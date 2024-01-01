Физика любви

Как поступить отцу, если кто-то из его детей умирает, а спасти его можно, только пожертвовав жизнью другого своего ребёнка?

Нелёгкое решение

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна 3:16). Вы слышите? Бог возлюбил нас, и настолько сильно, что даже Сына Своего отдал ради нас. «Какие странные слова! Как можно отдать своего сына?!» — скажете.

Ну, хорошо, а что, если на кону жизнь твоих же детей? Вправе ли в таком случае отец жертвовать одним ради других? Тем более, если эти другие сами навлекли на себя проблемы? Точно то, что отец не может принимать такое решение единолично. Нужно согласие того, кто пожертвует собой. Даже если этот ребёнок уже не маленький, а совершеннолетний, даже если он добровольно идёт на смерть, только представьте себе, каково отцу… А какое большое и доброе сердце должно быть у того, кто принимает решение пожертвовать собой ради братьев и сестёр, пусть даже непутёвых.

Адам, из-за которого мы умираем, и Адам, умерший из-за нас

В таком добровольном акте замещения одним ребёнком другого и есть смысл слов «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Только ребёнок может заменить другого ребёнка. Но не любой, а старший. Первенец раньше всегда был в приоритете. Старший — главный наследник, на нём всё держится: ему всё отдаётся в управление, а он уж между младшими распределяет, отвечая за сонаследников.

Первый Адам, получив жизнь, которую он мог передать всем другим поколениям, выбрал смерть и тем самым приговорил нас всех к этой смерти. Сами понимаете, о чём речь. Так что прикажете делать Отцу? Смириться и похоронить детей? Нет, Его любовь бесконечна, и Он не может так поступить. Поэтому в нашем мире появляется Божий Сын Иисус Христос, названный в Библии «последний Адам», Который выбирает жизнь, но меняет её на жизнь братьев и сестёр, умирая вместо всех нас.

Да, Он по любви делает то, что мы называем подвигом. Получил бы героя посмертно. Но тут смертью дело не закончилось: Он становится героем, но не посмертно, а пожизненно. Потому что выбрал жизнь, и, умерев, ожил. Но распятие, погребение и воскресение произойдут позднее, на Пасху. А вот решение, такое болезненное и такое важное, — то самое решение, от которого зависела твоя и моя судьба, — было принято задолго до распятия. В рождественскую ночь Иисус Христос, Сын Божий, Первенец, «последний Адам», пришёл в этот мир оживить погибшее — Ему суждено было стать Спасителем и умереть за всех нас.

Банальная любовь?

Что же может подвигнуть Царя Вселенной решиться отдать первородного Сына? И что может подвигнуть Сына на это согласиться, став смертным человеком? Как бы просто это ни звучало, но любовь — то единственное, что может это сделать. Для кого-то «любовь» звучит банально. Но давайте чуть шире посмотрим. Готовы? Поехали!

Что такое любовь? «Чувство», — ответит любой из нас. Но чувство — это реакция на что-то. Например, чувство страха — реакция на нечто, вызывающее страх, а чувство отвращения — яркая реакция на то, что неприемлемо для человека. Так вот, если говорить о любви как о чувстве, то это реакция на привязанность, на единство с тем, кто мне очень дорог.

В наших телах чувства, несомненно, ещё связаны и с гормонами. Но при этом, чувств может не быть, гормоны могут не выделяться, но любовь-то всё равно есть. И мы всё делаем для жизни любимого нами человека. Выходит, что любовь — это не выдумка человечества, не только чувства, а некая осязаемая величина. Более того, это сила, которая заставляет делать то, что без неё я бы никогда не сделал.

И раз мы заговорили о силе, то можем, образно говоря, написать формулу любви. А раз так, то и прийти к выводу, что, по сути, любовь — это некий закон, а не просто чувство. К примеру, мы знаем, что по закону всемирного тяготения всякое тело, обладающее массой, испытывает силу притяжения к земле — так и любовь должна иметь описание того, что она делает с тем, на кого направлена.

Любовь в ущерб себе

Ох… замучил, наверное, вас. Но осталось чуть-чуть. Что делает сила любви с тем, к кому приложена? Да буквально всё: кормит, поит, одевает, ухаживает, если надо, то и на руках носит. И, чаще всего, любовь действует в ущерб себе. То есть не берёт, а отдаёт. Вектор любви как силы направлен от себя, а не к себе. Поэтому библейское определение «Бог есть любовь» означает, что всё, происходящее со мной, буквально всё, что суждено мне пережить и испытать в жизни — всё это Богом делается и допускается с одной лишь целью: дать мне жизнь, причём вечную.

И да, любовь Божия делает это в ущерб себе: Сын Божий, приняв на Себя всё земное зло, несёт его последствия и умирает, отдавая Свою жизнь. Его смерть была моментом полного разделения с Богом и временем непередаваемого страдания Небес. В тот страшный день на Голгофе всё вокруг говорило об этом: природа стенала от происходящего, небеса рыдали, землю трясло.

Добро пожаловать в небесную семью

Но невинно распятый Иисус Христос, Сын Бога живого, на третий день воскрес. Разрыв между человеком и Отцом Небесным был убран — отделяющая стена рухнула, и теперь всякий, верующий в то, Кто есть Иисус, и в то, что Он сделал на кресте, возвращается в Небесную семью, рождаясь свыше и становясь дитятей Божьим. Как сказано в Библии, Иисус Христос — первенец, а мы в Нём — сонаследники, то есть братья и сёстры в Господе Иисусе, названном последним Адамом и восстановившим то, что было разорвано первым Адамом: «Как смерть через человека, [так] через человека и воскресение мёртвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (Библия, 1 послание коринфянам 15:21, 22).

И, конечно, в Нём и через Него мы обретаем ту настоящую Божью любовь, которая не только «чувствами пылает», а «долготерпит, милосердствует, … не завидует, … не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит». Ту любовь, которая «никогда не перестаёт», хотя и «пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (Библия, 1 послание коринфянам 13:4–8). Такая вот она, эта любовь, такая у неё физика, понимаете?

Можно ещё много про любовь говорить — Божья любовь не имеет границ, как и Сам Бог. Но физика любви такова: через страдания Сына Божьего мы познали любовь Божью и вернулись к Богу, а значит и к жизни. Поэтому, вспоминая о рождении Иисуса, вспоминайте о том, какое нелёгкое решение приняли Отец, Сын и Дух Святой, чтобы подарить нам радость вечной жизни в присутствии Божьем. Как сказал один известный человек, «радость — это не отсутствие страданий, радость — это присутствие Бога». Поэтому нам остаётся лишь пожелать самого главного в жизни человека на земле — это возвращения в Божью Семью, постоянного присутствия в сердце Бога, а значит и любви!

Илья Тоцкий

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2024 г.