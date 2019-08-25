Иногда молчание – золото

Римский император Адриан был язычником, но не терпел клеветы в суде. Когда доносчики стали чрезмерно усердствовать, обвиняя христиан (в этом была выгода: часть конфискованного у христиан имущества доставалась доносчику), император написал проконсулу Азии Минуцию Фундану: «Если кто по клевете потребует к ответу кого-либо из христиан, тебе поступать с таким человеком наистрожайшим образом, соразмерно с его гнусным бесстыдством». И тут же доносы прекратились.

Как видим, языческий император был из числа тех, о ком апостол Павел сказал: «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в сердцах» (Библия, Послание к римлянам 2:14, 15).

Мы же, христиане, имеем Закон Божий, а потому на нас лежит большая ответственность. Десятая заповедь гласит: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего» (Библия, книга Исход 20:16).

Лжесвидетели были во все времена. «Первосвященники и старейшины и весь синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили; и, хотя много лже­свидетелей приходило, не нашли. Но наконец пришли два лжесвидетеля и сказали: Он говорил: “могу разрушить храм Божий и в три дня создать его”» (Евангелие от Матфея 26:59–61). А почему Библия называет этих людей лжесвидетелями? Кажется, Иисус так и говорил… «Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его. На это сказали Иудеи: сей храм строился сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его? А Он говорил о храме тела Своего» (Евангелие от Иоанна 2:19–21). Те, кто назван лжесвидетелями, передали не слова Христа, а то, как они их поняли. Разве Христос говорил, что будет что-то рушить? Нет, Он сказал, что люди разрушат храм (имея в виду Своё тело). Разрушитель — не Христос. Разрушители — люди. А Бог — Созидатель и Восстановитель. «Храм» был воздвигнут через три дня после «разрушения»: Христос воскрес! Получается, люди обвиняли Христа в том, в чём на самом деле сами были повинны — в разрушении.

А вот ещё один грустный пример. Речь идёт о первом христианском мученике Стефане. Он беседовал с набожными, казалось бы, людьми, но они «не могли противостоять мудрости и Духу, Которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать: мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога. И возбудили народ и старейшин, и книжников и, напав, схватили его и повели в синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили: этот человек не перестаёт говорить хульные слова на святое место сие и на закон» (Биб­лия, книга Деяния Апостолов 6:10–13). А потом Стефана побили камнями. С чего всё началось? С того, что кое-кого начала раздражать неоспоримая правота Стефана, но аргументов не было, а потому в ход пошла беспринципность. Помните: иногда лжесвидетельство рождается от беспомощности перед лицом истины.

Когда мы обиженно говорим: «Всегда ты…» или «Никогда ты», это тоже по сути наговаривание на человека. Если я сетую: «Вечно ты носки на пол бросаешь!» или «Никогда за собой посуду не помоешь!», то, скорее всего, мне надо осторожнее подбирать слова: ведь хоть раз носки были убраны на место, а посуда помыта.

Один из самых неприятных видов лжесвидетельства — это утверждения в стиле: «Это Бог тебя наказывает за то-то и за то-то». А вам Бог так сказал? Вы уверены? Если это ваши предположения, то великое дело — оставить их при себе. Однажды, когда апостол «Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: верно, этот человек — убийца, когда его, спасшегося от моря, суд [Божий] не оставляет жить» (Библия, книга Деяния Апостолов 28:3, 4). Ну, укусила змея человека. Значит он убийца? Ну, попал кто-то в беду, значит, Бог на него прогневался?

Я знаю многих людей, которые боятся сказать другим о своих проблемах, потому что сразу найдутся добрые «ближние», готовые объяснить, за какие грехи это произошло. Не надо брать на себя функции Бога. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, [таким] будете судимы; и какою мерою мерите, [такою] и вам будут мерить» (Евангелие от Матфея 7:1, 2).

Никогда не принимайте ложного свидетельства. Никто не станет рассказывать сплетни, если не будет слушателя.

«Господи! кто может пребывать в жилище Твоём? кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто … не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего» (Библия, Псалом 14:1–3). В нашей власти прервать цепочку сплетен, ложных интерпретаций. Человек, желающий посплетничать, будет пристыжен, если мы попросим его не продолжать. Даже если негативная информация о другом человеке правда, Бог не хочет, чтобы мы муссировали её. Он призывает: «Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что досто­славно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте» (Биб­лия, Послание к филиппийцам 4:8).

А если кто-то оклеветал вас, как быть? Пусть совет нам даст премуд­рый Соломон:

«Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы; поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он зло­словит тебя; ибо сердце твоё знает много случаев, когда и сам ты злословил других» (Библия, книга Екклесиаста 7:20–22).

Будем честны: мы не без греха, а потому будем прощать «друг друга, как и Бог во Христе простил вас» (Библия, Послание к ефесянам 4:32).

Александра Третьякова

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2019 г.