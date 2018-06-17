История с малиной

Иногда Бог непосредственным образом вмешивается в жизнь верующих людей и избавляет от опасности.

Был жаркий летний день. Многие жители нашего посёлка продавали ягоды и грибы у дороги, соединяющей г. Выборг с Санкт-Петербургом. По ней до самого вечера непрерывно ехали машины. Многие останавливались, чтобы купить ягоды и грибы.

На крутом повороте дороги 5 женщин продавали малину, чернику и картофель. С краю на складном стуле сидела Тамара. Она продавала малину, но в этот день у неё никто не покупал ягоды. Вдруг она услышала, как мужской голос сказал: «Иди к Лене, она просила у тебя малину!» Тамара сразу встала и пошла. Она принесла мне 3-хлитровый бидон малины и сказала: «Помнишь, ты просила меня продать тебе малину? Я принесла, будешь покупать?» Я спросила, сколько стоит малина. Она назвала цену довольно высокую, поэтому я отказалась. Тамара сказала: «Тогда я снова пойду продавать на дорогу». Что-то побудило меня схватить её за руки и сказать: «Ладно, я куплю у тебя малину, но деньги принесу завтра». Она отдала ягоды и пошла домой.

На следующий день я принесла Тамаре деньги. Она открыла дверь и сказала с удивлением: «Лена, ведь ты вчера спасла меня! Знаешь, что произошло на том месте, где я продавала? Вчера, когда я ушла к тебе с малиной, на мой стул села другая женщина. Она продавала картофель. Вдруг к ней на большой скорости подъехала легковая машина, водитель не справился с управлением и наехал на женщин. Вера умерла на месте, её отбросило далеко в канаву. Другие женщины получили небольшие травмы, их отвезли в больницу. Если бы в тот момент я была там, убило бы меня! Но меня чей-то голос послал к тебе. Хорошо, что ты купила у меня ягоды!» Я спросила Тамару: «Вы, наверное, молитесь Богу?» «Да, — сказала она. — Я верю в Бога и каждое утро прошу Его сохранить меня от всяких бед. Я доверяю Богу свою жизнь! Спасибо Господу, что Он послал ко мне Своего ангела и отвёл от меня беду. Спасибо и тебе!» Я сказала ей: «Бог спас вас по вашей вере в Него, всегда благодарите Бога за это удивительное спасение! Ведь наша жизнь принадлежит Ему!»

Елена Поторочина, п. Поляны, Ленинградская обл.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (254) июнь 2018 г.