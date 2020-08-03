Иисус выгоняет торговцев из храма

Евангелие от иоанна

Глава 2

13 Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришёл в Иерусалим

14 И нашёл, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег.

15 И, сделав бич из верёвок, выгнал из храма всех, [также] и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул.

16 И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дома Отца Моего не делайте домом торговли.

17 При сём ученики Его вспомнили, что написано: «ревность по доме Твоём снедает Меня».

18 На это Иудеи сказали: каким знамением докажешь Ты нам, что [имеешь власть] так поступать?

19 Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его.

20 На это сказали Иудеи: сей храм строился сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его?

21 А Он говорил о храме тела Своего.

22 Когда же воскрес Он из мёртвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус.

Библия, каноническое издание, синодальный перевод

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2020 г.

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