У Евгения Евтушенко есть пронзительное стихотворение, призывающее несущихся в стремительном потоке жизни не просто сбавить обороты, а сделать остановку. Для чего? Читайте сами.
Проклятье века — это спешка,
и человек, стирая пот,
по жизни мечется, как пешка,
попав затравленно в цейтнот.
Поспешно пьют, поспешно любят,
и опускается душа.
Поспешно бьют, поспешно губят,
а после каются, спеша.
Но ты хотя б однажды в мире,
когда он спит или кипит, остановись,
как лошадь в мыле,
почуяв пропасть у копыт.
Остановись на полдороге,
доверься небу, как судье,
подумай — если не о Боге —
хотя бы просто о себе.
Под шелест листьев обветшалых,
под паровозный хриплый крик
пойми: забегавшийся — жалок,
остановившийся — велик.
Пыль суеты сует сметая,
ты вспомни вечность наконец,
и нерешительность святая
вольётся в ноги, как свинец.
Есть в нерешительности сила,
когда по ложному пути
вперёд на ложные светила
ты не решаешься идти.
Топча, как листья, чьи-то лица,
остановись! Ты слеп, как Вий.
И самый шанс остановиться
безумством спешки не убий.
Когда шагаешь к цели бойко,
как по ступеням, по телам,
остановись, забывший Бога, —
ты по себе шагаешь сам!
Когда тебя толкает злоба
к забвенью собственной души,
к бесчестью выстрела и слова,
не поспеши, не соверши!
Остановись, идя вслепую,
о население Земли!
Замри, летя из кольта, пуля,
и бомба в воздухе, замри!
О человек, чьё имя свято,
подняв глаза с молитвой ввысь,
среди распада и разврата
остановись, остановись!
Наш Творец и Спаситель умоляет нас: «Остановитесь и познайте, что Я — Бог» (Библия, книга Псалтирь 45:11). Иисус говорил, что жизнь вечная заключается в познании Бога: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Евангелие от Иоанна 17:3).
Наша теперешняя жизнь — это краткое мгновение по сравнению с вечностью, которую желает разделить с нами Бог. К сожалению, мы порой так заняты этим временным и преходящим, что у нас совсем не остаётся времени, чтобы поднять глаза к небесам, чтобы ответить себе на главные вопросы бытия, чтобы обрести подлинный смысл жизни. Иначе весь бег жизни напрасен.
Царь Соломон сказал: «Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, всё — суета и томление духа!» (Библия, книга Екклесиаста 1:14). Соломон много писал о суете жизни, а закончил книгу словами: «Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для человека» (Библия, книга Екклесиаста 12:13). Друзья, желаю вам и себе не потерять это ВСЁ в погоне за мелочами. Сделайте спасительную остановку, найдите время для Бога.
Подготовила Елизавета Черникова
Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2022 г.