Иисус стоял перед Пилатом…
Чтоб жалость в людях пробудить,
Правитель дал приказ солдатам
Его унизить и избить.
Иисуса тут же обступили
И стали на Него плевать,
Плащом лицо Ему закрыли:
«Ты будешь нам провещевать —
Кто бьёт тебя? Ты слышишь, милый?
Рука моя сильна, как две!» —
И, смех подняв, вдруг стали с силой
Бить Господа по голове.
Потом, одевши в багряницу,
Кривляясь, кланялись Ему:
«Великий царь! Тебе б царицу,
Чтоб царствовать не одному!»
«Ну, хватит! — голос вдруг раздался.
Пилат с угрюмым видом встал. —
Считайте, суд мой состоялся!
Вы жаждали — я наказал…
Вины не вижу, отпускаю…»
Он бросил реплику в народ:
«Подарок сделать вам желаю —
Помилую… и пусть идёт!»
Священники засуетились:
«Но… Он злодей! Не должен жить!
В Его вине мы убедились!
Смерть богохульнику! Казнить!
Он должен быть распятью предан!
Преступник должен быть убит!»
И вот между землёй и небом
Любовь распятая висит!
Смотрите все! Бог умирает!
Боренья путь пришёл к концу…
Послушайте, как Он взывает
За нас к Небесному Отцу!
«Отец! Прости людей! Помилуй!
Они не знают, что творят!
Охваченные тёмной силой,
И думают, и говорят!
Освободи от духов злобы!
Прости им казнь и смерть мою!
И дай им покаянье, чтобы
Были со Мной они… в Раю!»
Игорь Плохатнюк, г. Омск
Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2021 г.