Из военных — в служители церкви

Первое знакомство с Богом

Знания о Боге я по крупицам собирал в разное время. Впервые мне о Нём поведала бабушка. Когда мне было 6 или 7 лет, бабушка говорила, что Господь Иисус Христос спас нас, умерев на кресте, и что Он любит меня. В те годы я не понимал, как Он спас меня, умерев на кресте.

В 1987 году моя семья переехала в Германию. Отца как офицера по распределению отправили в г. Вайсенфельс. В начале девяностых годов к нам в городок приехали люди, продававшие духовные книги. Я видел, как некоторым ребятам подарили синие детские Библии, но мне не хватило духа попросить у продавцов такую же. Но каково было моё удивление, когда я, придя домой, увидел ту самую Библию, купленную мамой! Мама стала читать её мне и моим сёстрам. Это было моё первое знакомство с Библией.

В 1992 году мы вернулись в Россию. До поступления в военное училище (1997 г.) я приобрёл немало вредных привычек и о Боге не вспоминал.

Когда я учился на пятом курсе, мама стала посещать церковь адвентистов и крестилась. Она рассказывала мне о Божьей любви и о Законе Божьем. Я тогда решил, что она попала в секту, и не отнёсся к услышанному серьёзно.

В 2002 году я окончил училище и по распределению приехал в Санкт-Петербург. Ночные гуляния, пьянки, лёгкие деньги — то, что я считал свободой, стало зависимостью. Но моё первое обращение к Господу произошло не из-за осознания своего плачевного состояния, а из-за страха плена.

Сопровождающий

В 2004 году я сопровождал солдат-строителей в Чеченскую Республику. Разместив их в расположении части и поставив на довольствие, я собрался в обратную дорогу. Мне поручили сопроводить одного солдата для демобилизации.

Получив скудный паёк, мы отправились в путь. Но уехать было непросто: бронепоезд отменили, а ближайший должен был пойти ещё не скоро. На вертолёте тоже не получалось: то попутных не было, то появлялись другие группы, которым вылет был важнее. Пограничники предложили подвезти нас в посёлок Гизель под Владикавказом. От посёлка до города нам пришлось ехать на такси и отдать почти все имевшиеся деньги, что позднее обернулось трудностями. Добравшись до вокзала Владикавказа, мы узнали, что поезда в этот день нет, а ночевать на вокзале нам не разрешили (его закрыли из-за угрозы подрыва). Решили добираться на перекладных электричках до Мин. Вод, а оттуда взять билет до Санкт-Петербурга.

Доехав до города Беслана, мы узнали, что последняя электричка до Мин. Вод уже ушла. Куда идти, что делать? На вокзале тоже находиться нельзя. Сослуживцы предупреждали, что лучше не ехать в форме, но ни у меня, ни у солдата гражданской одежды не было. У нас то и дело проверяли документы и вещи, но, когда узнавали, что мы командировочные и у нас нет денег, удивлялись и отпускали.

Преследование

Одна женщина посоветовала нам идти на автовокзал, куда должен был заехать последний автобус до Мин. Вод. Мы плутали по улицам и спрашивали дорогу, пока из окон одного из домов не выглянули несколько бородатых мужчин и не позвали нас. Мы перешли на другую сторону и ускорили шаг. Оглянувшись, я заметил, как из того дома вышло несколько человек. Они последовали за нами. В это время возле нас остановилась машина, из неё вышел мужчина, представившийся сотрудником ФСБ, показал свои документы и стал проверять наши. Обследовав вещмешки, он нас отпустил и показал дорогу до автостанции. Людей с бородами, вышедших за нами из дома, на улице не было.

Новая опасность

Наконец мы добрались до автовокзала. Напротив было летнее кафе, где отдыхали местные люди. Прождав около часа, я заметил, что в кафе о чём-то на повышенных тонах разговаривают пожилые люди с людьми в форме, с красными повязками на руках.

