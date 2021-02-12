Покой в беспокойном мире

Небесный Художник неторопливыми мазками рисует картину заката. Вечер пятницы. В пятницу самые красивые закаты, вы замечали?

Скоро солнце, опустившись за горизонт, закроет за собой невидимые ставни. Туда провалится время, а к нам не спеша вплывёт вечность…

Суббота… Целые сутки, отведённые для особого общения человека с Богом. Это остров во времени, на котором люди не стареют и где напрасно торопятся стрелки часов. На этом мирном островке не считают деньги, не трудятся уставшие руки, не мчатся по кругу машины и люди. Здесь нет пустых слов и всего того, что скрывает от нас подлинную жизнь и заглушает голос сердца: нет мониторов, толкотни, забот, спешки… Здесь прекращается бегство от себя, от Бога.

Так говорит Библия: «От вечера до вечера празднуйте субботу вашу» (книга Левит 23:32).

Суббота — это поезд, который ждёт тебя на заходе солнца каждую пятницу. Нужно успеть на него. Необычный проводник тщательно проверит твою готовность, заглянет глубоко в душу. Многие приходят с огромными сумками, чемоданами, коробками, рюкзаками, саквояжами, даже тележками — нелёгкой поклажей суеты, проблем и хлопот. Но вежливый проводник настойчив и твёрд. Даже самый маленький мешочек, коробочку или кошелёчек ты должен оставить здесь. Ничего, ни одной заботы, даже очень маленькой и назойливой как муха, ни одного ненужного пустого слова и мелочной мысли ты не должен брать с собой в мир Субботы. Тебе нужно бросить всё и взойти на подножку таким, какой ты есть.

Да. Ты должен рискнуть, отказаться от всех самых неотложных дел, если хочешь войти в праздник и святость Субботы. Но ты можешь не успеть и ступить в пустоту… Поезд умчит других, оказавшихся более смелыми и мудрыми, чем ты. И тогда бесполезно и невыносимо сложно будет проживать этот день: как обычно будут мчаться машины и кряхтеть от напряжения люди, таская свои непосильные ноши… В пустоте, огороженной от вечности стеной суеты, спешки, неверия.

Богу принадлежит всё время, но только седьмую часть Он просит отдать Ему. Зачем? Для Бога? Нет, для человека.

Так говорит Библия: «Суббота для человека, а не человек для субботы» (Евангелие от Марка 2:27).

Ещё первому человеку была дана Суббота. Как памятник творения, как символ верности и любви к Творцу, как признание власти Господина времени и как семейный праздник. Не только евреи получили этот драгоценный дар. Задолго до появления еврейского народа Бог подарил Субботу: для всего человечества, для тебя и для меня.

Так говорит Библия: «И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» (книга Бытие 2:2, 3).

Но со временем человек забыл об этом дне. Он забыл, кем был раньше. Человек забыл, что значит «человек».

Бог напомнил, Он написал. Начертал принципы Любви, её правила, правила Свободы, на двух каменных скрижалях. Господь видит человеческое сердце. Раньше Закон был написан там, раньше там жила Любовь. Теперь он стёрт, сердце поражено грехом. Искать истину внутри себя тщетно. Теперь человеку нужно смотреть на начертанное и просить Бога вновь вложить святые принципы в сердце.

Вся Вселенная живёт по Закону. Закон — условие для существования, сохранения порядка и жизни. Для жителей Земли Закон выражен в Десяти заповедях, содержащих принципы и суть Любви: если человек любит другого человека, он не будет лгать, завидовать, клеветать на него, красть, изменять ему или убивать; если человек любит Бога, он не будет поклоняться идолам и кумирам, иметь других богов перед Ним, порочить и не уважать Его имя, и он будет чтить Субботу.

Это Закон. Он свят. И ни один человек не вправе менять его.

Так говорит Библия: «Доколе не прейдёт небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдёт из закона, пока не исполнится всё. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречётся в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречётся в Царстве Небесном» (Евангелие от Матфея 5:18, 19).

Но Суббота была изменена. Враг Божий торжествует, видя, что Божий день предан забвению. У тебя и у меня есть выбор: жить во власти обмана или вернуться к истокам и начать соблюдать Субботу — особенный день, подаренный людям Творцом. Бог сказал поклониться Ему в этот день. В знак доверия, любви к Нему, признания Его власти отделить для Него это время. Как Он заповедал. Если ты любишь человека, ты не обидишь его. Если ты любишь Бога, ты соблюдёшь Субботу.

На закате каждую пятницу Бог ждёт тебя, чтобы взять за руку и отвести в мир покоя и радости. Ты отдохнёшь от гонки. Ты остановишься. Бог будет особо близок тебе в этот день. Просто попробуй почувствовать это. Он дарит тебе целые сутки для общения с Ним, для вопросов и ответов, отдыха, утешения, ободрения и накопления сил. И все твои дела Он устроит, ты всё успеешь и сделаешь, всё необыкновенно удачно сложится. Ведь Он обладает временем. Испытай это. Рискни. Это важно.

Анастасия Морозова, «Странники»

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2021 г.