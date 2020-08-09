Помидорки — пальчики оближешь

Откроешь зимой баночку, и трудно бывает оторваться. Особенно когда знаешь, что помидорки без уксуса, приготовлены с заботой и любовью.

Помидоры в соке чёрной смородины

Чтобы ваши консервированные помидоры получились особенно ароматными и вкусными, приготовьте их в смородиновом соке. Сок смородины отлично заменяет уксус и лимонную кислоту. Если ко времени созревания помидоров смородина уже собрана, то воспользуйтесь замороженными ягодами.

Заливка:

0,3 л сока чёрной смородины

1 л воды

30 г (1 столовая ложка) соли

100 г (5 ст. ложек) сахара

Также потребуются веточки чёрной смородины — 2 – 3 штуки на банку.

Приготовление:

Спелые помидоры помыть, наколоть вилкой (или зубочисткой) со стороны плодоножки и выложить в банку вместе с веточками чёрной смородины.

Растворить в воде сахар и соль, добавить сок чёрной смородины (вместо сока можно положить целые ягоды), нагреть раствор до кипения и провести трёхкратную заливку томатов.

Как сделать трёхкратную заливку:

Первый раз залить помидоры раствором, дать постоять 3 – 4 минуты, слить жидкость, довести её до кипения, залить помидоры снова на 3 минуты, снова слить рассол, довести его до кипения и, наконец, залить помидоры в последний раз.

Банки закатать.

Совет: В первый раз можно залить помидоры просто кипятком, а следующие две заливки делать раствором. Так сохранится больше витаминов.

Помидоры от папы

Мой папа — спец по помидорам. Они у него неизменно вкусные. Раньше он использовал уксус, но, заботясь о здоровье, со временем перешёл на лимонную кислоту. Вот его рецепт, сложившийся за многие годы экспериментов.

Заливка на 1 л рассола:

1 ст. ложка соли,

2 ст. ложки сахарного песка.

Ингредиенты на трёхлитровую банку:

семена укропа — срезать с 3 – 4 крупных зелёных зонтиков (сами зонтики не класть),

1 веточка эстрагона

15 листьев чёрной смородины

1 небольшой лист или 0,5 крупного листа хрена

1 головка чеснока (очистить, крупные зубчики разрезать пополам),

10 горошин душистого перца (по желанию)

Для консервирования потребуется лимонная кислота (1 чайная ложка на трёхлитровую банку).

Приготовление:

На дно стерилизованной банки выкладываются семена укропа, чеснок, эстрагон, листья смородины и хрена, сверху — помидоры. Содержимое банки заливается кипятком на 3 минуты. Затем кипяток нужно слить, а в банку добавить 1 чайную ложку (без горки) лимонной кислоты. Залить кипящим рассолом. Закатать. Перевернуть на сутки. Убрать для хранения в прохладное место.

Примечание: 5 литров рассола хватает на 3 трёхлитровые банки помидоров.

Александра Третьякова

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2020 г.