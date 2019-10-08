ИВАН НИКИТИН: «И в созерцании природы уроки сердцу нахожу…»

В октябре родился, в октябре же и умер русский поэт Иван Никитин. Главные темы в поэзии Никитина — родная природа, тяжкий труд и беспросветная жизнь крестьян, страдания городской бедноты, протест против несправедливого устройства жизни. Но поэт находит отраду на лоне природы, в тишине уединения. Там он молится и черпает вдохновение для самых светлых своих стихотворений.
* * *
Когда один, в минуты размышленья,
С природой я беседую в тиши, —
Я верю: есть святое провиденье
И кроткий мир для сердца и души.
И грусть свою тогда я забываю,
С своей нуждой безропотно мирюсь,
И небесам невидимо молюсь,
И песнь пою, и слёзы проливаю…
Ночь на берегу моря
В зеркало влаги холодной
Месяц спокойно глядит
И над землёю безмолвной
Тихо плывёт и горит.
Лёгкою дымкой тумана
Ясный одет небосклон;
Светлая грудь океана
Дышит как будто сквозь сон.
Медленно, ровно качаясь,
В гавани спят корабли;
Берег, в воде отражаясь,
Смутно мелькает вдали.
Смолкла дневная тревога…
Полный торжественных дум,
Видит присутствие Бога
В этом молчании ум.
* * *
Присутствие непостижимой силы
Таинственно скрывается во всём:
Есть мысль и жизнь в безмолвии ночном,
И в блеске дня, и в тишине могилы,
В движении бесчисленных миров,
В торжественном покое океана,
И в сумраке задумчивых лесов,
И в ужасе степного урагана,
В дыхании прохладном ветерка,
И в шелесте листов перед зарёю,
И в красоте пустынного цветка,
И в ручейке, текущем под горою.
Небо
С глубокою думой
Гляжу я на небо,
Где, в тёмной лазури,
Так ярко сверкают
Планет мириады.
Чья мощная сила
Вращает их чудно
В таинственной сфере?
Когда и откуда
Тела их начало
Своё получили?
Какие в составе
Их тел неизвестных
Основою жизни
Положены части?
Какое имеют
Они назначенье,
И кто бытия их
Всесильный виновник?
Уж много минуло
Суровых столетий;
Как лёгкие тени,
Исчезли народы,
Но так же, как прежде,
Прекрасна природа,
И нету песчинки,
Нет капли ничтожной,
Ненужной в системе
Всего мирозданья;
В ней всё служит к цели,
Для нас непонятной…
И пусть остаётся
Во мраке глубоком
Великая тайна
Начала творений;
Не ясно ль я вижу
Печать дивной силы
На всём, что доступно
Уму человека
И что существует
Так долго и стройно,
Всегда совершая
Процесс своей жизни
По общему смыслу
Законов природы;
И как мне поверить
Иль даже подумать,
Чтоб случай бессильный
Был первой причиной
Начала, законов
Движенья и жизни
Обширной Вселенной?
Сегодня мало кто читает Божью Книгу — Библию. Но у Бога есть и другая книга — книга природы. Сказано: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы» (Библия, Послание римлянам 1:20). И эту, другую, книгу дьявол пытается похитить у человека. Точнее, всеми силами отвлечь от неё внимание людей.
Некоторые новые микрорайоны шокируют своими масштабами и стилем застройки: многоэтажка стоит квадратом, а внутри этого квадрата — детская площадка. Что видит играющий там ребёнок? Если высоко запрокинет голову, то — ничтожный кусочек неба над головой. Шанса увидеть звёзды просто нет — такое яркое освещение. Что видим мы? Читаем ли мы Библию? Читаем ли мы книгу природы? Давайте чаще рассматривать творения Божьи: они вещают о Создателе. Давайте планировать время так, чтобы уединяться и проводить время в тишине природы, где Сам Бог говорит к нашему сердцу.
Подготовила Елизавета Черникова