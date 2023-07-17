Кабачки в маринаде

Ингредиенты:
- 5 кг очищенных от кожуры и семян кабачков
- 7 болгарских перцев
- 4 головки чеснока
- зелень петрушки и укропа
Для маринада:
- 4 л воды
- 6 ст. л. соли
- 1 стакан «лимонного уксуса»
Полезный совет:
Для консервации используйте «лимонный уксус». В отличие от столового он не вызывает брожения в желудке. Для приготовления «лимонного уксуса» необходимо растворить 4 ст. л. лимонной кислоты в 1 л кипячёной воды. «Лимонный уксус» используется в тех же количествах, что и столовый.
Приготовление:
Кабачки нарезать полукольцами толщиной 1 – 1,5 см. Перец нарезать небольшими кусочками. Чеснок и зелень измельчить.
Маринад: в воде растворить соль, добавить «лимонный уксус» и довести до кипения.
Кабачки опустить в маринад и варить 2 – 3 минуты. Затем помещать их в банки слоями, перекладывая перцем, чесноком и зеленью. Получится 3 слоя. Залить маринадом и пастеризовать 25 минут. Закатать.
Примечание: если используются молодые кабачки, то разрезать их вдоль пополам, а затем каждую половину нарезать дольками толщиной 1 – 1,5 см.
Пастеризация
Наполненные банки поместить в широкую глубокую ёмкость с тёплой водой. Уровень воды в ёмкости — до плечиков банок. Предварительно на дно ёмкости поместить ткань. Банки накрыть металлическими крышками. Довести воду до кипения, выдержать время, указанное в рецепте, достать банки. Закатать.
Источник: «100 рецептов из Воскресёновки»
Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2023 г.