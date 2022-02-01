У Евгения Евтушенко есть пронзительное стихотворение, призывающее несущихся в стремительном потоке жизни не просто сбавить обороты, а сделать остановку. Для чего? Читайте сами.

Проклятье века — это спешка,

и человек, стирая пот,

по жизни мечется, как пешка,

попав затравленно в цейтнот.

Поспешно пьют, поспешно любят,

и опускается душа.

Поспешно бьют, поспешно губят,

а после каются, спеша.

Но ты хотя б однажды в мире,

когда он спит или кипит, остановись,

как лошадь в мыле,

почуяв пропасть у копыт.

Остановись на полдороге,

доверься небу, как судье,

подумай — если не о Боге —

хотя бы просто о себе.

Под шелест листьев обветшалых,

под паровозный хриплый крик

пойми: забегавшийся — жалок,

остановившийся — велик.

Пыль суеты сует сметая,

ты вспомни вечность наконец,

и нерешительность святая

вольётся в ноги, как свинец.

Есть в нерешительности сила,

когда по ложному пути

вперёд на ложные светила

ты не решаешься идти.

Топча, как листья, чьи-то лица,

остановись! Ты слеп, как Вий.

И самый шанс остановиться

безумством спешки не убий.

Когда шагаешь к цели бойко,

как по ступеням, по телам,

остановись, забывший Бога, —

ты по себе шагаешь сам!

Когда тебя толкает злоба

к забвенью собственной души,

к бесчестью выстрела и слова,

не поспеши, не соверши!

Остановись, идя вслепую,

о население Земли!

Замри, летя из кольта, пуля,

и бомба в воздухе, замри!

О человек, чьё имя свято,

подняв глаза с молитвой ввысь,

среди распада и разврата

остановись, остановись!

Наш Творец и Спаситель умоляет нас: «Остановитесь и познайте, что Я — Бог» (Библия, книга Псалтирь 45:11). Иисус говорил, что жизнь вечная заключается в познании Бога: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Евангелие от Иоанна 17:3).

Наша теперешняя жизнь — это краткое мгновение по сравнению с вечностью, которую желает разделить с нами Бог. К сожалению, мы порой так заняты этим временным и преходящим, что у нас совсем не остаётся времени, чтобы поднять глаза к небесам, чтобы ответить себе на главные вопросы бытия, чтобы обрести подлинный смысл жизни. Иначе весь бег жизни напрасен.

Царь Соломон сказал: «Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, всё — суета и томление духа!» (Библия, книга Екклесиаста 1:14). Соломон много писал о суете жизни, а закончил книгу словами: «Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для человека» (Библия, книга Екклесиаста 12:13). Друзья, желаю вам и себе не потерять это ВСЁ в погоне за мелочами. Сделайте спасительную остановку, найдите время для Бога.

Подготовила Елизавета Черникова

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2022 г.