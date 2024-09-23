Из простых ингредиентов

Сегодня предлагаем вам рецепты блюд из самых знакомых и доступных ингредиентов. Только готовьте!
Картофельный пирог с семечковой заливкой
Для теста:
- 1 стакан воды,
- ⅓ стакана горчичного масла,
- 2,5 – 3 стакана муки,
- 1 ч. л. соли.
Для семечкового соуса:
- 1 стакан семечек подсолнуха,
- 1,5 стакана воды,
- 5 – 7 зубчиков чеснока,
- 2 ст. л крахмала,
- соль.
Приготовление:
- Замешиваем тесто.
- Очищаем и шинкуем (нарезаем тонкими пластинами) картофель.
Понадобится 6 – 8 картофелин.
- Готовим соус. Все ингредиенты, кроме крахмала, взбиваем в блендере. Если зубчики чеснока крупные, их нужно меньше, чем указано в рецепте. В конце всыпаем крахмал, взбиваем 10 секунд, выключаем.
- Смазываем форму с бортиками маслом, раскатываем тесто и помещаем в форму так, чтобы оно поднималось на бортики. Выкладываем картофель и сверху заливаем соусом. Разравниваем, чтобы соус попал под все слои картофеля. Если остаются бортики, обрезаем их или аккуратно накладываем на пирог, но полностью не закрываем его.
- Отправляем запекаться при средней температуре на 30 – 40 минут до полного пропекания картофеля.
- Перед подачей охлаждаем, чтобы пирог немного застыл, и было проще его резать.
Идеально подавать с кетчупом или томатным соком.
По рецептам Телеграм-канала «На кухне у Постных»