Из простых ингредиентов

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Сегодня предлагаем вам рецепты блюд из самых знакомых и доступных ингредиентов. Только готовьте!

Картофельный пирог с семечковой заливкой

Для теста:

  • 1 стакан воды,
  • ⅓ стакана горчичного масла,
  • 2,5 – 3 стакана муки,
  • 1 ч. л. соли.

Для семечкового соуса:

  • 1 стакан семечек подсолнуха,
  • 1,5 стакана воды,
  • 5 – 7 зубчиков чеснока,
  • 2 ст. л крахмала,
  • соль.

Приготовление:

  1. Замешиваем тесто.
  2. Очищаем и шинкуем (нарезаем тонкими пластинами) картофель.
    Понадобится 6 – 8 картофелин.
  3. Готовим соус. Все ингредиенты, кроме крахмала, взбиваем в блендере. Если зубчики чеснока крупные, их нужно меньше, чем указано в рецепте. В конце всыпаем крахмал, взбиваем 10 секунд, выключаем.
  4. Смазываем форму с бортиками маслом, раскатываем тесто и помещаем в форму так, чтобы оно поднималось на бортики. Выкладываем картофель и сверху заливаем соусом. Разравниваем, чтобы соус попал под все слои картофеля. Если остаются бортики, обрезаем их или аккуратно накладываем на пирог, но полностью не закрываем его.
  5. Отправляем запекаться при средней температуре на 30 – 40 минут до полного пропекания картофеля.
  6. Перед подачей охлаждаем, чтобы пирог немного застыл, и было проще его резать.

Идеально подавать с кетчупом или томатным соком.

По рецептам Телеграм-канала «На кухне у Постных»

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