Из записной книжки

21
  • Кто сердцем добр, тот и в бедной одежде благороден (Густав Фрейтаг).
  • Если ты за добро благодарность ждёшь — ты не даришь добро, ты его продаёшь (Омар Хайям).
  • Поддержать добрым словом человека, попавшего в беду, часто так же важно, как вовремя переключить стрелку на железнодорожном пути: всего один дюйм отделяет катастрофу от плавного и безопасного движения по жизни (Генри Уорд Бичер).
  • Нет возможности всем делать добро, но в отношении ко всем можно проявлять доброжелательность (Жан Мари Гюйо).
  • Добро, которое ты делаешь от сердца, ты делаешь всегда себе (Лев Толстой).
  • Бывает достаточно всего одного доброго слова, чтобы почувствовать себя окрылённым. И очень важно, чтобы это слово было сказано при жизни человека (Евгений Леонов).
  • Нет в мире прекраснее чувства, чем ощущение, что ты сделал людям хоть каплю добра (Лев Толстой).
  • Мы не столько любим людей за то добро, которое они сделали нам, сколько за то добро, которое сделали им мы (Лев Толстой).
  • Если ты сделал добро — скрой; если тебе сделали добро — расскажи (Арабские пословицы и поговорки).
  • Худо тому, кто добра не делает никому (Русские пословицы и поговорки).
  • Крошечное доброе дело достойнее самого великого намерения (Джексон Браун-младший).

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2023 г.

Поделиться