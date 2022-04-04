Иисус воскрешает сына вдовы из Наина

Евангелие от Луки, 7 глава

11 После сего Иисус пошёл в город, называемый Наин; и с Ним шли многие из учеников Его и множество народа.

12 Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова; и много народа шло с нею из города.

13 Увидев её, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь.

14 И, подойдя, прикоснулся к одру; нёсшие остановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань!

15 Мёртвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его [Иисус] матери его.

16 И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой.

17 Такое мнение о Нём распространилось по всей Иудее и по всей окрестности.

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2022 г.