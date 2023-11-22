Из записной книжки

- Кто сердцем добр, тот и в бедной одежде благороден (Густав Фрейтаг).
- Если ты за добро благодарность ждёшь — ты не даришь добро, ты его продаёшь (Омар Хайям).
- Поддержать добрым словом человека, попавшего в беду, часто так же важно, как вовремя переключить стрелку на железнодорожном пути: всего один дюйм отделяет катастрофу от плавного и безопасного движения по жизни (Генри Уорд Бичер).
- Нет возможности всем делать добро, но в отношении ко всем можно проявлять доброжелательность (Жан Мари Гюйо).
- Добро, которое ты делаешь от сердца, ты делаешь всегда себе (Лев Толстой).
- Бывает достаточно всего одного доброго слова, чтобы почувствовать себя окрылённым. И очень важно, чтобы это слово было сказано при жизни человека (Евгений Леонов).
- Нет в мире прекраснее чувства, чем ощущение, что ты сделал людям хоть каплю добра (Лев Толстой).
- Мы не столько любим людей за то добро, которое они сделали нам, сколько за то добро, которое сделали им мы (Лев Толстой).
- Если ты сделал добро — скрой; если тебе сделали добро — расскажи (Арабские пословицы и поговорки).
- Худо тому, кто добра не делает никому (Русские пословицы и поговорки).
- Крошечное доброе дело достойнее самого великого намерения (Джексон Браун-младший).
Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2023 г.