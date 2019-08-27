Кабачками запасайся и зимою наслаждайся!

Уже не знаете, кого ещё угостить кабачками? Не спешите раздавать всё. Попробуйте сделать незамысловатые заготовки. А если у вас нет своих овощей, самое время купить: цены сейчас оптимальные. Силы и средства, затраченные теперь, окупятся зимой, когда вы достанете баночку икры или салата и с удовольствием съедите — с картошечкой ли, с рисом ли, с макаронами…

Кабачковая икра

Ингредиенты:

5 кг очищенных от кожуры и семян кабачков (если кабачки молочной спелости, очистка не требуется);

0,5 л томатной пасты;

0,5 л растительного масла;

1 стакан сахара;

3 ст. ложки соли;

5 головок чеснока;

2 ч. ложки лимонной кислоты.

Приготовление:

Кабачки натереть на крупной тёрке (идеально подойдёт кухонный комбайн) и варить 1 час. Добавить томатную пасту, растительное масло, сахар, соль, перемешать и варить 40 минут. Добавить измельчённый чеснок и варить 10 минут; лимонную кислоту, варить 5 минут. Икру поместить в стерильные банки и закатать.

Выход — около 5 л икры.

Этот рецепт идеален для обладателей кухонного комбайна и больших кастрюль с антипригарным покрытием. Можно готовить и в эмалированной посуде, но тогда нужно постоянно помешивать икру в процессе варки. Очень удобно за один раз приготовить максимум икры, чтобы лишний раз не доставать комбайн и не парить на кухне.

Лимонный уксус

В отличие от столового уксуса «лимонный» не вызывает брожения в желудке. Для приготовления «лимонного уксуса» необходимо растворить в 1 л кипячёной воды 4 ст. ложки лимонной кислоты. «Лимонный уксус» используется в тех же количествах, что и столовый.

Салат «Десяточка»

Ингредиенты:

10 помидоров;

10 баклажанов;

10 луковиц;

10 шт. болгарского перца;

1 стакан сахара;

1 стакан «лимонного уксуса»;

1 стакан растительного масла;

3 ст. ложки соли.

Приготовление:

Овощи нарезать кубиками и смешать с остальными ингредиентами. Довести до кипения и варить 20 минут. Поместить в стерильные банки и закатать.

По книге «100 рецептов из “Воскресёновки”»

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2019 г.