Мы стояли вне остановки, а внутри неё сидела девушка лет 17 с младшей сестрой, я решил подойти к ним и узнать об автобусе, но, как только я сделал шаг к ней, она мне сказала: «Срочно отвернитесь и идите обратно». Я так и сделал. Она продолжила говорить мне вслед: «Люди в кафе хотят вас забрать в рабы, но «старцы» пока не дают им». Тут же один мужчина из кафе направился к нам. Дойдя до остановки, он что-то спросил у девушки, посверлил нас глазами и пошёл обратно. Я не знал, что мне делать, куда идти. Тогда я мысленно обратился к Богу: «Господи, спаси нас». И тут показался автобус.

Кем был тот «осетин»?

Но наша радость длилась недолго. Водитель сказал, что с нас 400 рублей, но у меня было только 200. Я стоял и молчал. В автобусе в основном ехали «челноки» с большими баулами. Они стали кричать на нас, чтобы мы не задерживали автобус, а водитель сказал: «Или один из вас выходит, или вдвоём». Я понимал, что это последний рейс и другого шанса у нас не будет, но не мог вымолвить ни слова. В этот момент в автобус зашёл мужчина, по внешности осетин, и стал о чём-то говорить с водителем. Вскоре незнакомец пропал так же внезапно, как и появился. А водитель сказал нам: «Проходите». Мы с облегчением сели на два свободных места. Примерно на полпути меня позвал водитель и говорит: «А теперь оплачивай проезд». Я так и не понял, почему он только в середине пути попросил у нас деньги.

Приехав ночью в Мин. Воды, мы кое-как скоротали ночь на вокзале: сидеть было негде, и мы пытались спать стоя или на корточках, время от времени засыпая и просыпаясь от онемения ног и холода. Поезд в Санкт-Петербург отправлялся вечером. Мы вышли в город в поисках питьевой воды. Тут же нас остановили полицейские и, приведя в отделение, обыскали в присутствии понятых: думали, что у нас боеприпасы. После этого мы из вокзала больше не выходили.

В поезде

Сели в поезд, а постельное бельё нужно было оплачивать отдельно. Мой подопечный пошёл просить проводника дать нам бельё в обмен на рыбные консервы, которые у нас оставались. Вернулся он радостным, с бельём и консервами, но без часов: проводник только в обмен на них согласился дать один комплект белья. Разделив его пополам, мы разместились на полках и отключились.

Утром меня будит Максим (мой подопечный) и снова мне улыбается, я спускаюсь и вижу на столе курицу, заваренную кипятком картошку и хлеб. Я в недоумении, а Максим мне говорит: «Меня что-то побудило пойти в соседний вагон, и я встретил там дембелей. Они пригласили меня за свой стол, но я не стал с ними есть. Я только рассказал им, как мы с вами добираемся домой, они выслушали меня и дали еды». В тот момент, казалось, не было ничего вкуснее этой еды и кипятка.

Совпадение?

Через несколько дней мне дали отпуск, я поехал к своим родным, и, находясь у них, узнал о теракте в Беслане. В новостях показали знакомые дома, машину, которая привезла боевиков и которую я видел возле дома, где несколько бородатых мужчин звали нас, но человек из ФСБ тогда помешал им подойти к нам. К сожалению, в то время я не сделал серьёзных выводов, а решил, что это было просто стечение обстоятельств. Позже Господь показал мне, что Он хранил меня с моим тёзкой, показал, как молилась за меня мама.

Одиночество и перемены

Я продолжил жить прежней жизнью, хоть и пытался что-то изменить собственными силами. Я замечал чужие ошибки, но игнорировал свои. В итоге я оказался один — без друзей и без девушки, с которой хотел создать семью.

Как-то раз на ночном дежурстве на меня буквально напала какая-то тоска, пустота, безысходность. Я понял, что бессмысленно пытаться менять других, когда себя изменить не можешь. Причиной моих разочарований был я сам. Но как мне измениться, с кого брать пример настоящей дружбы и любви, и кто мне сможет помочь?

На память пришли слова мамы: «Настоящая любовь — в Боге». Я стал перетряхивать ящики своего стола в поиске газеты, когда-то подаренной мне мамой, и в самом низу нашёл прошлогодний номер «Сокрытого Сокровища». Быстро прочитав его, я стал думать, где ещё найти информацию о Божьей любви. На глаза попалась ссылка на форум газеты. Зашёл на него и читал всю ночь. После этого я каждый день после работы оставался в своём кабинете и изучал статьи и все ветки в форуме.

