Интернет: «Хитроумное творение рук человеческих»

25 января объявлено Международным днём без интернета. Значит, не так уж безопасна глобальная сеть, раз кто-то пытается обойтись без неё… хотя бы один день в году.

На страницах в соцсетях появились сообщения с текстом «Молитвы перед выходом в интернет» для верующих РПЦ. Оказалось, уже несколько лет эта специальная молитва включена в «Полный православный молитвослов».

Суть молитвы в том, что пользователь сети просит Бога сохранить от всякого греха перед тем, как «приступить к работе с хитроумным творением рук человеческих, проникающим во все концы Земли».

Молитва написана на церковно-славянском языке, который используется в богослужении Русской Православной Церковью. Вот полный текст молитвы:

«Господи Боже наш, Творче неба и земли, создавый человека и даровавый ему ведение сокровенной премудрости, во еже прославляти имя Твоё, горе и долу Ты еси, Твоё есть ночь и Твоё есть день, не утаятся пред Тобою даже мимолётные движения мысли. И ныне молю Тя, от всякаго греха сохрани мя, приступающаго к работе с хитроумным творением рук человеческих, проникающим во вся концы земли. Огради очи мои и ум мой от всяких нечистых и блудных образов, от пустых и негодных словес. Укрепи волю, сердце очисти, не даждь ми вотще расточати время жизни моея, и от всякаго расслабления и уныния избави. Да будут дела наши во славу Твою! Аминь».

А вот как звучит упомянутая молитва у католиков:

«Всемогущий вечный Боже, Который создал нас по Своему подобию и повелел нам искать всего, что есть благое, истинное и прекрасное, особенно в Божественном образе Твоего Единородного Сына, Господа нашего, Иисуса Христа, позволь нам молить Тебя…,

чтобы в наших странствиях по интернету мы устремляли бы наши руки и глаза лишь к тому, что угодно Тебе, и проявляли бы доброжелательность и терпение ко всем душам, кого ни встретим. Во имя Господа нашего Иисуса Христа, аминь».

Молитва перед выходом в интернет — замечательное решение. Нет никакой необходимости заучивать её наизусть. Вы вполне можете обратиться к Богу своими словами и попросить оградить от всего нечистого и дать силы сопротивляться искушению.

Интернет — изобретение, без сомнения, полезное. Но свинья, как говорится, везде грязь найдёт, тем более что грязи на просторах этого хитроумного изобретения предостаточно. Да и искать её, если честно, особо не приходится: картинки и образы сами выплывают, выползают и выныривают откуда ни возьмись. Так что людям, желающим сохранить душевную чистоту, стоит быть весьма осмотрительными с хитрым «зверем». В этом случае молитва перед выходом в интернет — замечательное решение. Нет никакой необходимости заучивать её наизусть. Вы вполне можете обратиться к Богу своими словами и попросить оградить от всего нечистого и дать силы сопротивляться искушению.

Бывает такое, что по работе нужно найти в сети какой-то материал, но интригующие новости, фотографии и комментарии друзей в соцсетях отвлекают от намеченной цели. В результате может пройти час, а то, зачем ты заходил в интернет, остаётся «нетронутым». Ты же раздражён, утомлён и расстроен. У меня такое бывало. В таком случае в молитве нужно просить Бога, чтобы Он помог сосредоточиться на нужном. Очень мне понравились слова: «Не даждь ми вотще расточати время жизни моея, и от всякаго расслабления и уныния избави». Так что, заглядывая в интернет, не расслабляемся, а работаем! Работаем эффективно и энергично, чтобы не было потом уныния. На то нам и сила воли. И Бог нам в помощь!

А если хотите расслабиться, то одевайтесь и ступайте гулять. Лучше на природу! И непременно время от времени устраивайте себе и любимым Семейный день без интернета, чтобы поговорить по душам, посмотреть друг другу в глаза.

Подготовила Александра Третьякова

По материалам сайта invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (261) январь 2019 г.