К гадалке не ходи

Женщина рассказывает подруге: «Была у священника. На картах он мне гадать запретил. Сказал, что грех. Разрешил только на кофейной гуще».

В январе любят люди погадать. Ещё когда девушки за ворота башмачок бросали! Казалось бы, добрая русская традиция, но так ли она невинна, как порой представляется нам?

Бог и судьба

Только Богу известно будущее, но важно понимать, что нет какой-то судьбы, предначертанной нам. То есть мы не безучастные пешки, обречённые идти уготованным нам путём. В Библии много раз Бог предлагает человеку выбрать путь. Он рассказывает, какие последствия будут, если человек пойдёт одним или другим путём. Знает ли Бог, какой путь выберет человек? Знает. Но выбор всё равно каждый делает сам.

Понимаете, Бог шире нашего понимания времени. Представьте себе лист бумаги. На нём нарисованы две точки. Одна символизирует настоящее, а другая — будущее. Как попасть из настоящего в будущее? Надо соединить точки линией. Это будет наш путь. А теперь представьте себе, что можно согнуть лист так, чтобы точки наложились одна на другую. Это, конечно, не совершенное сравнение, но Бог видит конец от начала не потому, что так всё запрограммировал, а потому что обладает способностью видеть далеко вперёд, существуя в иных измерениях. Он видит наперёд, к чему приведёт наш выбор, но при этом не определяет его. Понимаете?

Заглянуть в будущее

Если нужно нас о чём-то предупредить, Бог Сам это организует. Например, когда царь Ирод приказал убить всех младенцев в Вифлееме, Бог во сне предупредил Иосифа, отца Иисуса, чтобы тот срочно взял жену и ребёнка и бежал с ними в Египет.

Бывает так, что Божьи предупреждения неприятны людям. Например, когда царь Навуходоносор захватил Иерусалим, пророк Иеремия убеждал людей подчиниться захватчику. Но это звучало непатриотично, поэтому пророку досталось от соотечественников.

Бог может предупреждать и предостерегать через людей, через обстоятельства, через Библию. Но не стоит зацикливаться на том, чтобы заглянуть за завесу времени. «Сокрытое [принадлежит] Господу Богу нашему, а открытое — нам и сынам нашим» (Библия, книга Второзаконие 29:29).

Узнать будущее запретным путём

Вот какие наставления Бог даёт Своему народу, прежде чем тот овладеет землями для жительства: «Когда ты войдёшь в землю, которую даёт тебе Господь, Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии: не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мёртвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь, Бог твой, изгоняет их от лица твоего; будь непорочен пред Господом Богом твоим; ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой» (Библия, книга Второзаконие 18:9–14).

Понимаете, если мы называем себя христианами, то гадания не для нас, потому что, читая Библию, у нас складывается понимание причинно-следственных связей. Мы ответственнее относимся к выбору. Мы уже знаем, какое будущее уготовано любящим Бога, а какое — отвергающим Его. Мы знаем, чего желает от нас Бог, и живём в соответствии с этим.

В Библии написано много о нашем будущем. Только читайте. То, что нужно было нам открыть, Бог открыл. То, что нужно будет открыть, Он откроет. И прибегать к гаданию (пусть даже на кофейной гуще или невинной ромашке) — это не от Бога. Нужно твёрдо уяснить себе это. И объяснить детям.

Дети вообще находятся в группе риска. Как велико их стремление соприкоснуться со сверхъестественным! Если дети не научены отличать добро от зла, если они не знают, что хорошо, а что плохо в Божьих очах, то запросто будут втянуты в игры и ритуалы, которые широко практикуются в лагерях, например. Если вы посмотрите, какие мультфильмы и книги сейчас популярны у детей и подростков, то почти везде заметите магию и колдовство. Кто-то заинтересован в том, чтобы подавать это как нечто невинное.

Смешение

На экскурсии под Великим Новгородом нам рассказывали, как развлекалась молодёжь после принятия христианства на Руси. Ночью с одобрения взрослых играли в целовальные игры, а утром тупили взоры, как будто ничего и не было. Гадали на языческие праздники, но от священников прятались: вдруг потом не допустят до причастия? Кто-то может сказать: «Что с них взять? Тёмные люди были». Только что мы видим сегодня?

Сейчас наблюдается какая-то духовная всеядность. Человек может позиционировать себя как целитель, при этом он и гадает, и произносит заклинания, и читает молитвы, и работает с какими-то энергиями. На столе у него и Библия, и свечи, и пучок трав для окуривания помещения… Он может и гороскоп составить, и в нумерологии разбирается. А люди думают: «У него же Библия, он же пользуется молитвами, значит, можно».

Многие ведутся на обман, потому что не знают учения Слова Божьего. Бог говорит, что нельзя служить двум господам. Гадания и магия — это прерогатива дьявола. В Библии сказано: «Какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы — храм Бога живого, как сказал Бог: «вселюсь в них и буду ходить [в них]; и буду их Богом, и они будут Моим народом». «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас». «И буду вам Отцом, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель»» (2 послание коринфянам 6:14–18). Желающих быть Божьими детьми Господь приглашает выйти и отделиться от участвующих в бесовских практиках (даже если они осуществляются с использованием молитв и Библии).

Воля Божья вместо гаданий

Бог хочет, чтобы мы не гадали, а искали Его воли: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Библия, Послание римлянам 12:2).

Вместо озабоченности будущим, задайте Богу вопрос: «Господи, чего Ты желаешь от меня сегодня?» Попросите у Него в молитве мудрости на этот день, чтобы принимать правильные решения, которые не будут огорчать Бога и идти вразрез с Его заповедями.

«Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний [сам] будет заботиться о своём: довольно для [каждого] дня своей заботы» (Евангелие от Матфея 6:34). Не стремитесь заглянуть вперёд, живите сегодня. Молитесь, как учил Иисус: «Да будет воля Твоя!» Мы прочитали, что Божья воля всегда нам во благо. Если идти с Богом самым лучшим путём (это не значит, что всегда будет легко), то можно не беспокоиться о будущем: о нём позаботится Бог. Вы верите? Если да, то долой кофейную гущу!

Людмила Вологина