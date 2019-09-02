Уроки мудрости

Книга Притчи 14 глава

1 Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками.

2 Идущий прямым путем боится Господа; но чьи пути кривы, тот небрежет о Нем.

3 В устах глупого — бич гордости; уста же мудрых охраняют их.

4 Где нет волов, там ясли пусты; а много прибыли от силы волов.

5 Верный свидетель не лжет, а свидетель ложный наговорит много лжи.

6 Распутный ищет мудрости, и не находит; а для разумного знание легко.

7 Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных уст.

8 Мудрость разумного — знание пути своего, глупость же безрассудных — заблуждение.

9 Глупые смеются над грехом, а посреди праведных — благоволение.

10 Сердце знает горе души своей, и в радость его не вмешается чужой.

11 Дом беззаконных разорится, а жилище праведных процветет.

12 Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их — путь к смерти.

13 И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль.

14 Человек с развращенным сердцем насытится от путей своих, и добрый — от своих.

15 Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим.

16 Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян.

17 Вспыльчивый может сделать глупость; но человек, умышленно делающий зло, ненавистен.

18 Невежды получают в удел себе глупость, а благоразумные увенчаются знанием.

19 Преклонятся злые пред добрыми и нечестивые — у ворот праведника.

20 Бедный ненавидим бывает даже близким своим, а у богатого много друзей.

21 Кто презирает ближнего своего, тот грешит; а кто милосерд к бедным, тот блажен.

22 Не заблуждаются ли умышляющие зло? Но милость и верность у благомыслящих.

23 От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб.

24 Венец мудрых — богатство их, а глупость невежд глупость и есть.

25 Верный свидетель спасает души, а лживый наговорит много лжи.

26 В страхе пред Господом — надежда твердая, и сынам Своим Он прибежище.

27 Страх Господень — источник жизни, удаляющий от сетей смерти.

28 Во множестве народа — величие царя, а при малолюдстве народа беда государю.

29 У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость.

30 Кроткое сердце — жизнь для тела, а зависть — гниль для костей.

31 Кто теснит бедного, тот хулит Творца его; чтущий же Его благотворит нуждающемуся.

32 За зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду.

33 Мудрость почиет в сердце разумного, и среди глупых дает знать о себе.

34 Праведность возвышает народ, а беззаконие — бесчестие народов.

35 Благоволение царя — к рабу разумному, а гнев его — против того, кто позорит его.

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2019 г.