человек, проходящий по пшеничному полю, саду или винограднику, мог утолить голод (см. Второзаконие 23:24, 25). Но, по мнению раввинов, делать это в субботу значило осквернить её. Если срывание колосьев считалось жатвой, то растирание их руками приравнивалось к молотьбе. Наблюдатели тут же пожаловались Иисусу, говоря: «Вот, ученики Твои делают, чего не должно делать в субботу» (Евангелие от Матфея 12:2).

Иисус «сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы» (Евангелие от Марка 2:27). «Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь Тот, Кто больше храма» (Евангелие от Матфея 12:5, 6). Священники в храме трудились гораздо больше в субботу, чем в остальные дни. Работа мирская, ради получения прибыли, была бы греховной, но священники служили Богу. Они совершали обряды, которые указывали на искупительную силу Христа, их труд соответствовал назначению субботы. Но ныне пришёл Сам Христос. Ученики, трудясь для Него, служили Богу, и всё, что необходимо для совершения этой работы, можно было делать и в субботний день.

Христос хотел научить и Своих учеников, и Своих врагов, что самое главное — это служение Бога Своему творению. Деятельность Господа в этом мире сосредоточена на спасении человека, и поэтому всё, что с этой целью совершается в субботний день, не будет нарушением закона о субботе.

Иисус объявил, что в своей слепоте религиозные лидеры не поняли назначения субботы. Он сказал: «Если бы вы знали, что значит: “милости хочу, а не жертвы”, то не осудили бы невиновных» (Евангелие от Матфея 12:7). Их бесконечные, бездушные обряды не могли восполнить недостаток чуткой любви. Жертвоприношения сами по себе не имеют ценности. Бог ценит только служение любви, а если любви нет, то простой круг обрядов — это оскорбление для Него. Так и с субботой. Она предназначена для общения с Богом. Но когда человек поглощён утомительными обрядами, смысл субботы утрачивается, формальное соблюдение субботы есть не что иное, как насмешка.

Исцеление сухорукого

В один из субботних дней Иисус вошёл в синагогу. Он увидел там человека с парализованной рукой. Спаситель прекрасно знал: если Он исцелит больного в субботу, Его обвинят в нарушении закона. Но Он, не колеблясь, разрушал стену созданных людьми преданий, заслонивших суть субботы. Иисус повелел больному выйти вперёд, затем спросил: «Должно ли в субботу добро делать, или зло делать? душу спасти, или погубить?» Среди иудеев бытовала поговорка: не сделать добро — значит сделать зло, отказаться спасти жизнь — значит убить. Так Иисус обличил раввинов, используя их же понятия. «Но они молчали. И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая» (Евангелие от Марка 3:4, 5).

Когда Иисуса спросили, «можно ли исцелять в субботы?», Он ответил: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадёт в яму, не возьмёт её и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы! Итак, можно в субботы делать добро» (Евангелие от Матфея 12:10–12).

Фарисеи знали, что Иисус говорит правду. Храня свои традиции, они готовы были оставить человека страдать, тогда как животное освободили бы, чтобы не понести убытка. Таким образом, они больше заботились о бессловесной твари, нежели о человеке, созданном по образу и подобию Божьему. Ложная религия внушает всем исповедующим её пренебрежение к нуждам, страданиям и правам человека. Евангелие же высоко ставит людей, искупленных кровью Христа, и учит чутко относиться к нуждам и горю человека.

Нарушал ли Христос субботу?

Когда Иисус обратился к фарисеям с вопросом: «Позволяет ли закон делать в субботу добро или зло: спасти жизнь или погубить?» — Он открыл им их собственные греховные намерения. Охваченные лютой ненавистью, они охотились за Его жизнью, в то время как Он спасал жизнь и даровал счастье множеству людей. Неужели же лучше замышлять в субботу убийство, чем исцелять страждущих, как это делал Иисус?

Исцеляя сухорукого, Иисус осудил обычаи иудеев, сохранив четвёртую заповедь в том виде, в каком Бог дал её. «Можно делать добро в субботу», — утверждал Он. Отвергнув бессмысленные запреты, нагромождённые иудеями, Христос чтил субботу, в то время как те, кто жаловался на Него, бесчестили святой день Божий.

Те, кто считает, что Христос упразднил закон, настаивают: Он нарушал субботу и оправдал Своих учеников, сделавших то же. Таким образом, они занимают ту же позицию, что и придирчивые иудеи. Они противоречат свидетельству Самого Христа: «Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви» (Евангелие от Иоанна 15:10).

Ни Спаситель, ни Его последователи не нарушали закон о субботе. Иисус пришёл не для того, чтобы отменить сказанное патриархами и пророками, — ведь Он Сам говорил их устами. Все истины Слова Божьего исходили от Него. Но эти драгоценные камни были помещены людьми в фальшивую оправу.

«Суббота для человека, а не человек для субботы», — сказал Иисус. Все установления Господни даны для блага людей. Десять заповедей, в том числе и заповедь о субботе, Бог дал Своему народу как благословение: «И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, … дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь…» (Библия, книга Второзаконие 6:24). Обо «всех, хранящих субботу от осквернения» Господь говорит: «Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моём доме молитвы» (Библия, книга пророка Исаии 56:6, 7).

«Посему Сын Человеческий есть господин и субботы» (Евангелие от Марка 2:28). Он сотворил всё. Он сотворил и субботу. Она указывает на Христа как Творца, освятившего её. Господь говорит: «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день Мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днём Господним, чествуемым… то будешь иметь радость в Господе» (Библия, книга пророка Исаии 58:13, 14).

По книге Эллен Уайт «Желание веков»

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2021 г.