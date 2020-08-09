Помидорки — пальчики оближешь

Откроешь зимой баночку, и трудно бывает оторваться. Особенно когда знаешь, что помидорки без уксуса, приготовлены с заботой и любовью.
Помидоры в соке чёрной смородины
Чтобы ваши консервированные помидоры получились особенно ароматными и вкусными, приготовьте их в смородиновом соке. Сок смородины отлично заменяет уксус и лимонную кислоту. Если ко времени созревания помидоров смородина уже собрана, то воспользуйтесь замороженными ягодами.
Заливка:
- 0,3 л сока чёрной смородины
- 1 л воды
- 30 г (1 столовая ложка) соли
- 100 г (5 ст. ложек) сахара
- Также потребуются веточки чёрной смородины — 2 – 3 штуки на банку.
Приготовление:
Спелые помидоры помыть, наколоть вилкой (или зубочисткой) со стороны плодоножки и выложить в банку вместе с веточками чёрной смородины.
Растворить в воде сахар и соль, добавить сок чёрной смородины (вместо сока можно положить целые ягоды), нагреть раствор до кипения и провести трёхкратную заливку томатов.
Как сделать трёхкратную заливку:
Первый раз залить помидоры раствором, дать постоять 3 – 4 минуты, слить жидкость, довести её до кипения, залить помидоры снова на 3 минуты, снова слить рассол, довести его до кипения и, наконец, залить помидоры в последний раз.
Банки закатать.
Совет: В первый раз можно залить помидоры просто кипятком, а следующие две заливки делать раствором. Так сохранится больше витаминов.
Помидоры от папы
Мой папа — спец по помидорам. Они у него неизменно вкусные. Раньше он использовал уксус, но, заботясь о здоровье, со временем перешёл на лимонную кислоту. Вот его рецепт, сложившийся за многие годы экспериментов.
Заливка на 1 л рассола:
- 1 ст. ложка соли,
- 2 ст. ложки сахарного песка.
Ингредиенты на трёхлитровую банку:
- семена укропа — срезать с 3 – 4 крупных зелёных зонтиков (сами зонтики не класть),
- 1 веточка эстрагона
- 15 листьев чёрной смородины
- 1 небольшой лист или 0,5 крупного листа хрена
- 1 головка чеснока (очистить, крупные зубчики разрезать пополам),
- 10 горошин душистого перца (по желанию)
- Для консервирования потребуется лимонная кислота (1 чайная ложка на трёхлитровую банку).
Приготовление:
На дно стерилизованной банки выкладываются семена укропа, чеснок, эстрагон, листья смородины и хрена, сверху — помидоры. Содержимое банки заливается кипятком на 3 минуты. Затем кипяток нужно слить, а в банку добавить 1 чайную ложку (без горки) лимонной кислоты. Залить кипящим рассолом. Закатать. Перевернуть на сутки. Убрать для хранения в прохладное место.
Примечание: 5 литров рассола хватает на 3 трёхлитровые банки помидоров.
Александра Третьякова
Газета «Сокрытое Сокровище» август 2020 г.