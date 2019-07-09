Спасение по вере и молитве

«Порою слёзы застилают глаза, когда осознаёшь милость Божью к себе и всему вокруг», — сказал как-то известный актёр и музыкант Пётр Мамонов, вспоминая свою прежнюю бездуховную жизнь. Но Бог коснулся сердца Петра, и его жизнь резко поменялась. Господь помог ему избавиться от злословия, алкоголизма и прочих пороков. Всё по вере. Моя история о том, как вера в Бога и искренняя молитва творят чудеса даже тогда, когда врачи безнадёжно опускают руки.

Мои родные не знали Бога и вечерами любили заглянуть в «тайные миры», общаясь с душами умерших. Такие мероприятия нередко проходили в нашей квартире, и бесовские проявления не заставили себя ждать. Негатив и агрессия поселились в нашей семье. Часто среди ночи мы с братом врывались в комнату родителей и кричали: «Там рогатые, рогатые…» Нам было 4 – 5 лет.

Время шло, ситуация лишь усугублялась. Негатива, ругани становилось всё больше. Семья начала рушиться. Вопрос о разводе стоял очень остро.

Но Бог сохранил семью. Он познакомил родителей с верующими людьми. Поначалу рассказы о Божьей милости и любви казались родителям пустой болтовнёй. Дьявол не сдавал позиций. Но в самый непростой период жизни произошли перемены. Я увидел, как мама молилась. Мы начали посещать церковь. Это принесло добрые плоды. Бессонные ночи прекратились, и улыбки вернулись на наши румяные лица.

Однако отец не принимал Бога. Мама же молилась: «Господь, приведи мужа в церковь. Я готова пойти на любые жертвы, лишь бы он уверовал в Тебя!» И это свершилось! Но непростой ценой.

Ранним февральским утром 1995 года мы собирались к родственникам в Петербург. Я, что-то предчувствуя, просил перенести поездку, но с родителями не поспоришь. С собой взял альбом с карандашами. А в пути успел нарисовать лишь извилистую дорогу, в конце которой стоял раскосый чёрный крест.

При крутом повороте машину резко вынесло под фуру, последовала серия жёстких столкновений, и… девятилетний Максим с окровавленной головой провалился в забытьё. Слава Богу, родители и брат не сильно пострадали!

Моё тело вынесли из искорёженной четвёрки, не рассчитывая уже на лёгкие последствия. Папа вдруг заметил мою сжатую в кулак руку, разжал её, и тело полностью обмякло, будто испустивши дух. Мама — в слёзы. Только старший брат не терял надежды. Он выскочил на дорогу, и через короткое время я был в реанимации. Врачи утверждали, что делают всё возможное. Позже сказали, что остаётся только молиться и ещё раз молиться!

Мама сразу связалась с церковью. Приехали пасторы и молились надо мной с помазанием головы елеем. Мама не вставала с колен, моля Бога о чуде, о спасении. И отец присоединился к ней, взывая к Христу с надеждой и верой.

Творец услышал. Пасторы не успели шагнуть за порог, как я открыл глаза.

Папа уверовал. Родители поменяли образ жизни. Отец стал глубоко изучать Священное Писание. Мама с восторгом говорила о Боге. Вскоре и бабушки крестились.

Жизнь наполнилась теплом и заботой друг о друге. Я полностью восстановился, благодаря молитвам родных и церквей. Имею счастливую семью, каждую субботу прославляющую Творца в церкви. Слава Великому Богу за Его милость и заботу!

Максим Алексеев

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (267) июль 2019 г.