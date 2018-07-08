Истинные семейные ценности

В древности людям была дана заповедь «Не убивай» (Исход 20:13). Иисус наполнил её новым содержанием: «Вы слышали, что было сказано древним: “не убивай, кто же убьёт, подлежит суду”. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: “рака”, подлежит синедриону; а кто скажет: “безумный”, подлежит геенне огненной» (Матфея 5:21, 22).

Понятие брака уже давно извращено. Представление об обязанностях и ответственности мужа и жены ослаблено, а то и вовсе забыто. Безнравственность — особый грех нынешнего века. Результатом этого являются разрушенные семьи, поруганные чувства, загубленные жизни детей.

Бог не благословляет сексуальные отношения вне брака, потому что это не входит в Его первоначальный замысел. Эта идея может показаться старомодной для тех, кто считает сексуальность спонтанным порывом без ответственности и любви. Однако по замыслу Бога идеальный брак — это союз, заключённый в правильное время с правильным человеком, с тем, кого мы любим. Всякая сексуальная связь вне этих рамок обречена на провал. Единство, которого достигают муж и жена в интимном слиянии, движимые описанными в Библии мотивами, — самый весомый аргумент в пользу воздержания от сексуальных отношений до брака.

Однажды вступив в сексуальные отношения, ни мужчина, ни женщина не могут оставаться такими же, как до этого. Сексуальный опыт меняет людей, предрасполагает видеть себя и партнёра в совершенно особом свете, не так, как других. Замысел Бога совершенен, но упрямство и недостаток здравого смысла превратили человека из личности, способной управлять и властвовать собой, в раба собственных страстей.

Почему расстаются люди, при свидетелях пообещавшие быть вместе и в горе, и в радости? Психолог Ольга Логинова утверждает: «Нет какой-то общей причины вроде, что он полысел, а она поправилась, просто люди всё меньше и меньше уделяют внимание друг другу. Например, муж приходит и утыкается в компьютер, а женщина хочет, чтобы он провёл время с ней».

Но являются ли подобные причины вескими для развода? Нет, и ещё раз нет. Брак — это не просто совместное проживание двух людей противоположного пола, это творческий процесс, когда пара постоянно ищет новые интересные возможности и точки соприкосновения для обогащения взаимоотношений.

Недопонимание, ссоры, скука — всё это те самые «косточки», которые нам необходимо выплёвывать, замечая только доброе и светлое. Пусть муж и жена вспомнят прекрасные моменты брака, первые нежные свидания.

Каждая семья — это священный круг, крепость, которую нужно охранять от постороннего вторжения. Божья заповедь «Не прелюбодействуй» — это своего рода ограда, которая не должна впустить в семью измену, разлад, горе и боль. Пренебрегая этой заповедью, супруги теряют любовь и мир, жертвуя самым драгоценным, что у них есть. Так стоит ли идти на такой шаг?

Семья — это священное место, символ неба, зеркало, в котором мы видим своё отражение. Никому не следует вмешиваться в семейную жизнь. Супруги должны быть твёрдо уверены, что они всецело принадлежат друг другу, что они счастливы вместе.

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5 фактов об изменах

– 20 % россиян относятся к изменам снисходительно.

– 7 % жителей нашей страны считают, что не следует осуждать изменяющих женщин.

– 9 % респондентов склонны оправдывать неверных мужей.

– 7 % мужчин и такой же процент женщин называют верность среди наиболее значимых качеств партнера.

– 18 % россиян считают, что семья ограничивает личную свободу.

По данным опросов ВЦИОМ (ТАСС)

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5 фактов о браке

– 81 % россиян не считают незарегистрированный брак чем-то предосудительным.

– 87 % жителей нашей страны полагают, что идеальная семья — та, в которой есть взаимопонимание и поддержка, даже если в ней бывают трудности с деньгами. И только 9 % уверены, что финансовое благополучие важнее отношений.

– 60 % граждан думают, что главный мотив для вступления в брак — рождение детей.

– 79 % россиян убеждены, что в браке жить лучше, чем в одиночестве. А 12 % предпочитают не жениться.

– 22 % граждан считают недостатком брака то, что в семье большую роль играет быт.

По данным опросов ВЦИОМ (ТАСС)

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— Я люблю свою жену, но мы всё время ссоримся. Учитель, скажите, может быть нам не суждено быть вместе?

— А ты любишь вишню? — неожиданно спросил учитель.

— Да, очень люблю, — ответил озадаченный муж.

— А косточки выплёвываешь? — допытывался учитель.

— Естественно!

— Так и в семейной жизни — люби вишню и учись выплёвывать косточки.

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По материалам книг, выпущенных издательством «Источник жизни»:

Эллен Уайт «СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬИ», Мигель Анхель Нуньес «СОЗДАННЫЕ ДЛЯ ЛЮБВИ», «БОГАТСТВО МУДРОСТИ». Том 3. 500 поучительных историй, примеров, притчей.

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (255) июль 2018 г.