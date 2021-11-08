Иисус стоял перед Пилатом…

Чтоб жалость в людях пробудить,

Правитель дал приказ солдатам

Его унизить и избить.

Иисуса тут же обступили

И стали на Него плевать,

Плащом лицо Ему закрыли:

«Ты будешь нам провещевать —

Кто бьёт тебя? Ты слышишь, милый?

Рука моя сильна, как две!» —

И, смех подняв, вдруг стали с силой

Бить Господа по голове.

Потом, одевши в багряницу,

Кривляясь, кланялись Ему:

«Великий царь! Тебе б царицу,

Чтоб царствовать не одному!»

«Ну, хватит! — голос вдруг раздался.

Пилат с угрюмым видом встал. —

Считайте, суд мой состоялся!

Вы жаждали — я наказал…

Вины не вижу, отпускаю…»

Он бросил реплику в народ:

«Подарок сделать вам желаю —

Помилую… и пусть идёт!»

Священники засуетились:

«Но… Он злодей! Не должен жить!

В Его вине мы убедились!

Смерть богохульнику! Казнить!

Он должен быть распятью предан!

Преступник должен быть убит!»

И вот между землёй и небом

Любовь распятая висит!

Смотрите все! Бог умирает!

Боренья путь пришёл к концу…

Послушайте, как Он взывает

За нас к Небесному Отцу!

«Отец! Прости людей! Помилуй!

Они не знают, что творят!

Охваченные тёмной силой,

И думают, и говорят!

Освободи от духов злобы!

Прости им казнь и смерть мою!

И дай им покаянье, чтобы

Были со Мной они… в Раю!»

Игорь Плохатнюк, г. Омск

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2021 г.