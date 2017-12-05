Издательство «Источник жизни» приняло участие в международной книжной выставке

В Москве, в павильоне ВДНХ прошла Московская международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ), которая по праву считается одной из крупнейших в мире и самой крупной в нашей стране. Её девиз: «Книги на службе мира и прогресса». Среди прочих в выставке приняло участие и издательство «Источник жизни», принадлежащее Церкви христиан адвентистов седьмого дня. «Это было большим чудом и ответом на молитвы, что издательство “Источник жизни” попало на выставку, — поделился впечатлением Степан Николаевич Сибир, руководитель отдела маркетинга. — Нас порадовало, что больше всего люди интересовались Библией в современном русском переводе под редакцией М. П. Кулакова. Многие из них не только покупали Библию, но и задавали вопросы, желая больше узнать об этом переводе».

«К нам подходили как светские люди, так и люди различных конфессий. Например, один православный священник купил у нас “Конфликт веков”, “Как возник наш мир” и “Образование, основанное на христианских ценностях”. Это свидетельствует о том, что наши книги востребованы сегодня представителями других конфессий», — сказала Анна Ростиславовна Ляху — ответственный редактор детской литературы.

Ещё запомнилась одна встреча. Мужчина, подойдя к нашему стенду, сухо сказал: «Мне нужна книга “Славянское христианство”. Дайте три штуки. Я знаю все ваши книги, но в настоящий момент мне нужна эта. И вообще, я служитель Русской православной церкви», — рассказала Анна.

«Источник жизни» планирует принимать участие в ММКВЯ и в следующем году.

Алексей Крылов, adventist.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (248) декабрь 2017 г.