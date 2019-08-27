Кабачками запасайся и зимою наслаждайся!

Уже не знаете, кого ещё угостить кабачками? Не спешите раздавать всё. Попробуйте сделать незамысловатые заготовки. А если у вас нет своих овощей, самое время купить: цены сейчас оптимальные. Силы и средства, затраченные теперь, окупятся зимой, когда вы достанете баночку икры или салата и с удовольствием съедите — с картошечкой ли, с рисом ли, с макаронами…
Кабачковая икра
Ингредиенты:
5 кг очищенных от кожуры и семян кабачков (если кабачки молочной спелости, очистка не требуется);
0,5 л томатной пасты;
0,5 л растительного масла;
1 стакан сахара;
3 ст. ложки соли;
5 головок чеснока;
2 ч. ложки лимонной кислоты.
Приготовление:
Кабачки натереть на крупной тёрке (идеально подойдёт кухонный комбайн) и варить 1 час. Добавить томатную пасту, растительное масло, сахар, соль, перемешать и варить 40 минут. Добавить измельчённый чеснок и варить 10 минут; лимонную кислоту, варить 5 минут. Икру поместить в стерильные банки и закатать.
Выход — около 5 л икры.
Этот рецепт идеален для обладателей кухонного комбайна и больших кастрюль с антипригарным покрытием. Можно готовить и в эмалированной посуде, но тогда нужно постоянно помешивать икру в процессе варки. Очень удобно за один раз приготовить максимум икры, чтобы лишний раз не доставать комбайн и не парить на кухне.
Лимонный уксус
В отличие от столового уксуса «лимонный» не вызывает брожения в желудке. Для приготовления «лимонного уксуса» необходимо растворить в 1 л кипячёной воды 4 ст. ложки лимонной кислоты. «Лимонный уксус» используется в тех же количествах, что и столовый.
Салат «Десяточка»
Ингредиенты:
10 помидоров;
10 баклажанов;
10 луковиц;
10 шт. болгарского перца;
1 стакан сахара;
1 стакан «лимонного уксуса»;
1 стакан растительного масла;
3 ст. ложки соли.
Приготовление:
Овощи нарезать кубиками и смешать с остальными ингредиентами. Довести до кипения и варить 20 минут. Поместить в стерильные банки и закатать.
По книге «100 рецептов из “Воскресёновки”»