Я нашёл Божью любовь в Его Слове, Библии, и однажды принял решение покончить со своей прошлой жизнью. Приехав в общежитие, я встал на колени и просил прощения у Бога за все свои грехи, просил помощи в избавлении от вредных привычек, и я почувствовал Его присутствие. Выкинув сигареты, я лёг спать.

Новая жизнь

Утром у меня началась новая жизнь, ведь я точно знал, что Господь со мной, Он поможет мне.

С того дня я больше ни разу не брал в руки сигарету и не напивался в компаниях. По службе я организовывал все праздники в отряде, но больше никогда на них не пил. Как только возникала подобная мысль, я сразу обращался к Богу и получал силу не поддаваться. Более того, я вдруг осознал, что в моей голове нет ругательных слов. Конечно, сослуживцы и мои подчинённые заметили это. Раньше что только ни вылетало из моих уст, а теперь я говорил с улыбкой, с радостью, ободряя и поддерживая их.

Знакомство с церковью

Я продолжал каждый вечер изучать Слово Божье, и у меня возник вопрос, в каких людях и в какой церкви можно найти Божью любовь. Среди участников форума была семейная пара, и я заметил, как тактично, без раздражения, они общаются с людьми. Эти двое, приводя аргументы, писали: «Так говорит Библия», и всё вставало на свои места. Узнав, что они адвентисты, в ближайшую субботу я отправился на служение в адвентистскую церковь в Санкт-Петербурге, находящуюся на проспекте Тореза, 85.

Меня тепло приняли. Началось богослужение. Какое это было приятное чувство: я слышал Слово Божье в пении, в молитве и в проповеди! В следующую субботу я получше познакомился с верующими. В тот день меня пригласили на молодёжную встречу, но я решил не оставаться, а подвезти до больницы двух девушек, которые собирались навестить больного друга. Одна из них, Юля, теперь моя жена.

Нужен бензин

Пообедали мы у Юли, а вечером отправились в церковь на ночь бдения. Ситуация в то время у меня была сложная. Я решил не воровать и ничего не брать в части не только для себя, но и для своих начальников, о чём предупредил их. Денег я получал мало, и в тот день у меня в машине уже горела лампочка, сигнализирующая о пустом баке. Но, помолившись, я поехал вечером в церковь. Особенное впечатление произвёл на меня подарок — Библия маленького формата.

Около 5 утра все разошлись, я сел в машину и твёрдо решил жить в соответствии с заповедями Божьими и объявить об этом своим командирам. А финансовый и топливный вопросы я доверил Богу. Я не проехал и 200 метров, как меня остановил опрятный молодой человек и попросил подвезти до метро. Что он делал на остановке в это время, я тогда не думал. И зачем ему метро, если до его открытия ещё часа полтора? Меня озадачило другое: он мне дал 400 рублей (в то время это были большие деньги за пару километров) и так же быстро исчез, как и появился. Я благодарил Небесного Отца и с нетерпением ждал следующей субботы.

Кто кого спасает?

В пятницу у меня был серьёзной разговор с командованием части. Во время него прозвучал вопрос: «Где ты всего этого набрался?» Я достал свою маленькую Библию и протянул её заместителю командира по воспитательной работе, он полистал её и, увидев надпись на английском языке «Russian Bible», с сарказмом сказал: «И тут америкосы постарались, Библию свою нам всунули». Тут же отозвался начальник штаба: «У меня есть православная Библия, заверенная батюшкой». И, достав её, передал мне: «Покажи, где написано о субботе». Я открыл 20-ю главу книги Исход и показал офицерам заповеди. Какое-то время они молча изучали написанное, вновь и вновь читая заповеди, пока не заговорил командир: «Здесь написано о рабах, значит, эта заповедь к нам не относится». Тут и другие стали меня переубеждать, говоря: «Пойми, мы хотим тебя спасти». Но я, неожиданно для самого себя, ответил им: «Это я вас спасаю». Общение со мной было закончено, и со словами «Завтра чтобы был на работе» все разошлись.

