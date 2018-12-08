История бывшего колдуна

Необычные способности обнаружились у мальчика в юном возрасте. Он общался с мёртвыми, читал мысли людей, предсказывал будущее. Разговаривал с самим дьяволом. Ему была обещана жизнь в шоколаде… Но наш герой избрал иной путь…

Я родился в 1953 году и был четвёртым ребёнком в семье. Лет в десять со мной стали происходить странные вещи: ко мне стали являться умершие люди, родственники или знаменитости, и рассказывать о будущем как нашего рода, так и страны. Сказанное сбывалось. Я, конечно, испугался и обратился к матери, а она, как выяснилось, была типа Ванги. Только в СССР, в отличие от Болгарии, все оккультные практики были под запретом. Мать мне сказала: «У тебя есть дар общаться с мёртвыми, но никому об этом не говори, а то будут большие проблемы».

Впрочем, мать решила кое-чему меня научить. Однажды мы с ней копали картошку на огороде, а высоко в небе появились журавли. Мать спросила: «Хочешь, они у нас на огороде будут?» и велела кое-что сделать и сказать определённые слова. Я сделал и сказал, как она научила, и вдруг появился смерч, который начал журавлей закручивать в штопор и тянуть к земле. Они закричали, посыпались перья. Я сказал матери, что они могут погибнуть, а мне этого не хочется. Она произнесла ещё какие-то слова, смерч исчез, а журавли потом долго восстанавливали свой клин. Мать сказала: «Если будешь этим пользоваться, то придётся платить». Я спросил: «Чем?» Она ответила: «Будешь слугой этим силам и станешь исполнять их волю». Мне тогда было лет 15, и я не хотел никому служить, а потому решил этим делом не заниматься.

После армии я стал работать таксистом в Москве, а потом проводником на железной дороге. Завелись денежки, женился, родилась дочь. Однажды ехал я по берегу Байкала в Китай. Был совершенно трезвый, с напарником. Лежу я ночью и смотрю в окно на луну. Вдруг вижу, как от луны на меня надвигается что-то чёрное. Я подумал сначала, что какая-то птица. Вдруг передо мной в купе появляется чёрный человек, а по всему его контуру — огонь (как бывает при солнечном затмении). Я хотел позвать напарника, но не смог. Хотел встать и тоже не смог. А этот чёрный человек подошёл ко мне, сел рядом и начал гладить меня по голове. И вдруг я оказался в ином мире, на берегу моря, только почему-то в теле маленького ребёнка лет трёх, а внутри — взрослый. Сначала я шёл по берегу, а потом какая-то сила меня подхватила, и я стал летать над морем, в котором отражался большой православный храм. Потом всё пропало, и я вновь оказался в вагоне. Но у меня было состояние, как будто всё это время меня держали под водой, я еле отдышался. Стал рассказывать напарнику, а он посмотрел и сказал: «Это — “белки”». На следующий день я обнаружил, что слышу мысли и знаю будущее. С этим даром я как бы вознёсся над людьми, меня стали бояться и называли кудесником и чернокнижником, и, конечно, имея такие возможности, я обнаглел вконец. И меня понесло, как говорится, по бездорожью. Я потерял работу, развалилась семья, разбежались друзья, я забомжевал, хотел покончить жизнь самоубийством. Но была дочь, которую я любил, и ради неё решил продолжить жить.

В сентябре 1986 года мне было видение, будто я в Средней Азии, на хлопковом поле, где работают узбеки. Вдруг надо мной прогремел гром. Я поднял голову и вижу, как по небу, будто по льдине, прошла трещина и стала раскрываться. И я увидел другое небо, яркое и светлое. Ко мне спустилась женщина среднего возраста в чёрной монашеской одежде и сказала, что в Средней Азии начнутся плохие времена и будет много жертв. Обстоятельства сложились так, что через неделю я оказался в Фергане и увидел хлопковые поля, как в видении, и узбеков. Температура была +25 – +27°С. Я рассказал аксакалам о своём видении. В ту же ночь температура резко упала, выпал снег, поломал деревья, погубил хлопок и виноградники. Я испугался и подумал, что теперь меня убьют. Но на следующий день ко мне через сугробы пробрались аксакалы с муллой Кемербеком. Он сказал, что меня трогать нельзя, что меня прислал Аллах, чтобы я их предупредил, что это Бог их наказывает за хлопковые дела. Какие дела, он не сказал; я потом узнал. После этого я там стал типа пророка.

Был ещё любопытный случай, когда нам с Кемербеком было послано одно и то же видение с той только разницей, что я в нём беседовал с умершим незадолго до этого человеком, а Кемербек видел вместо него шайтана, то есть сатану, который схватил меня и пытался поднять вверх. Кемербек взял камень и бросил в него, тот меня отпустил, и я упал. Кемербек сказал, что его Аллах прислал, чтобы меня от смерти спасти. Меня этот рассказ очень заинтересовал. В 1987 году я вернулся в Россию и стал искать этого сатану. Спросил у матери, она сказала: «Это и есть та сила, о которой я тебе говорила, а в остальном сам разбирайся».

В 1991 году в Кремлёвском дворце съездов проходила евангельская программа Марка Финли. Подружившись с переводчиком, я рассказал ему свою историю. Он объяснил, что я из рода колдунов, поэтому со мной всё это происходит. Показал мне в Библии, в 28 главе Первой книги Царств, историю израильского царя Саула, который пошёл к колдунье вызывать мёртвого пророка Самуила. Игорь объяснил, что вышел к царю не пророк, а сатана в образе пророка. Тогда я спросил: «Что мне делать?» А Игорь ответил: «Как только к тебе явится какой-нибудь мертвец, скажи: “Приказываю именем Иисуса Христа: уйди, нечистая сила!” и увидишь, что будет».

Через неделю ко мне явился мой умерший отец, и я сказал, как посоветовал Игорь. «Отец» тут же превратился в красивую женщину и исчез. И тогда я понял, что Иисус Христос главней и сильней сатаны, Его кровь очищает нас от всякого греха. Я рассказал об этом матери, но она не поверила, а спустя некоторое время умерла при странных обстоятельствах. После её смерти ко мне явился сатана в облике матери. Я стал молиться, а он: «Постой, надо поговорить». И показал мне стопку документов. Это, по его словам, были подписанные с ним контракты великих людей этого мира. «Если ты подпишешь, и ты с ними будешь править, но подписать надо кровью». А я ответил: «Невыгодная сделка. Да, в этом мире ты мне устроишь жизнь в шоколаде, а вечности мне тогда не видать. Вечная жизнь в руках Иисуса Христа, а у тебя её нет». Он заскрипел зубами и сказал: «Я тебе ещё устрою». Но я сказал: «Христос сильнее тебя и не даст меня тебе».

Валерий Рыжиков, д. Нестерово, Московская обл.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (260) декабрь 2018 г.