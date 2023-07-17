Кабачки в маринаде

Ингредиенты:

5 кг очищенных от кожуры и семян кабачков

7 болгарских перцев

4 головки чеснока

зелень петрушки и укропа

Для маринада:

4 л воды

6 ст. л. соли

1 стакан «лимонного уксуса»

Полезный совет:

Для консервации используйте «лимонный уксус». В отличие от столового он не вызывает брожения в желудке. Для приготовления «лимонного уксуса» необходимо растворить 4 ст. л. лимонной кислоты в 1 л кипячёной воды. «Лимонный уксус» используется в тех же количествах, что и столовый.

Приготовление:

Кабачки нарезать полукольцами толщиной 1 – 1,5 см. Перец нарезать небольшими кусочками. Чеснок и зелень измельчить.

Маринад: в воде растворить соль, добавить «лимонный уксус» и довести до кипения.

Кабачки опустить в маринад и варить 2 – 3 минуты. Затем помещать их в банки слоями, перекладывая перцем, чесноком и зеленью. Получится 3 слоя. Залить маринадом и пастеризовать 25 минут. Закатать.

Примечание: если используются молодые кабачки, то разрезать их вдоль пополам, а затем каждую половину нарезать дольками толщиной 1 – 1,5 см.

Пастеризация

Наполненные банки поместить в широкую глубокую ёмкость с тёплой водой. Уровень воды в ёмкости — до плечиков банок. Предварительно на дно ёмкости поместить ткань. Банки накрыть металлическими крышками. Довести воду до кипения, выдержать время, указанное в рецепте, достать банки. Закатать.

Источник: «100 рецептов из Воскресёновки»

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2023 г.