Хочу креститься

Рано утром в субботу я уехал в церковь. Я вновь отдал проблему, которую не мог решить, Господу. В тот день на служении объявили о крещении двух девушек. Всё во мне говорило: «Ты тоже должен креститься». Я не мог ждать: как я буду рассказывать о Христе, если сам не христианин? Я понимал тогда крещение как присягу в армии: не принял крещение — не можешь называться христианином и служить в армии Христа под Его знаменем. С этими мыслями я и пошёл к пастору. В результате было принято решение крестить меня в следующую субботу.

Тем временем в части…

Самое интересное меня ждало на предстоящей неделе в части. По поводу моего отсутствия в субботу мне никто не сказал и слова, но в один из дней меня под предлогом совещания начальников служб повезли в управление всех строительных частей северо-запада. Меня сразу насторожило то, что нас пропускают во внутренний двор, куда имели право проезжать только офицеры управления. На входе нас встречал зам по тылу управления, и меня буквально передали в его руки, посоветовав быть со мной осторожными.

Полковник провёл меня в свой кабинет и стал расспрашивать, как я попал в секту, почему решил не работать и почему я хочу повеситься на воротах части. Я отвечал на вопросы словами из Слова Божьего и уверил, что мысли о самоубийстве у меня не было. Выслушав меня, полковник сказал: «Ты совершенно нормальный, это что-то не то с тем офицером, который на тебя наговорил. Я могу тебя забрать к себе в отдел и дам тебе выходной в субботу. Но прежде иди ещё к вышестоящему начальнику и ему всё расскажи». Этот начальник мог меня в тот же день уволить или отправить на край земли. Я вновь отдал всё в руки Небесного Отца и пошёл на приём.

«Проходи, садись рядом со мной, — сказал начальник. — Ну, рассказывай, сынок, в какого ты Бога уверовал. Скажу сразу: я раз в месяц общаюсь с батюшкой, кое-чего знаю». Не дожидаясь ответа, он стал задавать мне вопросы. Верю ли я в Бога Отца, Сына и Духа Святого, какую Библию читаю, где находится церковь, в которую я хожу? Я отвечал на все вопросы, и в результате он сказал: «Ничего я в тебе фанатичного не вижу, что-то наплёл ваш замполит. А почему ты просишь освободить именно субботу?» Внимательно меня выслушав, полковник сказал: «Езжай в часть, я отдам приказ освободить тебя на субботу от службы». Я вышел и, не чувствуя ног, поспешил на улицу.

Насыщенный год

По пути на автобус я остановился на Литейном мосту, благодаря Господа за возможность служить в армии и впоследствии получить квартиру. Я тут же услышал чёткий ответ от Бога, прозвучавший в моей голове: «Это тебе дано для благовестия, а не для получения благ в армии». Так и случилось впоследствии: через год меня сократили в связи с расформированием строительных частей. Но за этот год произошло много важного и интересного: меня повысили в должности, присвоили звание капитана, я много рассказывал сослуживцам о Боге. А ещё я женился на Юле.

Из военных — в служители

В 2008 году я стал миссионером. Трудился не за зарплату, а совмещая служение с работой. В 2009 году я вместе с женой, годовалым сыном Матвеем и родившейся дочкой Настей переехал на служение в город Тосно, где жил в молитвенном доме. Господь и здесь обильно благословил нашу семью, позаботившись о материальном благополучии. Я устроился механиком на военную базу горючего, а уже через три месяца стал руководителем материально-технического отдела, а ещё через месяц — заместителем начальника базы. Позднее меня пригласили на должность начальника военных газовых котельных в г. Тосно, где я тоже проповедовал Евангелие. В 2012 году я стал пастором в городах: Кингисепп, Ивангород и Сланцы, а позднее — в церквях Колпино и Санкт-Петербурга.

Оглядываясь назад, я благодарю Господа за Его любовь, защиту и мудрое водительство, а читающим мою историю говорю: «Не бойтесь поставить Бога и Его волю на первое место: Он обязательно позаботится об остальном».

Максим Самохвалов