История жертвы

Каков смысл жертвоприношений в Библии?

Риск

Когда Бог создавал первых людей свободными личностями с правом выбора, Он рисковал. Что, если они ослушаются Творца? К сожалению, так и произошло. Адам и Ева искренне горевали о случившемся. Стоило им пойти на поводу у искусителя, как всё изменилось. Первым следствием грехопадения стало желание скрыться от Бога и стыд. Люди сделали себе одежду из фиговых листьев, чтобы прикрыть наготу, и спрятались. Но Бог вышел на поиски человека: «Где ты, Адам?» Господь уже знал о случившемся, Его сердце скорбело о непослушании любимых детей, но у Творца был план.

Бог в ловушке

Важно понимать, что грех ставит Бога в безвыходную с человеческой точки зрения ситуацию. Если Творец уничтожает павшее творение, то дьявол и все небожители делают вывод: Бог — тиран, у Него нет любви. Если Он милует людей, нарушая Свои собственные законы и обещания, то Он Бог несправедливый, а Его слова ничего не значат. Что делать Богу? Когда-то Он не уничтожил дьявола и восставших ангелов, дав возможность конфликту развиваться во времени, чтобы Вселенная увидела последствия греха. Скоро это великое противостояние завершится, но пока мы являемся невольными участниками происходящего. И Бог сделал всё, чтобы мы могли выйти победителями.

Одежда из кожи

Тогда, в Эдеме, Бог сделал людям кожаные одежды. И для этого необходима была смерть невинного животного. Именно тогда Господь рассказал людям о плане спасения и о великой жертве, которую Его Сын принесёт ради человечества. При сотворении людей у Бога уже был план на случай грехопадения. В Библии мы читаем про «Агнца, закланного от создания мира» (книга Откровение 13:8). Речь идёт об Иисусе. До Его смерти на Голгофе ещё тысячелетия, но решение принято.

Обряд жертвоприношения был установлен Богом после грехопадения и имел глубочайший смысл. Принося в жертву ягнёнка, грешник должен был тем самым выражать веру в то, что однажды Иисус умрёт за его грех. Ягнёнок (агнец) — символ Иисуса Христа.

Только по милости Божьей

Помните историю о Каине и Авеле, сыновьях Адама и Евы? В Библии мы читаем о том, что они принесли жертвы, но Бог призрел на жертву Авеля, а на жертву Каина не призрел. Авель принёс ягнёнка, а Каин — плоды земли. Урожай — дело хорошее, но получается, что Каин предстал перед Богом со своими делами, а делами, как сказано в Библии, «не оправдается пред Ним никакая плоть» (Послание римлянам 3:20). Прощение и спасение не купить, не заслужить. Ягнёнок, приносимый в жертву, должен был напоминать грешнику, что спасается он только по милости Божьей и только жертвой Иисуса. Ни плоды земли, ни фиговые листочки не могут освободить от греха.

Образ агнца красной нитью проходит через Библию — от Бытия до Откровения, от сотворения людей до жизни на Новой Земле. Читая о первой Пасхе, мы тоже встречаемся с этим образом.

Пасха — это агнец

Освобождение евреев из египетского рабства было названо Пасхой. Кровь закланного агнца была средством их избавления. Бог наставлял их: «В десятый [день] сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство… и пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца: тогда пусть заколет его всё собрание общества Израильского вечером, и пусть возьмут от крови [его] и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его… Это — Пасха Господня. А Я в сию самую ночь пройду по земле Египетской и поражу всякого первенца в земле Египетской, от человека до скота… И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас… В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли Египетской…» (Библия, книга Исход 12:3, 6, 7, 11–13, 51).

Эта цепь событий имела глубоко символический смысл. Пролитая кровь пасхального агнца указывала на то, как Христос отдаст Свою жизнь на кресте, чтобы избавить человеческий род из рабства греха и вины. Когда Христос приблизился к реке Иордан, где проповедовал Иоанн Креститель, пророк узнал Спасителя и провозгласил: «Вот Агнец Божий, Который берёт [на Себя] грех мира» (Евангелие от Иоанна 1:29). Говоря о смерти Иисуса на кресте, апостол Павел сказал: «…ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас» (Библия, 1 послание коринфянам 5:7). Весь Новый Завет говорит нам, что обряд Пасхи был пророческой притчей, которая указывала на смерть Иисуса — жертву, принесённую ради нас.

Агнец Иисус

Задолго до рождения Иисуса пророк Исаия так писал о Нём: «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, ведён был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих» (Библия, книга пророка Исаии 53:7).

Со смертью Христа символическое храмовое служение утратило смысл, потому что наступил день, когда истинный Агнец отдал Свою жизнь за нас: «Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу» (Евангелие от Матфея 27:50, 51). Это произошло на Пасху.

Бескровные символы

Накануне казни Иисус собрался в горнице с учениками. Многим это событие знакомо как Тайная Вечеря. Во время ужина Спаситель установил новые, бескровные, символы, призванные напоминать о Его жертве. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Моё. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из неё все, ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Евангелие от Матфея 26:26–28). Сегодня хлеб и вино известны нам как символы Причастия. Но не будет никакой пользы принимающему их, если человек не размышляет при этом о том, что сделал для него Спаситель Христос. Как не было пользы и тем, кто бездумно, по привычке, приносил в жертву ягнят.

Умилостивить Бога?

Знаете, чем христианский Бог отличается от богов языческих? Языческих богов нужно задабривать. Многие, называющие себя христианами, никак не откажутся от языческого мышления, мышления Каина, представшего перед Богом со своей жертвой. Нам бы свечку поставить — и дело сделано. А Бог вот к чему призывает: «Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими» (Библия, Послание евреям 12:3). Бог хочет, чтобы люди мыслили, думали. Ему не нужны ритуалы, смысла которых человек не понимает, как не нужна была Ему кровь ягнят, приносимых по привычке.

Каков же христианский Бог? «Когда же душа Его принесёт жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное… На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесёт» (Библия, книга пророка Исаии 53:10, 11).

Что такое жертва умилостивления в христианстве? Нужно ли нам умилостивлять нашего Бога? Он и так милостив, понимаете? Милостив настолько, «что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна 3:16).

Великая жертва Агнца Иисуса призвана умилостивить нас с вами, потому что наши сердца очерствели, до нас так сложно порой достучаться! Христианский Бог приносит Себя в жертву, чтобы затронуть струны нашей души, чтобы пробудить от равнодушия, чтобы подарить вечную жизнь.

Это несправедливо!

Когда-то наши прародители сделали выбор за нас, а мы теперь пожинаем плоды. Несправедливо? Но Творец Вселенной оставил Свой престол, чтобы стать одним из нас, родиться в бедной семье, пройти земной путь, изведать унижение, боль, умереть мученической смертью. Справедливо? Нет. Несправедливо по отношению к Богу. Но Он выбрал этот путь из любви к тебе и ко мне, чтобы умилостивить наши сердца.

Михаил Руканов