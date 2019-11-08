Иван Козлов: «Как сладко мне любить тебя!»

Иван Козлов происходил из дворянского рода. Мать воспитывала сына дома и дала будущему поэту прекрасное разностороннее образование. Он был видным и полезным человеком. В 1809 году женился, в 1810 Бог подарил ему сына Ивана, а двумя годами позже — дочь Александру. Но уже через четыре года после её рождения поэта разбивает паралич, а спустя ещё три года Иван Козлов начинает терять зрение и к 1921 году становится полностью слепым.

В своём стихотворном послании «К другу В. А. Жуковскому» поэт описал постигшее его несчастье и спасительное обращение к вере, дарующей если не физическое, то духовное зрение. Мне сложно было читать это послание без слёз: так живо поэт описывает своё желание насмотреться на подрастающих детей, запомнить их, запечатлеть их образ в своём сердце. Как горько сокрушается он о том, что не будет видеть их взросления! Как честно признаётся в том, что минуло счастье влюблённости, но… любовь осталась! Так естественно складываются строки, так живо течёт речь! Излив другу печаль своего сердца, Иван Козлов подводит итоги:

О друг! поверь, единый Бог,

В судьбах Своих непостижимый,

Лишь Он, Всесильный, мне помог

Стерпеть удар сей нестерпимый!

Уже я духом упадал,

Уже в отчаяньи томился;

Хотя роптать и не дерзал,

Но, ах, и уповать страшился!

Уже в печали дикой сей

Мои все мысли затмевались:

И жизнь и смерть в судьбе моей

Равно ужасными казались.

Но вдруг… хвала Тебе, Творец!

Ты не забыл Своё творенье!

Ты видишь глубину сердец,

Ты слышишь тайное моленье.

Хвала Тебе, мой страх исчез!

Как ангел мирный, благодатный,

Как вестник милости небес,

Незримый, тайный, но понятный,

Носилось что-то надо мной,

Душа отрадный глас ловила —

И вера огненной струёй

Страдальцу сердце оживила…

И заканчивается послание словами:

Изведал я, что убивать

Не могут грозные страданья,

Пока мы будем сохранять

Любви чистейшей упованья.

И здесь ли, друг, всему конец?

Взгляни… над нашими главами

Есть небо с вечными звездами,

А над звездами их Творец!

Несмотря на слепоту и неподвижность, Козлов держался с редким мужеством: сидя в инвалидной коляске, он всегда был изысканно одет, захватывающе ярко говорил, наизусть читал европейскую поэзию. А ещё он стал писать стихи и заниматься переводами с итальянского, французского, немецкого и английского языков.

Иван Козлов был прекрасно знаком с Библией — Божьим Словом. Его стихотворение «Моя молитва» — яркое тому свидетельство.

МОЯ МОЛИТВА

О, Ты, Кого хвалить не смею,

Творец всего, Спаситель мой;

Но Ты, к Кому я пламенею

Моим всем сердцем, всей душой!

Кто, по Своей небесной воле,

Грехи любовью превозмог,

Приник страдальцев к бедной доле,

Кто друг и брат, отец и Бог;

Кто солнца яркими лучами

Сияет мне в красе денной

И огнезвёздными зарями

Всегда горит в тиши ночной;

Крушитель зла, судья верховный,

Кто нас спасает от сетей

И ставит против тьмы греховной

Всю бездну благости Своей!

Услышь, Христос, моё моленье,

Мой дух Собою озари

И сердца бурного волненье,

Как зыбь морскую, усмири;

Прими меня в Свою обитель,

Я блудный сын, Ты Отче мой;

И, как над Лазарем, Спаситель,

О, прослезися надо мной!

Меня не крест мой ужасает, —

Страданье верою цветёт,

Сам Бог кресты нам посылает,

А крест наш Бога нам даёт;

Тебе вослед идти готовый,

Молю, чтоб дух мой подкрепил,

Хочу носить венец терновый, —

Ты Сам, Христос, его носил.

Но в мрачном, горестном уделе,

Хоть я без ног и без очей, —

Ещё горит в убитом теле

Пожар бунтующих страстей;

В Тебе одном моя надежда,

Ты радость, свет и тишина;

Да будет брачная одежда

Рабу строптивому дана.

Тревожной совести угрозы,

О, милосердый, успокой;

Ты видишь покаянья слёзы, —

Молю, не вниди в суд со мной.

Ты всемогущ, а я бессильный,

Ты царь миров, а я убог,

Бессмертен Ты — я прах могильный,

Я быстрый миг — Ты вечный Бог!

О, дай, чтоб верою святою

Рассеял я туман страстей

И чтоб безоблачной душою

Прощал врагам, любил друзей;

Чтоб луч отрадный упованья

Всегда мне в сердце проникал,

Чтоб помнил я благодеянья,

Чтоб оскорбленья забывал!

И на Тебя я уповаю;

Как сладко мне любить Тебя!

Твоей я благости вверяю

Жену, детей, всего себя!

О, искупя невинной кровью

Виновный, грешный мир земной, —

Пребудь Божественной любовью

Везде, всегда, во мне, со мной!

Елизавета Черникова

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2019 г.