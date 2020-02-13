Библейские пророчества, исполнившиеся в истории

Народы появляются и исчезают, а Бог остаётся неизменным. Его Слово исполняется с точностью, свидетелем чему является история. Сбывшиеся пророчества убеждают нас: наступит день, когда явью станет главное обещание всех веков — Второе пришествие Иисуса и установление Божьего Царства.

Содержание пророчества Когда было дано Исполнение пророчества Египет. Будет слабым, зависимым царством. Из Египта не будет больше правителей. 586 г. до Р.Х., книга пророка Иезекииля 29:14, 15. Египет окончательно потерял национальную независимость вскоре после 525 г. до Р.Х., в период персидского влады-чества. Коренному населе-нию Египта — коптам — так и не удалось вернуть себе по-литическую независимость (сегодня их около 2 млн человек). Ассирия. Государство и его столица навсегда исчезнут с лица земли. Около 630 г. до Р.Х., книга пророка Наума, книга пророка Софонии 2:13–15. Ассирийская держава рухну-ла около 607 г. до Р.Х. С тех пор никогда не была восста-новлена. Коренное населе-ние — ассирийцы-айсоры (се-годня около 1 млн человек) — не имеют своего государства. Вавилония. Государство, его столица и народ исчезнут с лица земли. Страна превратится в пустыню. 594 г. до Р.Х., книга пророка Иеремии 51:37. Вавилония была завоёвана персами в 538 г. до Р.Х. По-степенно пришла к полному запустению. Народ исчез со страниц истории, а сам Вави-лон погребён под песками (раскопки ведутся с конца XIX века). Аммонитяне, моави-тяне, едомитяне. Перестанут имено-ваться среди наро-дов. Их земли будут подчинены арабам. 586 г. до Р.Х., книга пророка Иезекииля 25:4, 5, 7, 10. Завоёваны арабами в 639 г. по Р.Х. С тех пор и до наших дней эта страна принадлежит арабам — «сынам востока», как их называет Библия. Сегодня это Иордания. Филистимляне. Совершенно исчезнут с лица земли. Между 605–594 гг. до Р.Х., книга пророка Иеремии 47:4. Филистимляне — воинствен-ный народ — к началу нашей эры совершенно исчезли со страниц истории. Эфиопляне, персы. Будут принимать уча-стие в политический жизни в конце исто-рии Земли. Между 584–572 гг. до Р.Х., книга пророка Иезекииля 38:5 Эфиопляне — древний на-род. Сохранили свою госу-дарственность и культуру до наших дней. Принимают уча-стие в современной истории. Арабы. Будут жить на своей земле. Завла-деют землями Моава, Аммона и Едома. Бу-дут весьма многочис-ленны. За 15 веков до Р.Х., книга Бы-тие 16:10, 11; 17:20. 586 г. до Р.Х., книга пророка Иезекииля 25:4, 5, 7. Арабы (измаильтяне по Биб-лии) живут доныне на своей исконной территории. В VII в. по Р.Х. завладели землями многих народов. До наших дней весьма многочисленны (около 180 млн человек). Евреи. Будут рассеяны между всеми народами земли, но не исчезнут. За 15 веков до Р.Х., книга Вто-розаконие 28:64. За 600 лет до Р.Х., книга про-рока Иеремии 15:4. После завоевания Иерусали-ма римлянами в 70 г. по Р.Х. евреи рассеялись между все-ми народами. Несмотря на все преследования, не исчез-ли (сегодня их свыше 15 млн человек, в Израиле — 3,6 млн).

Мы не можем до конца выяснить всех обстоятельств и причин, по которым Господь допустил исчезновение одних народов, а другим позволил действовать в последующих тысячелетиях. Но то, что говорит Библия о судьбе каждого из них, получило подтверждение в последующие века.

Пророчества Исаии, Иеремии, Иезекииля об окружающих народах содержат вести, указывающие на национальные пороки, наиболее характерные для каждого из них:

Воинствующие филистимляне, поднявшие меч, падут от меча и исчезнут с лица земли.

Жители финикийского города Тира, уповавшие на свои богатства, обретённые работорговлей и нечистоплотной коммерцией, сами пойдут в плен и обнищают.

Моавитяне и аммонитяне, злорадные и мстительные, будут страдать от разорений и насилия. Хвалящиеся своим многолюдством, они станут «остатком весьма малочисленным».

Ассирия, несмотря на свою несокрушимую военную мощь, будет повержена на глазах у всех, кого она попирала.

Гордый Египет — древнейшая цивилизация, колыбель рабовладельчества — будет унижен, его лучшие вельможи и воины пойдут в рабство. Славные династии фараонов прекратятся навсегда. Египетские идолы — самые грандиозные в мире — лишатся своих поклонников.

Вавилон — краса царств, гордость халдеев — будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра.

Вавилон — средоточие ложной премудрости, превозносящийся своей наукой, — не мог предвидеть своего будущего. Его самая плодородная в мире земля должна была стать пустыней. Самый процветающий внешне и самый порочный внутри город был обречён превратиться в место, где будут жить шакалы и выть по ночам гиены.

Всё это исполнилось, но прежде, чем произошли упомянутые бедствия, народы могли читать и слушать пророческие предостережения. «Остановитесь на путях ваших — зачем вам погибать?» — звучали голоса пророков.

Там, где спасение было возможно, Бог спасал и давал обетования: египтяне, ассирийцы — великие народы Древнего мира получили обещание того, что их потомки останутся жить, если примут истину о живом Боге. В первые века христианства многие египтяне, а также и ассирийцы приняли веру во Христа.

Соответственно пророческому предсказанию сложились судьбы других народов:

Персы остались исторически активными и сохранили свою государственность вплоть до наших дней. Персидские цари уважительно относились к храму Живого Бога в Иерусалиме и издавали указы о возвращении народа Божьего на родину.

Эфиопляне также приняли веру, вышедшую из Иерусалима: «Ефиопия прострёт руки свои к Богу» (Библия, книга Псалтирь 67:32).

Арабы, согласно пророчеству, данному их праотцу Измаилу, весьма размножились и заняли многие земли. Их историческая активность проявилась не в древности, а в последующие века. Они преградили путь распространению средневекового воинствующего католицизма.

Пророчество говорит о возможности религиозного пробуждения среди арабских народов в конце истории. Насколько арабы используют предоставленную им возможность принять Евангелие — покажет будущее.

Пророчество говорит о возможности религиозного пробуждения среди арабских народов в конце истории. Насколько арабы используют предоставленную им возможность принять Евангелие — покажет будущее. Несмотря на тяжкие мытарства, евреи не исчезли как народ и в конце времени получили возможность национального возрождения. Религиозное пробуждение еврейского народа на основе Евангелия в конце времени — это та предусмотренная Богом сфера, где многие сыны и дочери некогда избранного народа могут приложить свои духовные силы.

Спасение Божие будет предложено всем народам земли, каждому её жителю, но примут его только те, кто добровольно взыщет Господа.

«Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив» (Библия, книга пророка Исаии 55:6, 7).

По материалам Энциклопедического атласа библейской истории

Р. Н. Волкославского

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2020 г