Израильские археологи нашли филистимский город, в котором Давид скрывался от Саула

Специалисты Еврейского университета Управления древностей и Университета Маккуори в Сиднее считают, что нашли недалеко от Кирьят-Гата город Секелег (Циклаг), в который бежал Давид после ссоры с Саулом.

Раскопки были начаты в 2015 году между Кирьят-Гатом и Лахишем. Археологи обнаружили следы поселения с массивными каменными зданиями, существовавшего в XII – XI веках до н. э. Находки характерны для филистимлян: например, зарываемые под полом керамические сосуды, считавшиеся приносящими удачу талисманами. Обнаружены каменные и деревянные орудия, схожие с теми, что находили в Ашдоде, Ашкелоне, Экроне и Гате — городах филистимлян.

Археологические изыскания свидетельствуют, что на руинах города уже в X веке до н. э. возводится еврейский посёлок. Его существованию положил конец пожар. Здесь были обнаружены десятки прекрасно сохранившихся керамических изделий, которые ранее находили и в других еврейских городах иудейской долины того периода. Среди них — кувшины, служившие для хранения вина и масла, декорированная красным столовая посуда. Анализ находок позволил датировать населённый пункт правлением царя Давида. Это соответствует и Писанию, где говорится, что при Давиде город перешёл к Иудейскому царству.

Источник новостей: invictory.org.

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2019 г.