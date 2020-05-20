Иисус скоро придёт!

Евангелие от Матфея

Глава 24

1 И выйдя, Иисус шёл от храма; и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здания храма.

2 Иисус же сказал им: видите ли всё это? Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; всё будет разрушено.

3 Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века?

4 Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас,

5 Ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: «я Христос», и многих прельстят.

6 Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это ещё не конец:

7 Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам;

8 Всё же это — начало болезней.

9 Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Моё;

10 И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга;

11 И многие лжепророки восстанут, и прельстят многих;

12 И, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь;

13 Претерпевший же до конца спасётся.

14 И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт конец.

Библия, каноническое издание, синодальный перевод

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2020 г.