Ищу правды

О жизни и творчестве Владимира Павловича Палея (28 декабря 1896 (9 января 1897) — 18 июля 1918)

Владимир Палей — сын Великого Князя Павла Александровича, внук царя Александра II. Жизнь его была короткой, но яркой.

Мать Владимира писала о сыне: «С 13-летнего возраста Владимир писал очаровательные стихи… Каждый раз, когда он возвращался домой, его талант к поэзии проявлялся всё сильней и сильней… Он пользовался каждой свободной минутой, чтобы отдавать свой ум своей возлюбленной поэзии. Обладая темпераментом мечтателя, он обозревал всё вокруг себя, и ничто не ускользало от его чуткого, настороженного внимания. Он страстно любил природу. Он приходил в восторг от всего, что сотворил Господь Бог. Лунный луч вдохновлял его, аромат цветка подсказывал ему новые стихи».

В феврале 1915 юный поэт уже отправился на фронт. Положение сына Великого Князя не ограждало Владимира от опасностей и жестокости войны. Несколько раз его посылали в опасные разведки, а пули и снаряды постоянно сыпались вокруг него. Игумен Серафим, также находившийся в это время на фронте, много лет спустя характеризовал юношу так: «Статная фигура, прекрасные задумчивые глаза, детское простодушие и редкая учтивость моментально вызывали к нему любовь и уважение окружающих». На войне Владимир много писал.

Молитва Воина

Огради меня, Боже, от вражеской пули,

И дай мне быть сильным душой…

В моём сердце порывы добра не заснули,

Я так молод ещё, что хочу, не хочу ли —

Но всюду, во всём я с Тобой…

И спаси меня, Боже, от раны смертельной,

Как спас от житейского зла,

Чтобы шёл я дорогой смиренной и дельной,

Чтоб пленялась душа красотой беспредельной

И творческой силой жила.

Но, коль Родины верным и преданным сыном

Паду я в жестоком бою —

Дай рабу Твоему умереть христианином,

И пускай, уже чуждый страстям и кручинам,

Прославит он волю Твою…

После революции сотрудники ЧК потребовали, чтобы Владимир явился к ним. Там Урицкий сделал ему оскорбительное предложение: «Вы подпишете документ, в котором будет указано, что вы более не считаете Павла Александровича своим отцом, и немедленно получите свободу; в противном случае вам придётся подписать другую бумагу, и это будет означать, что вы отправитесь в ссылку». Предложение было отвергнуто, и Владимир был сослан в Вятку вместе с другими Романовыми, находившимися в то время в Петрограде.

Последние свои дни Владимир провёл в Алапаевске, где большевики отобрали у узников почти все их личные вещи: одежду, обувь, простыни, подушки, деньги и драгоценности, оставив им лишь ту одежду, что была на них, и одну смену постельного белья. По-видимому, им также запретили писать письма и даже получать корреспонденцию. Единственное, что им разрешили, — это отправить в последний раз краткие телеграммы родственникам с сообщением о происшедших изменениях. Телеграмма, посланная Владимиром в Царское Село, гласила: «Переведён на тюремный режим и солдатский паёк. Володя».

В последнем письме родителям Володя рассказывал о страданиях и унижениях, выпавших на долю узников в Алапаевске, но одновременно подчёркивал, что его вера даёт ему мужество и надежду. Далее он писал: «Всё, что раньше меня интересовало: эти блестящие балеты, эта декадентская живопись, эта новая музыка, — всё кажется мне теперь пошлым и безвкусным. Ищу правды, подлинной правды, света и добра».

В июле 1918 года Владимира и некоторых других родственников царя зверски сбросили в шахту. Но стихи молодого поэта не забыты и звучат по сей день.

* * *

Как на сердце вдруг стало тихо

Среди наскучившего дня…

Наверно кто-то помолился

Душою чистой за меня.

Наверно кто-то незнакомый,

Далёкий, старый и простой,

Мой образ вспомнил промелькнувший

Своею тихою мечтой.

* * *

Мы ищем радости, а радость — вечно тут:

Во всякой мелочи обрядов ежедневных!

Но только чистые сердца её поймут —

Она не для людей озлобленных

и гневных!

Мы ищем счастие, а счастье — тут всегда:

Во власти каждого, у каждого порога;

В молчанье отдыха и в красоте труда,

В надежде на людей и в уповании на Бога!

Подготовила Елизавета Черникова

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2021 г.