Иисус разрушает барьеры

Иисус прикасался к прокажённым, не чуждался грешников, ходил в гости к мытарям… А тут вдруг как будто проявил предубеждение к группе людей, назвав их псами. Не очень похоже на Него…

В гостях у язычников

Иисус в поисках уединённого места (чтобы спокойно пообщаться с учениками) направился в горную страну на границе с Финикией.

«И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, Сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется» (Евангелие от Матфея 15:22). Жители тех мест происходили от древнего ханаанского народа. Они были идолопоклонниками, и евреи презирали и ненавидели их. К этому народу принадлежала и женщина, которая подошла к Иисусу. Среди финикийцев жило много евреев, и вести о деятельности Христа проникли и в эту область. Некоторые из них слышали Его проповеди и были свидетелями Его чудес.

Эта женщина тоже слышала о пророке, который, как ей говорили, исцелял все болезни. Когда она узнала о Его силе, надежда проснулась в её сердце. Материнская любовь побудила её рассказать Иисусу о болезни дочери. Она твёрдо решила поведать Ему своё горе. Женщина тщетно искала помощи у языческих богов. Временами её искушала мысль: «Что может этот иудейский Учитель сделать для меня?» Но ей сообщили, что Он исцеляет болезни независимо от того, кто просит Его о помощи — богатые или бедные. И она решила не терять этой единственной надежды.

Христу были известны обстоятельства этой женщины. Зная, что она жаждет увидеть Его, Он Сам пошёл ей навстречу. Он понимал, что стена разделения, воздвигнутая иудейской гордыней, не позволяла даже Его ученикам сострадать языческому миру. Эти преграды необходимо было устранить.

Кажущаяся грубость

Христос не сразу ответил на просьбу женщины. Он принял эту представительницу презираемого народа так, как её приняли бы иудеи. Тем самым Он показывал ученикам, как холодно и бессердечно иудеи относились к таким людям. Удовлетворив просьбу женщины, Иисус хотел дать Своим ученикам образец правильного отношения к язычникам.

Хотя Иисус и не ответил на её мольбу, женщина не теряла веры. Он прошёл мимо, как будто не слыша её, а она последовала за Ним, продолжая просить. Раздражённые её настойчивостью, ученики просили Иисуса, чтобы Он отпустил её. Они видели, что Учитель отнёсся к ней равнодушно, и решили, что предубеждение иудеев к ханаанскому народу было приятно Ему. Но ведь женщина обращала свою мольбу к сочувствующему Спасителю! И в ответ на просьбу учеников Он сказал: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева» (Евангелие от Матфея 15:24). Казалось, этот ответ вполне согласуется с предрассудками иудеев, однако в нём содержался скрытый упрёк ученикам, который они поняли впоследствии, когда вспомнили, как часто Он повторял им: «Я пришёл в мир, чтобы спасти всех, принимающих Меня».

Женщина ещё убедительней говорила о своём несчастье и, склоняясь к стопам Христа, просила со слезами: «Господи! помоги мне». Иисус, внешне всё ещё отвергая её мольбу в духе бесчувственных, предубеждённых иудеев, ответил: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам» (Евангелие от Матфея 15:26). В этих словах, по сути, утверждалось, что несправедливо раздавать пришельцам и чужестранцам, не принадлежащим к Израилю, благословения, дарованные избранному народу Божьему. Такой ответ совершенно обескуражил бы менее искреннего просителя, но женщина поняла: отчаиваться не нужно. Несмотря на то, что Иисус отказал ей, она почувствовала сострадание, которое Он не мог скрыть.

Крохи с господского стола

«Так, Господи! — ответила она. — Но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их» (Евангелие от Матфея 15:27). Когда дети питаются за столом отца, собакам тоже достаётся кое-что. Крошки, упавшие с богатого стола, — их доля. Если Израилю было даровано так много благословений, то неужели для неё ничего не найдётся? Если на неё смотрели как на собаку, неужели она не имела права на крошки от щедрых даров Иисуса?

Эта представительница несчастного и презираемого народа покоряется Божественному влиянию Христа и безраздельно верит в то, что Он может удовлетворить её просьбу. Если она может воспользоваться преимуществами собак, то она согласна, чтобы к ней относились как к собаке. У неё нет ни национальных, ни религиозных предубеждений, ни гордыни.

Другие народы тоже достойны внимания

Спаситель испытал веру этой женщины. Своим отношением к ней Он показал: хананеянка, считавшаяся отчуждённой от Израиля, — дитя Божье. Она может пользоваться дарами Отца. Христос удовлетворяет её просьбу и доводит до конца Свой урок. Посмотрев на неё с жалостью и любовью, Он говорит: «О, женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь её в тот час» (Евангелие от Матфея 15:28). Бес больше не мучил несчастную. Женщина удалилась, благодаря своего Спасителя, счастливая от того, что её молитва была услышана.

Это было единственное чудо, которое Иисус совершил во время того странствия. Ради этого Он и пришёл к границам Тира и Сидона. Он хотел облегчить страдания женщины, а также оставить пример милосердного отношения к представительнице презираемого народа, чтобы Его ученики вспоминали об этом, когда Его уже не будет среди них. Он хотел освободить их от сознания иудейской исключительности, чтобы они проявляли интерес к служению другим народам.

Иисус стремился донести до людей: язычники должны быть сонаследниками с иудеями и «сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования» (Библия, Послание ефесянам 3:6). И эту истину ученики постепенно усваивали. Их Божественный Учитель давал урок за уроком. Он на деле показывал, что не разделяет нетерпимости иудеев, и учил Своих последователей не пренебрегать людьми других народов. Ученикам казалось, что Он слишком щедро раздаёт Свою благодать. Необходимо было показать им, что Его любовь не ограничивается каким-либо одним народом или расой.

Ученики увидели, что среди тех, кого фарисеи учили презирать, были души, жаждущие помощи могущественного Исцелителя, алчущие света истины, в изобилии дарованного иудеям.

Бог разрушает стены

Те же самые силы, которые отвратили людей от Христа две тысячи лет назад, действуют и сегодня. Тот дух, который воздвиг стену, разделявшую иудеев и язычников, всё ещё проявляет себя. Гордость и предрассудки воздвигли крепкие стены, разделяющие разные классы людей. Христос и Его миссия превратно истолкованы, и иные даже считают, что Евангелие им недоступно. Но они не должны чувствовать себя отлучёнными от Христа. Вера способна проникать через любые преграды, сооружённые человеком или сатаной.

Бог ненавидит кастовость. Он одинаково относится ко всем людям. В Его глазах они имеют равную ценность. «От одной крови Он произвёл весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределённые времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли — хотя Он и недалеко от каждого из нас» (Библия, Деяния Апостолов 17:26, 27).

Христос приглашает прийти к Нему и наследовать жизнь всех, независимо от возраста, звания, национальности и привилегий, связанных с исповеданием той или иной религии. «Один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Ибо “всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся”» (Библия, Послание римлянам 10:12, 13).

По книге Эллен Уайт «Желание веков»

Благословения спасения даны каждой душе. Ничто, кроме собственного выбора человека, не может помешать ему прийти к Богу.

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2023 г.