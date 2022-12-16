Имя, которое нужно носить достойно

Люди любят титулы, звания… Но любое звание подразумевает и ответственность. Стоит ли торопиться называться христианином?

Бога не обманешь

Атеисты любят говорить: «Бойтесь верующих, ибо у них есть Бог, который им всё прощает!» Это, конечно, искажённое представление о Боге и Его принципах, но эта фраза не на пустом месте возникла. Действительно, верующие знают, что Бог может простить любое преступление, только нужно покаяться. Но осознанно идти на грех с мыслью «завтра раскаюсь и попрошу прощения» — тоже грех. Бог не человек, и не нужно думать, что Он мыслит так же, как люди. Он вовсе не глуп, Его нельзя обмануть, Ему не нужны наши поклоны, деньги, пустые слова, другие деяния в обмен на прощение.

Какие вы на самом деле?

Иоанн Предтеча укорял фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься: «Порождения ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния» (Евангелие от Матфея 3:7, 8). Сам Христос упрекал лицемеров и называл их гробами окрашенными — снаружи прекрасными, украшенными, а внутри смердящими, с гниющими телами.

По-настоящему покаяться не так-то просто: разумом вроде соглашаешься, что поступил плохо и гадко, но где взять искреннее раскаяние, особенно если осознанно шёл на этот грех? К тому же покаяние — это не просто раскаяние, но и оставление греха, т. е. нужно перестать его делать. Но порой разум подсказывает, например, кого-то простить, перестать гневно орать на детей, жену/мужа, подчинённых, нерадивых водителей, кота, лезущего под ноги, завидовать, или появляется мысль честно платить налоги, но сердцу ох как нелегко. Внутри всё противится идее перемен, придумываются разные оправдания: «Да сколько можно терпеть?», «У меня характер такой», «Меня просто довели», «Все воруют, а я чем хуже?»

Покаяние — дар Божий, и только тот, кто увидел всю мерзость греха и то, сколько боли и страдания он причиняет себе и ближним, может покаяться по-настоящему.

Одно название

Формальное отношение встречается не только в покаянии, но и во всех аспектах жизни так называемого верующего, когда в жизни человека лишь атрибуты веры, но нет глубины. Многие причисляют себя к верующим только потому, что родились в определённой культурной среде, но их религиозные знания и сама духовная жизнь весьма поверхностны. Например, очень мало тех, кто называет себя православными и знает при этом вероучение церкви (и уж тем более живёт в соответствии с ним). Чаще Бог вспоминается только по большим праздникам и во время страданий.

Одна из Десяти заповедей: «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно» (Библия, книга Исход 20:7). Может показаться, что заповедь эта не связана с нашим рассуждением, ведь она говорит о запрете легкомысленно без надобности произносить имя Бога, когда фактически о Боге человек даже не вспоминает: «Боже мой, как тебя угораздило?!», «О Боже, я никогда не видела такой красоты!», «Божечки мои!» Имя Бога, действительно, не стоит употреблять как междометие. Но в оригинале на древнееврейском вместо «не произноси» стоит глагол «не носи». Получается «не носи имени Господа, Бога твоего, напрасно».

Носи имя Божье достойно или не называйся им

Что значит носить имя? Почти все люди носят фамилию отца, матери или мужа, и если человек совершает мерзкий поступок, то он позорит не только себя, но и весь свой род, носящий эту фамилию. Некоторые имена становятся нарицательными. Так и тут: называя себя Божьим, верующим, христианином, мы в ответе не только за свою репутацию, но и за репутацию всей церкви и Самого Бога.

Вера без дел и дела без любви

Как много называющих себя христианами, и как мало тех, кто живёт по примеру Господа Иисуса! Апостол Иаков писал: «Вера, если не имеет дел, мертва сама по себе… и бесы веруют…» (Библия, Послание Иакова 2:17, 19).

С другой стороны, есть категория людей, которые делают добрые дела, но их мотивы лишены любви. Если я любви не имею, «то я ничто. И если я раздам всё имение моё и отдам тело моё на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы» (Библия, 1 послание коринфянам 13:2–4). Христос говорил: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Евангелие от Иоанна 13:35).

Долой формализм

А где взять эту любовь? Только напитаться из её Источника. Нет отношений, нет ежедневного личного общения с Богом — нет любви во мне. А если не хочется общаться с Богом, зачем тогда вообще религия, церковь, соблюдение каких-то правил, Небо? Только из-за страха? Мне думается, что когда человек начинает называть себя верующим, то в большинстве случаев это не для показа, а потому, что внутри возникла потребность в Боге, в чистоте, в любви. А формализм приходит позже, причин тут много, но самая главная в том, что потерялась живая связь с Богом, пропала из жизни молитва.

Богу не нужна фальшь: Он желает видеть нас настоящими и любящими, чтобы наши слова не расходились с делами и чтобы мы не напрасно назывались Его детьми.

Добрая новость в том, что, как бы это ни смущало атеистов, наш Бог милосердный, и да, всё может простить, если покаяние наше искреннее, если это не формальность. Ибо Христос сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон» (Евангелие от Иоанна 6:37). «Сердца сокрушённого и смиренного Ты не презришь, Боже» (Библия, книга Псалтирь 50:19).

Ася Стрижёва

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2022 г.