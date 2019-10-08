ИВАН НИКИТИН: «И в созерцании природы уроки сердцу нахожу…»

В октябре родился, в октябре же и умер русский поэт Иван Никитин. Главные темы в поэзии Никитина — родная природа, тяжкий труд и беспросветная жизнь крестьян, страдания городской бедноты, протест против несправедливого устройства жизни. Но поэт находит отраду на лоне природы, в тишине уединения. Там он молится и черпает вдохновение для самых светлых своих стихотворений.

* * *

Когда один, в минуты размышленья,

С природой я беседую в тиши, —

Я верю: есть святое провиденье

И кроткий мир для сердца и души.

И грусть свою тогда я забываю,

С своей нуждой безропотно мирюсь,

И небесам невидимо молюсь,

И песнь пою, и слёзы проливаю…

Ночь на берегу моря

В зеркало влаги холодной

Месяц спокойно глядит

И над землёю безмолвной

Тихо плывёт и горит.

Лёгкою дымкой тумана

Ясный одет небосклон;

Светлая грудь океана

Дышит как будто сквозь сон.

Медленно, ровно качаясь,

В гавани спят корабли;

Берег, в воде отражаясь,

Смутно мелькает вдали.

Смолкла дневная тревога…

Полный торжественных дум,

Видит присутствие Бога

В этом молчании ум.

* * *

Присутствие непостижимой силы

Таинственно скрывается во всём:

Есть мысль и жизнь в безмолвии ночном,

И в блеске дня, и в тишине могилы,

В движении бесчисленных миров,

В торжественном покое океана,

И в сумраке задумчивых лесов,

И в ужасе степного урагана,

В дыхании прохладном ветерка,

И в шелесте листов перед зарёю,

И в красоте пустынного цветка,

И в ручейке, текущем под горою.

Небо

С глубокою думой

Гляжу я на небо,

Где, в тёмной лазури,

Так ярко сверкают

Планет мириады.

Чья мощная сила

Вращает их чудно

В таинственной сфере?

Когда и откуда

Тела их начало

Своё получили?

Какие в составе

Их тел неизвестных

Основою жизни

Положены части?

Какое имеют

Они назначенье,

И кто бытия их

Всесильный виновник?

Уж много минуло

Суровых столетий;

Как лёгкие тени,

Исчезли народы,

Но так же, как прежде,

Прекрасна природа,

И нету песчинки,

Нет капли ничтожной,

Ненужной в системе

Всего мирозданья;

В ней всё служит к цели,

Для нас непонятной…

И пусть остаётся

Во мраке глубоком

Великая тайна

Начала творений;

Не ясно ль я вижу

Печать дивной силы

На всём, что доступно

Уму человека

И что существует

Так долго и стройно,

Всегда совершая

Процесс своей жизни

По общему смыслу

Законов природы;

И как мне поверить

Иль даже подумать,

Чтоб случай бессильный

Был первой причиной

Начала, законов

Движенья и жизни

Обширной Вселенной?

Сегодня мало кто читает Божью Книгу — Библию. Но у Бога есть и другая книга — книга природы. Сказано: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы» (Библия, Послание римлянам 1:20). И эту, другую, книгу дьявол пытается похитить у человека. Точнее, всеми силами отвлечь от неё внимание людей.

Некоторые новые микрорайоны шокируют своими масштабами и стилем застройки: многоэтажка стоит квадратом, а внутри этого квадрата — детская площадка. Что видит играющий там ребёнок? Если высоко запрокинет голову, то — ничтожный кусочек неба над головой. Шанса увидеть звёзды просто нет — такое яркое освещение. Что видим мы? Читаем ли мы Библию? Читаем ли мы книгу природы? Давайте чаще рассматривать творения Божьи: они вещают о Создателе. Давайте планировать время так, чтобы уединяться и проводить время в тишине природы, где Сам Бог говорит к нашему сердцу.

Подготовила Елизавета Черникова

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2019 г.