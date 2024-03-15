Как церковь отменила Божью заповедь

Церковь в Библии названа столпом и утверждением истины. А что, если церковь посягает на Закон Божий вместо того, чтобы утверждать его?

Задолго до рождения Иисуса Бог открыл пророку Даниилу, что на земле восстанет власть, которая «против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у них [праздничные] времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени, и времен, и полувремени» (Библия, книга пророка Даниила 7:25). Эта власть есть не что иное, как папство, которое долгое время преследовало инакомыслящих и осмелилось внести изменения в Закон Божий.

В XVI веке возникла протестантская Реформация как религиозный протест против утверждения католической церкви, что папа римский обладает высшим авторитетом в вопросах христианской веры. Изначально протестанты авторитетом во всех религиозных вопросах объявили Библию. Тогда возник девиз протестантизма — Библия и только Библия (на латинском языке Sola Scriptura).

Однако постепенно почти все протестантские церкви отошли от Священного Писания. Особенно ярко это проявилось в отношении четвёртой заповеди Закона Божьего, говорящей о святости субботнего дня. Вы слышали о такой заповеди? Похоже, церковь многое сделала, чтобы предать субботу забвению и представить как чисто еврейское установление.

Между тем, ещё при сотворении мира, когда до появления еврейского народа было ещё очень далеко, «совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» (Библия, книга Бытие 2:2, 3). В Библии седьмой день — это суббота, а воскресенье — первый день недели.

В книге «Вера наших отцов» К. Ф. Томас пишет: «Конечно, католическая церковь признаёт, что изменение (субботы на воскресенье) произвела она. И это действие является знаком её церковной власти и авторитета в религиозных вопросах».

Преподобный Джон О’Брайан в книге «Вера миллионов» обличает некатоликов в том, что они приняли установление «Церкви-матери»: «Поскольку в Библии установлена суббота, а не воскресенье, разве не удивительно то, что некатолики, претендующие на то, что их религиозные воззрения основаны исключительно на Библии, а не на церковном предании, соблюдают воскресенье вместо субботы? Они продолжают соблюдать обычай, даже несмотря на то, что он основан на авторитете католической церкви, а не на библейском тексте. Это соблюдение остаётся им напоминанием о Церкви-матери, от которой откололись некатолические секты — подобно тому, как мальчик, убежавший от своей матери, всё же носит в кармане её фотографию или локон волос».

Католическая церковь не скрывает, что посягнула на Закон Божий и перенесла святость седьмого дня с субботы на воскресенье. Она даже гордится этим. Это отражено в католическом катехизисе.

Но имеет ли католическая церковь право на подобные действия? Обладает ли папа римский властью изменять Божьи заповеди? Правильно ли поступают христиане, что совершают воскресные богослужения, основываясь на постановлении его престола? В Библии мы читаем, что богослужения в первоапостольской церкви происходили по субботам: «В день же субботний мы вышли за город к реке, где, по обыкновению, был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравшимися [там] женщинами» (книга Деяния Апостолов 16:13).

Доктор Хискокс (баптист) сказал следующее: «Воскресный день вошёл в христианскую традицию в первые века истории христианства не на основе Священного Писания… Как жаль, что этот день, на котором стоит клеймо язычества (неслучайно в большинстве языков он назван именем бога-солнца), был принят и освящён папским отступничеством и передан в дар протестантизму как священное наследие Рима!» (Нью-Йорк Экзаминер, 16 ноября 1893 г.).

В первые сто лет истории христианской церкви вы не найдёте дебатов по вопросу о субботе. Они разгорелись в последующие триста лет, о чём упомянуто в многочисленных документах.

Церковная история свидетельствует: языческий Рим узаконил христианство, что было формальной уступкой и политическим решением. Вслед за этим римское государство, сращённое с римско-католической церковью, предприняло все попытки, чтобы стереть с лица земли заповедь о Божией субботе. Римские правители столкнулись со стойким сопротивлением со стороны верных Богу людей. Однако был найден способ преодолеть это сопротивление.

Лаодикийский собор 364 года н. э. (Канон XXIX) постановил: «Христиане не должны иудействовать и пребывать в субботу в праздности, они должны в этот день трудиться; христианам следует особо святить и почитать день Господень — воскресенье и, по возможности, воздерживаться в этот день от работы. Если же они будут продолжать иудействовать, их следует отлучать от Христа» (Чарльз Дж. Хефеле «История христианских соборов», том 2, с. 316).

Это постановление доказывает два несомненных факта. Во-первых, на протяжении более 300 лет после вознесения Христа на небо христиане продолжали совершать богослужения по субботам. Во-вторых, римское папство желало искоренить тех, кто следовал Божественным наставлениям, а не заповедям человеческим. Когда-то Иисус с грустью сказал: «Тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим» (Евангелие от Матфея 15:9). И ещё: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти своё предание?» (Евангелие от Марка 7:9).

История сообщает, что на основании постановления Лаодикийского собора 364 года н. э. соблюдение субботы наказывалось смертью! Многие стали мучениками за Христа, тогда как другие уступили, чтобы спасти себе жизнь.

Очень скоро история повторится. Последняя книга Библии, Откровение, говорит о том, против кого воюет дракон (то есть дьявол): «И рассвирепел дракон на жену, и пошёл, чтобы вступить в брань с прочими от семени её, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» (книга Откровение 12:17). Жена в этом тексте символизирует истинную церковь. У Бога всё ещё есть на земле люди, соблюдающие все 10 заповедей.

В критический час истории, в кульминационное для нашей земли время Божья суббота станет проверкой нашего послушания Богу. Подобно лакмусовой бумажке, она покажет, чей авторитет мы признаём — человека или Бога.

По Своей великой милости Бог прощает нам наше незнание. Человек будет судим согласно тому свету, который был дан ему. Было время, когда вы не знали о субботе, но теперь знаете. «Оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться» (Библия, книга Деяния Апостолов 17:30).

Церкви нужно возродиться и заново осознать важность истины о дне Господнем! Когда наступит последний кризис в истории земли, наша вечная участь будет зависеть от того, чей авторитет мы признаём, чью печать или чьё начертание мы принимаем. Повинуемся мы больше Богу или людям? Это важные вопросы, которые требуют нашего ответа и серьёзнейших размышлений и решений. Да даст нам Бог мудрости и смелости встать на Его сторону!

«Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (Библия, книга Откровение 14:12).

Подготовил Михаил Руканов

по книге «Десять заповедей и планы антихриста»