Иногда лучше не сравнивать

Не смотри, что у соседа лужайка зеленее, чем у тебя: у него и за воду счета другие.

Май на дворе, а мне хочется вернуться в январь. И вот почему. Сегодня мы поразмышляем о последней, десятой, заповеди Божьего Закона. Её полный текст приведён на этой странице в правой колонке, а коротко её обычно передают так: «Не желай», или «Не завидуй». Накануне нового года или в первые его дни многие подводят итоги года уходящего. Тогда-то мне и попались на глаза фотографии Руслана Ларина: они с женой счастливые, сияющие, цветущие, нарядные, яркие под ласковыми лучами южного солнца. Я не успела проанализировать вихрь чувств и мыслей, зародившихся во мне в тот момент, как уже читала текст поста под фотографиями. И решила тогда, что при подготовке статьи о десятой заповеди, попрошу у Руслана разрешение поделиться его мыслями. Вот его слова.

Ох уж эти итоги года!

Если вдруг вы читаете, как кто-то купил дом, машину или съездил в 20 стран, а вместо вдохновения у вас появляются зависть и раздражение, не переживайте: с вами всё нормально. Каждый третий человек чувствует себя хуже, читая в соцсетях об успехах других. Зависть? Возможно. Но чаще это обычное сравнение себя с другими, которое мозг подсознательно воспринимает как «у меня всё не так хорошо, как у других».

Но знаете, что самое интересное? Мы видим только красивую картинку и часто забываем, что за ней может быть куча сложностей. Дом, машина, поездки — всё это редко бывает без усилий и жертв.

Важно помнить, что сравнение себя с другими может привести к снижению самооценки, тревоге и депрессии, разрушается способность радоваться своим успехам. Чем больше вы сосредоточены на чужих достижениях, тем меньше замечаете своё хорошее.

Как не сравнивать, а вдохновляться?

1. Не сравнивай себя с другими — сравнивай себя с собой. Оглянись: каким ты был год назад? Чему ты научился даже в сложностях? Какие шаги сделал? Даже если они маленькие, это твой личный путь и твоя победа.

2. Ищи пользу в чужих успехах. Вместо «Почему у него, а не у меня?» спроси себя: «Что я могу сделать, чтобы быть ближе к своим целям?» Чужие итоги года — это источник идей, а не повод для уныния. У каждого своя дорога.

3. Замечай хорошее в своей жизни. Иногда кажется, что ничего хорошего не произошло. Но это потому, что мы просто не привыкли замечать. Возьми листок и напиши хотя бы пять вещей, которые порадовали тебя в этом году. Это может быть что-то простое: «Я наконец-то прочитал ту книгу», «Съездил к родным», «Познакомился с классными людьми». Просто сядь и вспомни: был ли момент, когда ты улыбнулся? Когда сделал что-то новое? Вот видишь, было же!

4. Учись быть благодарным. Возьми листок и выпиши хотя бы 5 вещей, за которые ты благодарен в этом году. Это может быть что-то совсем простое: «Я нашёл время на отдых», «Увидел красивый закат», «Познакомился с новым человеком». Заметь, сколько всего хорошего уже есть. Не зря же даже Библия говорит: «Всегда радуйтесь… За всё благодарите» (Библия, 1 послание фессалоникийцам 5:16, 18). Благодарность — это не просто красивые слова, это практика, которая помогает увидеть, что хорошего уже есть в твоей жизни. А когда замечаешь хорошее, его становится ещё больше.

В общем, подводя итоги, не пытайтесь соревноваться с чужими достижениями. Лучше найдите в них вдохновение и сфокусируйтесь на своём пути. Ведь у каждого из нас свой ритм и свои победы.

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Спасибо тебе, Руслан.

Подготовила Александра Третьякова

по материалам поста Руслана Ларина в ВК