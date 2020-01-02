История Рождества

Евангелие от Луки, 2 глава

1 Вскоре после этого вышел указ императора Августа о переписи всего населения.

2 Эта перепись была первой в правление Квириния Сирией.

3 И пошли все отмечаться, каждый в свой город.

4 Иосиф же по происхождению принадлежал к роду Давида, поэтому он из Галилеи, из города Назарета, отправился в Иудею, в город Давида Вифлеем,

5 чтобы отметиться там вместе с Марией, женой своей, которая была беременна.

6 И вот, когда они были там, настало время родить ей,

7 и родила она Сына своего Первенца и, спеленав Его, положила в кормушку для скота, потому что на постоялом дворе места для них не оказалось.

8 А неподалеку оттуда было поле, где пастухи охраняли в ночи стадо свое.

9 Вдруг ангел Господень предстал пред ними, и сияние Господне озарило их; они же очень испугались.

10 И сказал им ангел: не бойтесь. Вот, я благовествую вам о том, что принесет великую радость и вам, и всем людям:

11 сегодня в городе Давида родился ваш Спаситель, что значит: Христос, Господь.

12 И вот вам знамение: найдете Младенца в пеленах, лежащего в кормушке для скота.

13 Внезапно рядом с ангелом появилось многочисленное воинство небесное, восклицающее, восхваляя Бога:

14 слава Богу на небесах, а на земле – мир людям благой воли!

15 Как только ангелы вознеслись от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем-ка мы в Вифлеем и посмотрим, что за событие там произошло, о котором возвестил нам Господь.

16 И они тотчас пошли и отыскали Марию, Иосифа и Младенца, лежащего в кормушке для скота,

17 а увидев, поведали о том, что было сказано им об этом Младенце.

18 И все слышавшие пришли в изумление от рассказанного им пастухами.

19 Мария же внимала всем словам этим и слагала их в сердце своем.

20 И возвратились пастухи, славословя и восхваляя Бога за то, что они услышали и увидели все, о чем было сказано им.